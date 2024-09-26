VAPORESSO تعرض أحدث ابتكاراتها في معرض InterTabac 2024، بالتعاون مع DOJO وDELICIU

دورتموند، ألمانيا، 26 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- شاركت VAPORESSO، الشركة الرائدة في صناعة السجائر الإلكترونية، في معرض InterTabac 2024، المعرض التجاري الرائد عالميا لمنتجات التبغ ومستلزمات التدخين، حيث عرضت أحدث منتجاتها المتطورة. من بين النماذج التي عرضتها الشركة في جناحها هي ECO NANO PRO، وECO NANO 2، وARMOUR G ونماذج من سلسلة GEN الشهيرة. انضم إلى العرض كل من DOJO، العلامة التجارية للسجائر الإلكترونية، وDELICIU، العلامة التجارية للسائل الإلكترونية.

VAPORESSO, DOJO, DELICIU AT InterTabac 2024

من أبرز ما يتميز به معرض هذا العام عرض جهازَي ECO NANO PRO وECO NANO 2. صُممت هذه الأجهزة المجهزة بتقنية COREX SMOOTH للتسخين، لتقدم نكهة لا مثيل لها من حيث السلاسة والثراء، بالإضافة إلى إطالة عمر الكبسولة. يوفر جهاز ECO NANO PRO ميزات ترفيهية وتفاعلية شاملة، تلبي احتياجات المستخدمين الذين لديهم احتياجات شخصية أعمق. يتميز ECO NANO 2 بكبسولة 0.6Ω جديدة بسعة 6 مل، مما يضمن عمرا أطول للكبسولة مع رحلة تدخين إلكتروني أكثر ملاءمة ومتعة.

في معرض InterTabac 2024، كشفت VAPORESSO أيضًا عن ARMOUR G، أحدث أجهزتها لتعديل الكبسولة، الذي يتميز ببطارية فائقة الكثافة حاصلة على براءة اختراع وبطارية قوية بقوة 3000 مللي أمبير في الساعة معبأة في تصميم مدمج ومحمول. مثل سابقاتها، تدمج ARMOUR G تقنية COREX للتسخين ومجموعة شرائح AXON، مما يوفر نكهة متناسقة واستثنائية مع كل نفخة لتجربة تدخين إلكترونية محسنة.

إلى جانب هذه المستجدات، يتميز كل من جهازي GEN MAX وGEN SE، المصممان لمستخدمي التدخين المباشر إلى الرئة (DTL)، بـ iTank T المطور مع تدفق هواء علوي وتعبئة علوية، بينما يوفر GEN MOD مع شريحة AXON أوضاعًا قابلة للتخصيص لتجربة تدخين إلكتروني مخصصة.

تضمن جناح VAPORESSO أيضًا تعاونًا مثيرًا مع DOJO، وهي علامة تجارية جديدة للتسجائر الإلكترونية تم إطلاقها حديثًا، وDELICIU، وهي علامة تجارية مبتكرة للسوائل الإلكترونية المعروفة بخلطاتها ذات النكهات عالية الجودة. بدعم من شركة VAPORESSO، عرضت DOJO مجموعة BLAST 6000، وهي أول مجموعة أوعية قابلة للاستبدال 10+2مل في الصناعة، والتي توفر ما يصل إلى 6000 نفخة مع كبسولة مملوءة مسبقًا وحاوية سائل إلكتروني بسعة 10 مل. مجهزة بتكنولوجيا تقنية لفائف COREX 2.0، فهي توفر بخارًا كثيفًا ونكهات جريئة ومذاقًا متناسقًا لتجربة تدخين إلكترونية متميزة. يستخدم السائل الإلكتروني من DELICIU تقنية الاستخراج الطبيعي لتقديم تجربة رائعة وجودة متميزة مع نكهات أصيلة وحيوية. إن تركيبته المبتكرة صديقة للفائف، مما يمنع الطعم المحترق ويضمن تجربة تدخين تدوم طويلاً وأكثر سلاسة. يوضح هذا العرض المشترك التزام VAPORESSO بالابتكار وتعزيز الشراكات التي ترتقي بتجربة التدخين الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، تفخر شركة VAPORESSO بالإعلان عن مشاركتها في مسابقة MISSION MIXOLOGIST، وهي مسابقة خلط السوائل الإلكترونية تقام قبل المعرض. تميزت المسابقة بِـECO NANO 2 كجهاز رسمي، وقد تم اختياره لقدرته على عرض الخصائص الفريدة لإبداعات كل مشارك في السجائر الإلكترونية بدقة وتقديم إعادة إنتاج نكهة أصلية، مما يدل على التزام VAPORESSO بدعم الابتكار والحرفية في صناعة التدخين الإلكتروني.

نبذة عن VAPORESSO

تأسست VAPORESSO على الاعتقاد بأن كل عمل هو مسعى لتحقيق التميز. لقد دفعنا التزامنا الثابت بتجاوز حدود المألوف إلى أن نصبح العلامة التجارية الرائدة في مجال التدخين الإلكتروني على مستوى العالم. نحن نجسد رؤية تتداخل فيها التكنولوجيا مع قيمنا لخلق حياة أفضل وأنظف وأمتع للجميع.

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