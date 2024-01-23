Vistex تنعى السيد Sanjay Shah، مؤسس Vistex والرئيس التنفيذي وكبير المهندسين المعماريين بها

هوفمان إستيتس، إلينوي، 23 يناير 2024 /PRNewswire/ -- في واقعة مفاجئة، أعلنت شركة Vistex اليوم عن مصرع السيد Sanjay Shah، المؤسس والمدير التنفيذي وكبير المهندسين المعماريين. أصيب Sanjay Shah وRaju Datla، رئيس شركة Vistex، بجروح خطيرة في حادث مأساوي وقع في أحد فعاليات الشركة يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024. وتؤكد Vistex وفاة Sanjay Shah، ونجاة Raju Datla مع بقائه في المستشفى.

وتتوجه الشركة بخالص تعازيها إلى عائلة السيد Sanjay وكل معارفه على المستويين المهني والشخصي. كان Sanjay Shah قائدًا استثنائيًا تغلغل وجوده في الحياة العملية لكل زميل وزميلة في Vistex. فقد كانت قيادته وحضوره فريدين حقًا، وسوف يفتقده الجميع بشدة.

وتعلن الشركة حدادها في الفترة الحالية على Sanjay. وسيتم توفير المزيد من البيانات بعد انتهاء فترة الحداد الرسمية.

نبذة عن Sanjay Shah

بدأت رحلة Sanjay Shah عندما غادر مومباي بالهند للالتحاق بكلية إدارة الأعمال بجامعة ليهاي، حيث حصل على ماجستير إدارة الأعمال في عام 1989 وعمره 21 عامًا. ولقد شغل عدة مناصب في شركتي PricewaterhouseCoopers وGeneral Motors قبل أن ينتقل إلى ألمانيا للعمل في شركة البرمجيات العملاقة، SAP.

وبعد مغادرته شركة SAP، أسس شركة Vistex، وعلى مدى عقدين ونصف من الزمن، وسعت شركة Vistex أعمالها على نطاق عالمي وزادت مجموعة استثماراتها عبر 15 صناعة. ولأنه رجل أعمال عصامي، كانت لدى Shah رغبة عميقة في رد الجميل إلى المجتمع. كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية لشركة Vistex، قام Shah بإنشاء Vistex Foundation ، التي تقدم منحًا للمنظمات غير الربحية التي تركز على برامج الصحة والتعليم والاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى Vistex Endeavor ، وهي مؤسسة خيرية تركز على الموظفين وتشجع العمل التطوعي على مستوى الشركة.

وكان Shah شغوفًا بالتعلم طوال حياته، وقد تبرع بمبلغ 5 ملايين دولار لجامعة ليهاي لإنشاء Vistex Institute for Executive Learning and Research. في عام 2020، تم افتتاح مستشفى Vistex Hospital في ولاية بيهار بالهند لخدمة المجتمع بالرعاية الأولية والثانوية؛ وفي السنوات الأخيرة، تم الاعتراف بالمستشفى كمنشأة نموذجية وطنية لمكافحة كوفيد-19.

معلومات عن Vistex

تساعد حلول Vistex الشركات في التحكم في عملياتها التي تتسم بانطوائها على المهام الحرجة. ومع وجود العديد من البرامج التي تتكفل بمهام التسعير والتجارة والأتعاب والحوافز، قد يكون من الصعب معرفة أين تتدفق كل الأموال، ناهيك عن مقدار الفرق الذي يحدثه ذلك في الموازنة ما بين الربح والخسارة. مع Vistex، يمكن لأصحاب المصلحة في مجال الأعمال التجارية الاطلاع عن كثب على الأرقام، ومعرفة الأساليب المجدية بحق، والإلمام بما يجب القيام به بعد ذلك، حتى يتمكنوا من التأكد من أن كل ما يتم إنفاقه أو كسبه يدفع عجلة النمو إلى الأمام حقًا، ولا تتكبده الشركة كتكاليف إضافية من دون طائل. لذا، تعتمد الشركات الرائدة في العالم في مجموعة واسعة من الصناعات على Vistex كل يوم لدفع أعمالها نحو النجاح والازدهار. تفضل بزيارة www.vistex.com .