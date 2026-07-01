فيناميلك تحقق إنجازاً لافتاً في جوائز الابتكار العالمية في صناعة الألبان لعام 2026، وتبرز بصفتها العلامة التجارية الوحيدة في قطاع الألبان من جنوب شرق آسيا التي تفوز بجوائز

يضع هذا التكريم فيناميلك بين أبرز المبتكرين العالميين في قطاع الألبان، ويبرز قدرة الشركة على استباق احتياجات المستهلكين سريعة التطور والاستجابة لها. كانت فيناميلك أيضاً العلامة التجارية الوحيدة للألبان من جنوب شرق آسيا التي نالت تقديراً في جوائز هذا العام، إلى جانب كبرى شركات الألبان العالمية من أوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا.

تكرّم جوائز الابتكار العالمية في صناعة الألبان المؤسسات والمنتجات التي تسهم في تشكيل مستقبل قطاع الألبان من خلال الابتكار والملاءمة لاحتياجات المستهلكين وريادة القطاع. بلغ عدد الترشيحات المتأهلة للقائمة النهائية لفيناميلك هذا العام 17 ترشيحاً ضمن 11 فئة، بما يعكس اتساع قدرات الابتكار لديها في مجالات التغذية، وتطوير المنتجات، وتقنيات الإنتاج، وتجربة المستهلك. حصلت المنتجات التالية على الجوائز: فاز +Optimum A2 Pro بجائزة أفضل منتج ألبان للأطفال؛ وفاز Sure Prevent Gold بجائزة أفضل ابتكار لكل مرحلة عمرية؛ وفاز Vinamilk Gelato Matcha Gotcha Ice Cream بجائزة أفضل آيس كريم؛ وفاز Vinamilk Fresh Milk 100% Flavored بجائزة أفضل مشروب ألبان مُنكَّه؛ وفاز Vinamilk Gelato Ice Cream بجائزة أفضل تصميم للعبوة.

وأشار السيد Richard Hall، رئيس المؤتمر العالمي للألبان وجوائز الابتكار العالمية في صناعة الألبان، إلى أنه، وعلى امتداد أكثر من 20 عاماً من تنظيم هذه الجوائز، لم يسبق له أن شهد فوز شركة بـ5 جوائز في دورة واحدة. «إنه إنجاز مذهل بحق. تُعد فيتنام سوقاً كبيرة وديناميكية تشهد احتياجات استهلاكية كبيرة، لكن اللافت هو أن فيناميلك تبتكر بطرق تضعها في موقع متقدم على كثير من الشركات والأسواق حول العالم».

يأتي هذا التتويج في وقت تشهد فيه صناعة الألبان العالمية تحولاً كبيراً. يتزايد توجه المستهلكين نحو حلول غذائية مصممة بما يتناسب مع أنماط حياتهم وأهدافهم الصحية واحتياجاتهم الفردية، كما يولون اهتماماً أكبر للراحة والشفافية والاستدامة.

وقال السيد Nguyen Quang Tri، المدير التنفيذي للتسويق في فيناميلك: «كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع تولّد توقعات جديدة بشأن التغذية. ويعكس هذا التكريم التزامنا طويل الأمد بالابتكار، وجهودنا لتطوير منتجات وحلول تقدم قيمة ملموسة للمستهلكين».

إلى جانب الجائزة نفسها، يبرهن الحضور القوي لفيناميلك في فئات متعددة على نهجها الأوسع في الابتكار. تنوعت المنتجات التي تأهلت للقائمة النهائية لتشمل تغذية الأطفال، والتغذية المتخصصة، والحليب السائل، والزبادي، والآيس كريم، والابتكار في التغليف، وتقنيات الإنتاج، بما يعكس استراتيجية تتجاوز مجرد تركيبة المنتج لتشمل تجربة المستهلك بأكملها.

وقال Ananda Roy، عضو لجنة تحكيم جوائز 2026 والنائب الأول للرئيس لشؤون الريادة الفكرية في أوروبا لدى سيركانا، وهي شركة أمريكية رائدة عالمياً متخصصة في أبحاث السوق وتحليلات البيانات: «تتمتع فيناميلك بمكانة قوية في السوق العالمية. ولكي تكون لاعباً رئيسياً، ليس عليها سوى مواصلة الاستثمار في المنتجات عالية الجودة، والتغليف، والقيمة المقترحة، والتواصل مع المستهلك، وفيما عدا ذلك، فأنا واثق جداً من نجاح هذه الشركة».

على مدى ما يقرب من 50 عاماً، تطورت فيناميلك بالتوازي مع تغير احتياجات المستهلكين، بدءاً من تيسير الحصول على تغذية عالية الجودة، وصولاً إلى تطوير حلول غذائية أكثر تخصصاً ومواءمة للاحتياجات الفردية. اليوم، تواصل الشركة الاستثمار في البحث والابتكار والتنمية المستدامة لتلبية متطلبات المستهلكين المعاصرين وتعزيز مكانتها في الأسواق الدولية.

لا تقتصر هذه الجوائز على تكريم إنجازات فيناميلك اليوم، بل تعزز أيضاً طموح الشركة إلى الإسهام في دفع تطور صناعة الألبان العالمية مستقبلاً من خلال الابتكار المستمر وتحقيق نمو يركز على المستهلك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.vinamilk.com.vn/en.

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