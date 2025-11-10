VISTA الكائنة في دبي تكشف عن متجر XO لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد على السفر الخاص المرن

التكنولوجيا المتقدمة وأنظمة التسعير الخاصة تدفع تجارب حجز الرحلات الخاصة من الجيل التالي لعملاء الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 10 نوفمبر / تشرين ثاني 2025/PRNewswire/ -- كشفت "فيستا" (Vista)، مجموعة الطيران الخاصة الرائدة في العالم ، عن نسخة محسنة من "متجر XO" العالمي في الشرق الأوسط ، والذي يقدم دمجًا تكنولوجيًا أعمق ، وجداول تشغيل في الوقت الفعلي ، وخوارزميات تسعير خاصة لتقديم تجربة حجز الرحلات الخاصة والمدفوعة بالبيانات الأكثر سلاسة المتاحة اليوم.

تمثل منصة XO المتقدمة ، التي تثق بها بالفعل قاعدة كبيرة من العملاء والأعضاء في الشرق الأوسط ، المرحلة التالية في الاستثمار المستمر من "فيستا" في الابتكار الرقمي وتجربة العملاء الإقليمية. بناءً على الوجود المحلي القوي للمجموعة من خلال شركة "فيستا جيت" ( VistaJet )، يعزز هذا الإنجاز قيادة "فيستا" في إعادة تعريف الوصول إلى الرحلات الخاصة من خلال حلول ذكية وشفافة وقابلة للحجز على الفور.

التطور الرقمي الرائد في الطيران الخاص

بحسب شركة "وينج إكس" ( WingX ) ، تقوم "فيستا" بتشغيل أكثر من 9٪ من جميع رحلات الطائرات التجارية الدولية في الشرق الأوسط ، وهي أكبر حصة سوقية واحدة في المشهد الإقليمي المجزأ. تعكس هذه القيادة النطاق التشغيلي لـ "فيستا" والتركيز الاستراتيجي على التحول الرقمي من خلال منصة XO ، مما يمكّن العملاء من البحث عن الطائرات واختيارها وتأكيدها في ثوانٍ من خلال متجر واحد متصل.

قال مازن عبيد ، رئيس شركة "فيستا" في الشرق الأوسط: "لا يزال الشرق الأوسط واحدًا من أسرع أسواق الطيران الخاصة نموًا على مستوى العالم". "نحن نشهد طلبًا ثابتًا من العملاء الذين يتوقعون تجربة سلسة تمزج بين يقين البنية التحتية العالمية لشركة "فيستا جيت" مع الفورية والشفافية لتكنولوجيا منصة XO حسب الطلب. هذه التحسينات على "متجر XO " تضمن لعملائنا الاستفادة من وصول أسرع وأنظمة تسعير أكثر ذكاءً وتحكم أكبر في كل مرة يطيرون فيها."

XO : أبسط طريقة للطيران بشكل خاص

يوفر "متجر XO " إمكانية الوصول الفوري والفعال إلى أكثر من 2000 طائرة في جميع أنحاء العالم ، من الطائرات النفاثة الخفيفة للرحلات الإقليمية القصيرة إلى الطائرات ذات المقصورة الكبيرة للسفر عبر القارات لمسافات طويلة. تتضمن قدرات المنصة المطورة الآن التكامل المباشر مع جداول رحلات المشغلين وأنظمة التسعير الديناميكية الخاصة، مما يتيح للعملاء عرض التوافر في الوقت الفعلي وتأكيد الحجوزات على الفور.

مع تطور أنماط السفر الإقليمية ، لا سيما بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومراكز الأعمال العالمية الرئيسية ، تعكس منصة XO المحسنة حقبة جديدة من الاتصال الإقليمي ، مما يمنح المسافرين مرونة وشفافية أكبر من أي وقت مضى.

قال يوسف معلم ، كبير مسؤولي الأعمال في "فيستا": "إن الشرق الأوسط هو حجر الزاوية في المنظومة العالمية لمنصة XO" . "من دبي ، نحن نستغل التكنولوجيا المتقدمة والخبرة الإقليمية لتقديم تجربة بلا حدود حقًا. سواء كان الطيران بين الرياض ودبي أو ما بعدهما إلى أوروبا أو آسيا ، فإن منصة XO تمنح العملاء خيارات فورية ومستنيرة وثقة تامة في طريقة سفرهم."

البناء على القوة الإقليمية

من مقرها الرئيسي في دبي ، تستمر "فيستا" في توسيع بنيتها التحتية المتكاملة ، وفرق العملاء المخصصة وخيارات العضوية المخصصة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. يكمل "متجر XO " المحسن نموذج الوصول العالمي المضمون لشركة "فيستا جيت" ، حيث يقدم للعملاء أفضل ما في العالمين: الموثوقية المضمونة والراحة المرنة ، حسب الطلب.

معًا ، فهما يمثلان عرض "فيستا" الفريد باعتبارها مجموعة الطيران الخاصة الأكثر شمولاً والمتمحورة حول العملاء في العالم.

حول Vista

شركة "فيستا جلوبال هولدنج ليمتد" ( Vista Global Holding Limited ) (فيستا) هي شركة الطيران التجاري العالمية الرائدة في العالم التي تقدم خدمات الطيران التجاري في جميع أنحاء العالم من خلال شبكتها من الشركات التابعة وفريق من أكثر من 4000 خبير. وتدمج "فيستا"، وهي مجموعة عالمية مقرها في دبي، محفظة فريدة من الشركات لتقديم خدمات خالية من الأصول لتغطية جميع الجوانب الرئيسية للطيران التجاري، بما في ذلك تغطية الرحلات العالمية المضمونة وحسب الطلب، وحلول الاشتراك والعضوية، وخدمات التداول والإدارة.

تتمثل مهمة "فيستا"، التي شهدت ريادة الابتكار في الصناعة لمدة 20 عامًا من خلال الاستثمار المستمر في المواهب والتكنولوجيا والبنية التحتية ، في توفير خدمات الطيران الأكثر تقدمًا بأفضل قيمة في أي وقت وفي أي مكان حول العالم.

تتمكن "فيستا" بفضل خبرتها الواسعة في الصناعة من تقديم حلول وتكنولوجيا شاملة لتلبية احتياجات عملاء الطيران التجاري في جميع أنحاء العالم. يتم تقديم هذه الخدمات من خلال علاماتها التجارية الرائدة ، بما في ذلك "فيستا جيت" ( VistaJet ) و XO .

مزيد من المعلومات والأخبار عن "فيستا" متاحة على موقع الويب www.vistaglobal.com

"فيستا " " Vista " هو اسم تجاري لشركة "فيستا جلوبال هولدنج ليمتد". "فيستا" لا تدير أية طائرات. يتم تنفيذ جميع الرحلات من قبل المشغلين المرخصين بشكل صحيح ، والذين قد يشملون الشركات التابعة مثل "فيستا جيت ليمتد" ( VistaJet Limited ) و"فيستا جيت [جي إم بي إتش]" ( VistaJet GmbH ). تمتلك "فيستا" أيضًا حصة أقلية غير مسيطرة في شركات الطيران الأمريكية المباشرة الحاصلة على ترخيص "إدارة الطيران الفيدرالية" والمسجلة في "وزارة النقل"؛ وهي " Western Air Charter, Inc ." (ويسترن إير تشارتر إنك) - "دي بي إيه فيستا أمريكا" ( DBA Vista America )، و" Jet Select, LLC " (جيت سيليكت إل إل سي) - "دي بي إيه فيستا أمريكا" ( DBA Vista America )، و" Talon Air LLC " (تالون إير إل إل سي).

