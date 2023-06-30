Vinamilk تعلن عن "Pathways to Dairy Net Zero 2050" وأول مصنع ومزرعة خالية من الكربون في فيتنام

مدينة هوشي منه، فيتنام، 23 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- تمثل Vinamilk علامة بارزة في رحلتها الرائدة نحو التنمية المستدامة من خلال رسم مبادرتها Pathways to Dairy Net Zero 2050، والتي تسعى إلى الحد من تأثيرها البيئي مع تعزيز جهود الاستدامة في جميع أنحاء سلسلة القيمة الكاملة للشركة.

Vinamilk هو أول منتج ألبان محلي يعلن عن تعهده بحياد الكربون وصافي الصفر بعد التزام الحكومة الفيتنامية بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، الذي قدمه رئيس الوزراء في COP26 في عام 2021.

Vinamilk announces “Pathways to Dairy Net Zero 2050” The first dairy company in Vietnam to obtain a carbon-neutrality certification Vinamilk and the Ministry of Natural Resources and Environment kicked off the tree planting initiative working towards Net Zero 2023 - 2027 goals with a total budget of VND15 billion (USD630,000) in February 2023

وحددت العلامة التجارية الرائدة في مجال الألبان تركيزها على الاستدامة في أربع ركائز أساسية: الزراعة المستدامة، والإنتاج الأخضر، والخدمات اللوجستية الصديقة للبيئة، والاستهلاك المستدام. علاوة على ذلك، تسعى الشركة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 15% بحلول عام 2027، و 55% بحلول عام 2035، والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

إلى جانب الإعلان عن هدف صافي الصفر، تفخر Vinamilk بكونها أول شركة ألبان في فيتنام (المصدر: Intage Vietnam) تحصل على شهادة حياد الكربون من Bureau Veritas و BSI لمصنع الألبان والمزرعة، الواقعة في مقاطعة Nghe An، وفقًا لمعايير PAS 2060:2014.

ووفقًا للتقرير الذي تم نشره والتحقق منه، فإن إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة لهاتين الوحدتين التي تم تحييدها هو 17560 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل حوالي 1.7 مليون شجرة. هذا هو نتيجة لنهج "العمل المزدوج" الذي ينطوي على جهود للحد من الانبعاثات في أنشطة الإنتاج والماشية في Vinamilk، مع الحفاظ على مصدر الأشجار للشركة لامتصاص غازات الدفيئة على مر السنين.

إن تحقيق تخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة والتحرك نحو صافي الصفر في صناعة الألبان يشكل تحديات كبيرة، خاصة بالنسبة لمزارع الألبان واسعة النطاق. وهو يتطلب استثمارات شاملة في التكنولوجيا، والانتقال إلى الطاقة المتجددة، وتطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري. إن إنجازات Vinamilk جديرة بالملاحظة وتعمل كدافع كبير لرحلة قطاع الألبان الأوسع نحو صافي الصفر - كما تم تقييمها من قبل السيد Nguyen Viet Dung، المدير العام لـ Bureau Veritas Vietnam.

قدمت Vinamilk منذ فترة طويلة مساهمات كبيرة نحو تعزيز استدامة صناعة الألبان في فيتنام. منذ عام 2012، نشرت Vinamilk تقرير الاستدامة الذي يتماشى مع معايير GRI وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) وأدرجت مؤخرًا التنمية المستدامة كأحد أهدافها الإنمائية الاستراتيجية من 2022 إلى 2026. وقد استخدمت الطاقة الشمسية في 13 مزرعة و 11 مصنعًا، وكانت رائدة في نموذج المزرعة الخضراء ونجحت في تحقيق هدف "مليون شجرة لصندوق فيتنام".

تدرك Vinamilk أن تحقيق "الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتحييدها والقضاء عليها إلى الصفر" ليس مجرد خيار ولكن رحلة لا مفر منها. يجب أن نتسابق مع الوقت ونغتنم الفرص، دون تردد في سعينا لتحقيق هدف صافي الصفر بحلول عام 2050، دون ترك أي مجال للتأخير أو الانحراف عن خططنا المحددة" هذا ما قالته السيدة Mai Kieu Lien، الرئيس التنفيذي لشركة Vinamilk.

وباعتبارها داعمة لمبادرة "Pathways to Dairy Net Zero" وتتماشى مع استراتيجيتها ESG، تعتزم Vinamilk إطلاق أنشطة أكثر تفصيلًا لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها مثل تعزيز مبادرات التحريج وتعزيز التعاون الدولي.

نبذة عن Vinamilk

Vinamilk هي شركة الألبان الرائدة في فيتنام ورقم 36 أكبر مصنع للألبان، من حيث الإيرادات. تدير 15 مزرعة و 17 مصنعًا حديثًا محليًا وخارجيًا.

لمزيد من المعلومات يُرجى الرجوع إلى تقرير التنمية المستدامة من Vinamilk و الأخبار مستدامة .

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