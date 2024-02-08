Vantage تكشف النقاب عن إعلانها العالمي الجديد "لا أحد يولد متداولًا بالفطرة" لترسخ القيم التي تتبناها بعدما غيرت موقعها الإلكتروني تمامًا

صدر عن

Vantage

08 فبراير, 2024, 00:39 AST

بورت فيلا، فانواتو، 7 فبراير 2024، PRNewswire/ --  قدمت شركة VantageMarkets ("Vantage") ، وهي شركة وساطة للتداول في عدة أصول، إعلانها العالمي الجديد بعنوان "لا أحد يولد متداولًا بالفترة"  الذي يهدف إلى ترسيخ منهجها في دعم المتداولين في رحلتهم والتأكيد على ما يعنيه شعارها، "تداول بذكاء أكبر مع vantage".

Continue Reading

في وقت يبحث فيه المستثمرون والمتداولون عن وسيط يمكنه أن يتواصل معهم على مستوى أعمق، أصدرت Vantage هذا الإعلان الذي تدلف فيه عميقًا داخل تجارب المتداولين وما يمرون به من أوقات عصيبة ومشاعر متقلبة، ومع ذلك، فهي تؤكد للمشاهدين إنها بالرغم من اعترافها بهذه التحديات، إلا أنها تتمسك بقيم التميز والثقة والشفافية،  وقد صممت هذا الإعلان لنفس الهدف الذي دفعها إلى إجراء تغيير شامل لموقعها الإلكتروني، ألا وهو توفير جميع الموارد اللازمة لكل متداول، بينما ترتقي بمستوى التجربة الشاملة.

قالت Geraldine Goh، مديرة التسويق في شركة Vantage: "عندما أعدنا تصميم الموقع، كان هدفنا هو دمج التكنولوجيا وإمكانية وصول الجميع حول العالم إلى الموقع والمظاهر الجمالية بسلاسة دون المساس بوظائفه، فلا يقتصر دور Vantage في جوهرها، على خدمة المتداولين ذوي الخبرة فحسب، بل تهتم أيضًا برعاية المتداولين المبتدئين الطموحين".

تضيف Geraldine: "يروي إعلان "لا أحد يولد متداولًا بالفطرة" قصة الصراعات العاطفية والنفسية التي يمر بها المتداولون، وكيف تدرك الشركة تمامًا ما هو مطلوب لتساعد المتداولين في العثور على موطئ قدم لهم وسط هذه الفوضى، فهي ترسل المتداولين في رحلة تبدأ بالتعلم وتنتصف بالنمو وتنتهي بالتمكين المالي، وترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية، وهي رد الفعل، وإعادة التفكير، والميلاد من جديد".

قال Marc Despallieres، مدير الإستراتيجية والتجارة في :Vantage " ليس كل شخص يتمتع بموهبة فطرية في التداول، ولكن يستطيع المرء أن يتداول بذكاء أكبر عندما يكون مزودًا بالعقلية والأدوات والمعرفة الصحيحة. يكمن هدفنا من إعلان "لا أحد يولد متداولًا بالفطرة" في إعادة تعريف الطريقة التي ينظر بها المتداولون إلى الأسواق المالية ويتعاملون معها، ومن خلال تسليط الضوء على هذه المبادئ الأساسية الثلاثة، فإننا نعتقد أننا يمكننا أن نحدث تأثيرًا إيجابيًا على تجاربهم في التداول".

شاهد الإعلان من هنا.

معلومات عن Vantage

Vantage  هي شركة وساطة للتداول في عدة أصول توفر لعملائها إمكانية الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول منتجات عقود الفروقات، من ضمنها العملات الأجنبية والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والسندات.

وبخبرة تتخطى 13 عامًا في السوق، يفوق الدور الذي تلعبه شركة Vantage دور الوسيط، حيث توفر نظامًا بيئيًا تجاريًا موثوقًا به، وتطبيق تداول عبر الهاتف المحمول حائزًا على جوائز، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكن العملاء من اغتنام فرص التداول. يمكنك تنزيل تطبيق Vantage من على App Store أو Google Play.

تداول بذكاء أكبر مع @vantage

http://www.vantagemarkets.com/ 

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=KHw3JybBYRs 
الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg 

من نفس المصدر

Vantage Markets تواصل شراكتها مع فريق NEOM McLaren في سباقات Extreme E في عام 2024

Vantage Markets تواصل شراكتها مع فريق NEOM McLaren في سباقات Extreme E في عام 2024

يسر شركة Vantage Markets ("Vantage")، وهي شركة وساطة عالمية للتداول في أصول عدة، أن تعلن عن مواصلة شراكتها مع فريق سباق السيارات NEOM McLaren في...
شركة Vantage تحصل على جائزة "Best-in-Class Social Copy Trading" مرة أخرى

شركة Vantage تحصل على جائزة "Best-in-Class Social Copy Trading" مرة أخرى

تفخر شركة الوساطة العالمية للأصول المتعددة Vantage (المعروفة باسم Vantage Markets) بتلقيها جائزة "Best-in-Class Social Copy Trading" المرموقة من موقع ...
المزيد من الإصدارات من هذا المصدر

استكشف

Image1

الخدمات المصرفية / المالية

Image1

التكنولوجيا المالية

Image1

التكنولوجيا المالية

Image1

الحاسوب / الإلكترونيات

المزيد من البيانات الصحفية في مواضيع ذات صلة