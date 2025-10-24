VAPORESSO تدعم الحركة المتمحورة حول الإنسان لتقريب العالم من خلال مبادرات ثقافية بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة

شنتشن، الصين، 24 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- مدفوعةً بالابتكار، تقدم VAPORESSO منتجات متطورة فيما تبني تفاعلاً إنسانياً حقيقياً مع المستخدمين في جميع أنحاء العالم. وفي ذكرى تأسيسها العاشرة، أطلقت العلامة التجارية مبادرتين رائدتين ( VAPORESSO MEET وجولة World Hyper-Tour ) احتفاءً بهذا الإنجاز المميز ولمشاركة فلسفتها المتمحورة حول الإنسان.

التواصل شخصياً، ومشاركة اللحظات الحقيقية

في النصف الأول من العام، استضافت VAPORESSO فعاليات VAPORESSO MEET متعددة في مدن مختلفة، وجمعت بين شركاء القنوات التجارية وأصحاب المتاجر والمستخدمين لكسر الحواجز وللدخول في حوار مباشر معهم. ولم يقتصر الأمر على حصول المشاركين على فرصة الاطلاع المسبق على المنتجات الجديدة، بل شاركوا أيضاً تجاربهم الشخصية واستكشفوا كيفية دمج المنتجات مع جماليات نمط الحياة. مكّنت هذه التفاعلات المعمّقة العلامة التجارية من الاستماع بصدق إلى آراء المستخدمين، وبذلك تحوّل اهتمام العلامة التجارية النظري إلى روابط إنسانية ملموسة.

في إندونيسيا، دعت VAPORESSO الفرقة الموسيقية المحلية الشهيرة Vierratale للانضمام إلى الحدث، مما عزز التفاعل الدافئ بين الفنانين والمستخدمين. كما شهد اللقاء إطلاق إصدار XROS 4 NANO Vierratale Edition المبتكر بالشراكة مع الفرقة، بوصفه منتجاً مميزاً ثقافياً مستوحى من القصص المشتركة وثقافة موسيقى البوب المحلية، ويعكس بشكل جميل الرابط العاطفي الذي تبنيه VAPORESSO مع مجتمعها. ومن خلال لحظات كهذه، باتت فعاليات VAPORESSO MEET تعبيراً حياً عن فلسفة العلامة التجارية المتمحورة حول الإنسان.

احتضان الثقافة المحلية، والتعبير عن الصدى الإنساني

في صيف هذا العام، أطلقت VAPORESSO جولة حضرية غير مسبوقة في القطاع، تتمثل في أسطول من السيارات الفائقة يجوب أربع مدن عالمية. وفاءً لرؤيتها العالمية للإبداع الثقافي التشاركي، مزجت العلامة التجارية التقاليد المحلية والتعبير الحديث في احتفالاتها بالذكرى السنوية، مما خلق بصمة ثقافية مميزة في كل موقع. صُممت كل محطة بعناية لتعكس الروح الفريدة للمدينة.

مستوحاة من ثقافة الفن البصري في شوارع جاكرتا، دمجت VAPORESSO شاحنات الإعلانات ثلاثية الأبعاد مع السيارات الفائقة لإنشاء مشهد فني بصري مذهل. وبعيداً عن الشوارع، تعاونت العلامة التجارية مع صانع الموضة المحلي BIMOPD لإطلاق إصدار XROS 5 Series BIMOPD Edition المصمم بالشراكة—وهو منتج يجسّد روح الشباب النابضة بالحياة والثقة في جاكرتا من خلال جماليات جريئة مستوحاة من الشارع. وقد أطلق هذا التعاون المثمر موجة ثقافية جديدة، حيث تعمل VAPORESSO على تنمية ثقافة الفيب المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالهوية المحلية.

في باريس، حيث تعكس الثقافة الفرعية للرياضات الحضرية الخطرة الصمود الجريء والطاقة اللامحدودة للمدينة، جسّدت الجولة الحضرية لـ VAPORESSO هذه الطاقة الحيوية بدمج السيارات الفائقة مع أداء الباركور. وبتجسيد هذه الروح الجريئة في تصميم المنتج، ابتكرت العلامة التجارية ARMOUR ULTRA ، المصمّم بحماية فائقة لتمكين الاستكشاف بلا خوف. وبدمج ثقافة الشارع مع المنتجات القوية، تلهم VAPORESSO الباريسيين لاحتضان الحرية وتجاوز الحدود.

في لندن، المدينة العريقة بثقافتها الأدبية، نظّمت VAPORESSO عرضاً تفاعلياً في الشوارع حيث التقت السيارات الفائقة بشخصيات أدبية أيقونية. فدبت الحياة في الشخصيات البريطانية الشهيرة، لتتفاعل مع المارة وتنسج روح العلامة التجارية المبتكرة في نسيج ثقافي غني. كما ألهم هذا الدمج بين الكلاسيكية والمعاصرة إصدار XROS 5 Series Leather Edition ، حيث تلتقي براعة صناعة الجلود الفاخرة بالتكنولوجيا الحديثة—لإعادة تعريف الأناقة الخالدة. وبهذه التعبيرات المتنوعة عن الأسلوب البريطاني، تستعرض VAPORESSO هويتها المتنوعة ذات الصدى الثقافي.

وحيث يلتقي الترفيه الجريء بالثقافة الشاملة، بثّت VAPORESSO الحيوية في لاس فيغاس بالسيارات الفائقة وعارضات الأزياء العصريات، مما خلق مشهداً حضرياً تفاعلياً. وقد خلق هذا الدمج السلس بين الثقافة المحلية وهوية العلامة التجارية الخلفية المثالية لإطلاق نظام iMate OS . إذ يجمع بين التصميم الأنيق والتنوع التفاعلي، يجسّد تصميمه المتجاوز للحدود نفس الروح الجريئة التي تحدد ملامح المدينة—مما يوضح مدى عمق صدى مبادرات VAPORESSO داخل الثقافات المحلية.

وفي مناسبة بلوغها عامها العاشر، نسجت VAPORESSO قيماً إنسانية محورية في نسيج عالمي من التجارب الغامرة. فبابتكاراتها الرائدة وتفاعلها الإنساني المتواصل، تشكّل كل خطوة من رحلتها شاهداً على الريادة في القطاع والصدى لدى المستخدمين.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2803482/VAPORESSO.jpg