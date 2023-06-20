Vinamilk تشكل شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية وتحصل على جائزة النظافة لمسحوق حليب الأطفال

مدينة هو تشي منه، فيتنام، 20 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة الألبان الفيتنامية Vinamilk مؤخرًا عن شراكتها الاستراتيجية مع ست شركات عالمية رائدة في مجال التغذية والعلوم البيولوجية. يعزز التعاون سمعة Vinamilk الدولية والتزامها القوي بتوفير مسحوق حليب الأطفال عالي الجودة وفقًا للمعايير الدولية.

Vinamilk forms strategic partnerships with 6 leading global nutrition and bioscience companies Vinamilk became Asia' first to achieve Purity Award for its baby and children formula line Vinamilk's USD 100 million powdered milk factory in Binh Duong is equipped with modern production lines to ensure product quality

دخلت ست شركات عالمية رائدة في مجال التغذية والعلوم البيولوجية في شراكة مع Vinamilk في فيتنام تتضمن DSM (سويسرا) و CHR HANSEN (الدنمارك) و BENEO (ألمانيا) و GNOSIS (إيطاليا) و AAK (السويد) و KANEMATSU (اليابان). من خلال هذه التعاون الاستراتيجي، تلتزم Vinamilk بتقديم حلول غذائية ذات جودة عالمية، تتميز بتركيبات متفوقة لجيل الشباب في فيتنام.

لا تتجلى إنجازات Vinamilk فقط في توسيع التعاون والبحث وتطوير المنتجات ولكن أيضًا في تلبية المعايير الأكثر صرامة المتعلقة بالنقاء والشفافية. وتقديرا لهذه الجهود، حصلت Vinamilk على جائزة النظافة لمنتجات حليب الأطفال Optimum Gold و YokoGold و ColosGold و Pedia Kenji و Dielac Grow Plus و Dielac Alpha و Dielac Alpha Gold من قبل المنظمة الأمريكية غير الربحية Clean Label Project.

هذه الجائزة هي شهادة على التزام Vinamilk بتوفير منتجات نقية وآمنة ومغذية للرضع والأطفال. العلامة التجارية هي الآن الأولى في آسيا التي حققت معيار جائزة النقاء لكامل خط حليب الرضع والأطفال.

على مر السنين، مع الاعتراف بأن اكتساب ثقة العملاء والبقاء في صدارة اللعبة يتطلب الابتكار المستمر، استثمرت Vinamilk على نطاق واسع في أنشطتها البحثية والتطويرية. وقد أدرجت العلامة التجارية العناصر الغذائية المفيدة مثل الألياف HMO-2'FL و BB-12TM والبروبيوتيك LGG، والنيوكليوتيدات في منتجاتها لجعلها أقرب إلى حليب الثدي.

منذ إنشائها، التزمت Vinamilk بالاستثمار المستمر في عمليات الإنتاج الحديثة، وتطبيق البحث العلمي المتقدم، وتعزيز التعاون الدولي لجلب المنتجات الموحدة دوليًا والأنسب للأطفال الفيتناميين. تعد شراكة Vinamilk مع الشركاء الرئيسيين في جميع أنحاء العالم عاملاً حاسمًا يساعد في رحلتها لتحقيق هذا الهدف. إن تقديم المزيد من القيمة للمستهلكين وتوفير منتجات عالية الجودة وأكثر أمانًا للأطفال هو أعلى التزام لنا" هذا ما قالته السيدة Mai Kieu Lien، الرئيس التنفيذي لشركة Vinamilk.

وتعليقًا على تفاني Vinamilk، صرحFrancois Scheffler، رئيس APAC لمجموعة DSM في آسيا والمحيط الهادئ: "لقد تعاونت DSM مع Vinamilk لسنوات عديدة. لقد رأينا جهود الشركة التي لا نهاية لها والحماس الساحق لتطوير المنتجات التي تلبي معايير الجودة الدولية. وبالتالي، أعتقد أنه من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية القوية، ستتغلب Vinamilk قريبًا على أعلى المعايير العالمية في صناعة الألبان."

مع التعاون القادم مع كبار المبتكرين في هذا المجال، تأمل Vinamilk في الوصول إلى تقنياتها ومعرفتها المتقدمة لتسريع ابتكار منتجاتها الخاصة.

ليس فقط هو موثوق بها من قبل المستهلكين في فيتنام، بل كان مسحوق حليب الأطفال Vinamilk أيضا منتج تصدير رئيسي منذ التسعينيات وساهم بشكل كبير في عائدات التصدير المتراكمة للشركة التي تبلغ 3 مليارات دولار أمريكي.

نبذة عن Vinamilk

Vinamilk هي شركة الألبان الرائدة في فيتنام، وهي حاليًا في أكبر 40 شركة ألبان عالمية وسادس علامة تجارية قيّمة لمنتجات الألبان في العالم بقيمة علامتها التجارية 2.8 مليار دولار أمريكي. قامت الشركة أيضًا بتصدير منتجاتها إلى 58 دولة وإقليمًا مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا ودول ASEAN، إلخ.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2096663/Vinamilk_forms_strategic_partnerships_6_leading_global_nutrition_companies.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2096664/Vinamilk_Asia__achieve_Purity_Award_baby_children_formula_line.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2096665/1.jpg

Vinamilk SOURCE