VAPORESSO الشركة الرائدة في الابتكار البيئي لمستقبل التدخين المستدام

شينزين، الصين, 5 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- ديسمبر الحالي، شركة VAPORESSO، صاحبة الاسم البارز في صناعة التدخين، تواصل التزامها الثابت بالاستدامة من خلال الإعلان عن إطلاق مبادرة التمكين البيئي العالمي بعنوان "مبادرة التمكين البيئي العالمية – الطاقة النقية للجميع".

VAPORESSO_PURE POWER FOR ALL

وتشمل هذه المبادرة سلسلة من الأنشطة ذات التأثير التي يمكن الوصول إليها من خلال الاتصال بالإنترنت وبدون الاتصال بالإنترنت. من خلال تطوير المنتجات الصديقة للبيئة، أصبحت شركة VAPORESSO رائدة في ابتكار الحلول المستدامة، وتحديد معيار جديد في ابتكار المنتجات. كما تعمل الشركة على تعزيز مشاركة المستخدمين من خلال نهج متكامل متعدد المنصات يشمل مواقع الويب، والمجتمعات والتجارة الإلكترونية لزيادة الوعي البيئي. وكجزء من هذه المبادرة، تدعو شركة VAPORESSO المستخدمين إلى المساهمة في مشروع الطاقة الخضراء PURE POWER ACTION دون اتصال بالإنترنت. وبحلول عام 2025، ستقوم الشركة، بالتعاون مع شركاء التجزئة الرئيسيين في أمريكا الشمالية، بتنفيذ هذا النشاط دون اتصال بالكامل، وإدخال الطاقة الخضراء إلى متاجر التجزئة، واستبدال عادات الطاقة القديمة، وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية الجديدة.

وباعتبارها محور هذه المبادرة، ستقدم شركة VAPORESSO أول مفهوم نظام مفتوح يعمل بالطاقة الشمسية، مما يعيد تعريف نهج الصناعة للطاقة النظيفة.

وتبذل شركة VAPORESSO، الرائدة في مجالها، جهود كبيرة لتشجيع استخدام الطاقة النظيفة ودعم ممارسات المعيشة المستدامة. إن ابتكار المنتجات هو جوهر قيادة VAPORESSO في تحويل نهج الصناعة نحو الاستدامة. تتوافق هذه المبادرة مع التزام الشركة الطويل الأمد بالتنمية المستدامة، بهدف التخفيف من تغير المناخ والمساهمة في التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة. من خلال هذه الحركة، تسعى شركة VAPORESSO إلى إلهام اعتماد حلول الطاقة النظيفة على نطاق واسع في قطاع التدخين، وتشجيع الآخرين على الانضمام إلى حركة المسؤولية البيئية الأوسع. ولن يقتصر الجهد الجماعي على الحد من البصمة البيئية لصناعة التدخين الإلكتروني فحسب، بل سيساهم أيضًا في الطموح العالمي لمستقبل أكثر نظافة واستدامة.

ECO NANO SOLAR: ريادة ابتكار منتجات الطاقة النظيفة

كجزء من التزامها الثابت بالاستدامة، تكشف شركة VAPORESSO بفخر عن ECO NANO SOLAR، أول سيجارة فيب إلكترونية ذات نظام إعادة تعبئة مفتوح يعمل بالطاقة الشمسية في الصناعة. يمثل هذا المنتج المفهوم الرئيسي خطوة ثورية إلى الأمام في مجال الابتكار في مجال الطاقة النظيفة ، ودمج التكنولوجيا الشمسية المتطورة بسلاسة مع مبادئ التصميم المسؤولة بيئياً. تُتتميز سيجارة الفيب ECO NANO SOLAR بتركيبة قابلة لإعادة التدوير بالكامل، باستخدام مواد رائدة تحدد معايير صناعية جديدة للاستدامة. وهي مثال قوي على تكريس شركة VAPORESSO للحلول الرائدة ذات الوعي البيئي، مما يدفع حدود ما هو ممكن في قطاع التدخين.

وبالإضافة إلى الابتكارات التقنية الرائدة، فإن سيجارة فيب ECO NANO SOLAR تُشكِّل شهادة على رؤية VAPORESSO تجاه التفكير في المستقبل لمستقبل مستدام. من خلال الريادة في دمج الطاقة النظيفة في تدخين السجائر الإلكترونية، لا يعيد هذا المنتج المفهوم تعريف نهج الصناعة لتطوير المنتجات فحسب، بل يضع أيضًا سابقة جريئة لتبني مصادر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء القطاع. وفي حين أن سيجارة فيب ECO NANO SOLAR هو منتج مفهوم حاليًا، فهو دليل مقنع على تفاني شركة VAPORESSO تجاه المسؤولية البيئية. وتدعو هذه المبادرة البصرية صناعة التدخين بأكملها إلى تبني ممارسات مستدامة، مما يخلق مثالاً قوياً لمستقبل يحدده الوعي البيئي.

يتزايد الزخم وراء هذه الحركة الرؤية المبتكرة، حيث توحد شركة VAPORESSO الأفراد في جميع أنحاء العالم في السعي لتحقيق غد أكثر خضرة. يتم تنفيذ المبادرة جزئياً من خلال الموقع الرسمي لشركة VAPORESSO، والذي يعمل كمنصة لإلهام المشاركة العالمية في حملة الاستدامة.

انضم إلى الحدث اليوم وادمج عادات واعية للبيئة في الحياة اليومية.

اكتشف المزيد من خلال زيارة https://www.vaporesso.com/activity/pure_power_for_all.

نبذة عن شركة VAPORESSO

تأسست شركة VAPORESSO على الاعتقاد الراسخ بأن كل عمل يجب أن يسعى إلى التميز، وأصبحت رائدة عالمية في صناعة التدخين. ولقد أدى التزامنا بتجاوز المعتاد إلى صعودنا كعلامة تجارية ذات المستوى الأعلى في صناعة التدخين الإلكتروني في جميع أنحاء العالم. نحن مدفوعون برؤية تتقارب فيها التكنولوجيا والقيم لخلق حياة أكثر نظافة وأفضل وأكثر متعة للجميع.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2573085/VAPORESSO_PURE_POWER_FOR_ALL.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2011704/Vaporesso_Logo.jpg