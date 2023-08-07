Virgin Active تطلق برنامج الولاء المدعوم من Comarch

كراكاو، بولندا، 7 غشت/آب 2023 /PRNewswire/ -- اختارت Virgin Active، أحد النوادي الصحية الرائدة في العالم، Comarch كمزود جديد لحلول الولاء. من خلال قوة منصة ComarchLoyalty Management، تأمل Virgin Active في تعزيز خبرة أعضائها والاحتفاظ بهم ومشاركتهم.

يسعى إطلاق تطبيق Virgin Active الجديد وبرنامج Virgin Active Rewards إلى جعل نمط الحياة الصحي أكثر سهولة بالنسبة للأعضاء. تكافئ Virgin Active الآن الأعضاء ببرنامج مكافآت متكامل تمامًا في التطبيق الجديد.

"لقد صممنا التطبيق الجديد مع وضع تجربة أعضائنا في الاعتبار، مع التركيز على كيف يمكننا الانغماس بشكل أكبر ومساعدتهم في رحلة العافية. نحن ندرك أن الأشخاص يعتمدون على المنصات الرقمية للحصول على نصائح حول اللياقة البدنية، وكان هدفنا من التطبيق هو الجمع بين العالمين الرقمي والمادي معًا لتعزيز علاقتنا مع أعضائنا وتنميتها".

مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة في المجال، تمتلك Comarch المهارات والأدوات اللازمة لضمان التنفيذ الناجح لبرنامج ولاء شديد التفاعل.

منذ الاجتماع الأول، كان لدى فريق Virgin Active رؤية ورسالة واضحة للبرنامج الذي أرادوا إطلاقه. بفضل وجودنا القوي في جنوب إفريقيا وخبرتنا في العديد من فروع الولاء، مكنت Comarch فريق VA من تقديمها لعملائهم في الوقت المناسب. أنا فخور للغاية بأن Virgin Active لم تختار حل الولاء الخاص بنا فحسب، بل قررت أيضًا استضافته في أحد مراكز البيانات لدينا. التعاون الوثيق بين الفريقين مستمر، وأنا متحمس لما ينتظرنا والقيمة التي سنقدمها لأعضاء برنامج Virgin Active Rewards. - جاكوب سوشا، مدير المبيعات في Comarch

نبذة عن VIRGIN ACTIVE

Virgin Active هي سلسلة من النوادي الصحية في جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وإيطاليا وأستراليا وسنغافورة وتايلاند والمملكة المتحدة. تضم العلامة التجارية ما يقرب من مليون عضو في RPA يمكنهم الاستمتاع بالوصول إلى فصولها الحصرية وكبار الخبراء و238 ناديًا للياقة البدنية في أربع قارات.

نبذة عن COMARCH

Comarch هي شركة برمجيات عالمية تتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في تطوير وإنشاء حلول تقنية ولاء. إن Comarch المعترف بها من قبل Forrester Wave كأحد أفضل مزودي حلول تقنية الولاء في عام 2023، مسؤولة عن أكثر من 120 مبادرة ولاء تم تنفيذها بنجاح في 50 دولة.

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