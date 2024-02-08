Vantage تكشف النقاب عن إعلانها العالمي الجديد "لا أحد يولد متداولًا بالفطرة" لترسخ القيم التي تتبناها بعدما غيرت موقعها الإلكتروني تمامًا

بورت فيلا، فانواتو، 7 فبراير 2024، PRNewswire/ -- قدمت شركة VantageMarkets ("Vantage") ، وهي شركة وساطة للتداول في عدة أصول، إعلانها العالمي الجديد بعنوان "لا أحد يولد متداولًا بالفترة" الذي يهدف إلى ترسيخ منهجها في دعم المتداولين في رحلتهم والتأكيد على ما يعنيه شعارها، "تداول بذكاء أكبر مع vantage".

في وقت يبحث فيه المستثمرون والمتداولون عن وسيط يمكنه أن يتواصل معهم على مستوى أعمق، أصدرت Vantage هذا الإعلان الذي تدلف فيه عميقًا داخل تجارب المتداولين وما يمرون به من أوقات عصيبة ومشاعر متقلبة، ومع ذلك، فهي تؤكد للمشاهدين إنها بالرغم من اعترافها بهذه التحديات، إلا أنها تتمسك بقيم التميز والثقة والشفافية، وقد صممت هذا الإعلان لنفس الهدف الذي دفعها إلى إجراء تغيير شامل لموقعها الإلكتروني، ألا وهو توفير جميع الموارد اللازمة لكل متداول، بينما ترتقي بمستوى التجربة الشاملة.

قالت Geraldine Goh، مديرة التسويق في شركة Vantage: "عندما أعدنا تصميم الموقع، كان هدفنا هو دمج التكنولوجيا وإمكانية وصول الجميع حول العالم إلى الموقع والمظاهر الجمالية بسلاسة دون المساس بوظائفه، فلا يقتصر دور Vantage في جوهرها، على خدمة المتداولين ذوي الخبرة فحسب، بل تهتم أيضًا برعاية المتداولين المبتدئين الطموحين".

تضيف Geraldine: "يروي إعلان "لا أحد يولد متداولًا بالفطرة" قصة الصراعات العاطفية والنفسية التي يمر بها المتداولون، وكيف تدرك الشركة تمامًا ما هو مطلوب لتساعد المتداولين في العثور على موطئ قدم لهم وسط هذه الفوضى، فهي ترسل المتداولين في رحلة تبدأ بالتعلم وتنتصف بالنمو وتنتهي بالتمكين المالي، وترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية، وهي رد الفعل، وإعادة التفكير، والميلاد من جديد".

قال Marc Despallieres، مدير الإستراتيجية والتجارة في :Vantage " ليس كل شخص يتمتع بموهبة فطرية في التداول، ولكن يستطيع المرء أن يتداول بذكاء أكبر عندما يكون مزودًا بالعقلية والأدوات والمعرفة الصحيحة. يكمن هدفنا من إعلان "لا أحد يولد متداولًا بالفطرة" في إعادة تعريف الطريقة التي ينظر بها المتداولون إلى الأسواق المالية ويتعاملون معها، ومن خلال تسليط الضوء على هذه المبادئ الأساسية الثلاثة، فإننا نعتقد أننا يمكننا أن نحدث تأثيرًا إيجابيًا على تجاربهم في التداول".

شاهد الإعلان من هنا.

معلومات عن Vantage

Vantage هي شركة وساطة للتداول في عدة أصول توفر لعملائها إمكانية الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول منتجات عقود الفروقات، من ضمنها العملات الأجنبية والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والسندات.

وبخبرة تتخطى 13 عامًا في السوق، يفوق الدور الذي تلعبه شركة Vantage دور الوسيط، حيث توفر نظامًا بيئيًا تجاريًا موثوقًا به، وتطبيق تداول عبر الهاتف المحمول حائزًا على جوائز، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكن العملاء من اغتنام فرص التداول. يمكنك تنزيل تطبيق Vantage من على App Store أو Google Play.

تداول بذكاء أكبر مع @vantage

http://www.vantagemarkets.com/

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=KHw3JybBYRs

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg