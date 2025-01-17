Vantage تستعرض ابتكاراتها في معرض iFX EXPO دبي 2025

مدينة بورت فيلا، دولة فانواتو، 17 يناير 2025 /PRNewswire/ -- تخطط شركة Vantage Markets، منصة التداول متعددة الأصول الرائدة، لإحداث تأثير كبير في معرض iFX Expo دبي 2025 المرتقب بشدة، والمقرر إقامته في الفترة من 14 إلى 16 يناير في مركز دبي التجاري العالمي. بصفتها الراعي المتميز، تستعد Vantage لعرض أحدث ابتكاراتها والتزامها بتمكين المتداولين في جميع أنحاء العالم.

وفي مقابلة حصرية حديثة، شارك سهيل فضل الله، مدير تطوير الأعمال في Vantage، رؤى حول أهداف الشركة للمعرض والقيمة التي تهدف إلى تقديمها للمشاركين.

Vantage to Showcase Innovation at iFX EXPO Dubai 2025

أكّد فضل الله على تفاني Vantage في تزويد المتداولين بالأدوات والموارد المصممة لتعزيز تجربة التداول الخاصة بهم. يمكن أن يتوقع الحضور الذين يزورون جناح Vantage الحصول على فرصة مميزة لاكتشاف أحدث التطورات في منصات التداول، بما في ذلك الميزات التي تهدف إلى تبسيط تجارب المستخدم وتحسين الأداء.

إلى جانب التكنولوجيا، تلتزم Vantage بتقديم موارد تعليمية متقدمة. سلّط فضل الله الضوء على مجموعة أدوات التعلم التي توفرها الشركة للمتداولين والتي تزودهم بإمكانية الوصول إلى رؤى قيمة ومواد تعليمية لتحسين مهاراتهم وتحقيق النجاح في الأسواق المالية. بالإضافة إلى ذلك، صُممت برامج الشركاء والعملاء الرائدة لـVantage لدفع النمو والنجاح المتبادل مع شركائها، مما يعكس التزام الشركة بخلق قيمة مضافة لهم.

بالنسبة لشركة Vantage، فإن المشاركة في معرض iFX EXPO دبي 2025 تتجاوز مجرد عرض خدماتها؛ بل تدور حول بناء الثقة وتعزيز العلاقات ذات القيمة. وصرّح السيد فضل الله: "نريد من الحضور أن يغادروا معرض iFX EXPO دبي برسالة واضحة مفادها أن Vantage أكثر من مجرد منصة تداول. نحن شريك ملتزم بشدة بالابتكار والشفافية ونجاح جميع عملائنا".

تدعو Vantage جميع الحضور لزيارة جناحها في معرض iFX EXPO دبي 2025 لاستكشاف عروضها والتفاعل مع فريق خبرائها. يعد الحدث بمثابة مركز للابتكار والرؤى والتمكين في التداول.

لمزيد من المعلومات حول Vantage ومشاركتها في معرض iFX EXPO دبي 2025، تفضل بزيارة . Vantage Markets

نبذة عن Vantage

شركة Vantage Markets (أو Vantage) هي شركة وساطة متعددة الأصول تتيح للعملاء الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، في الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والسندات.

بفضل أكثر من 15 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط؛ إذ توفر نظامًا موثوقًا به للتداول، وتطبيقًا للتداول عبر الهاتف المحمول حائز على الجوائز، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمِّل تطبيق Vantage App من خلال App Store أو Google Play.

تداوَل بذكاء مع @vantage

تحذير المخاطر: إن تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) مُغامرة محفوفة بالمخاطر، فقد تتجاوز خسارتك قيمة استثماراتك الأولية.

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