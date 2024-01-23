Vistex скорбит о кончине основателя, CEO и главного архитектора Vistex Санджая Шаха

ХОФФМАН-ЭСТЕЙТС, Иллинойс, 24 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Vistex сегодня объявила о неожиданной кончине основателя, генерального директора и главного архитектора Vistex, Санджая Шаха (Sanjay Shah). Санджай Шах и Раджу Датла (Raju Datla), президент Vistex были серьезно травмированы во время несчастного случая, который произошел на корпоративе 18 января 2024 года. Vistex подтверждает, что Санджай Шах погиб, а Раджу Датла остается в больнице.

Все мысли компании и соболезнования направляются семье Санджая и тем, кто знал Санджая как профессионала, так и личность. Санджай Шах был невероятным лидером, чье присутствие помогало работе каждого сотрудника и коллеги в Vistex. Его руководство и участие были поистине уникальными: всем будет очень не хватать Санджая.

Сейчас мы все погружены в траур по Санджаю. Дополнительная информация будет предоставлена после окончания официального траура.

О Санджае Шахе

Карьера Санджая Шаха началась, когда он покинул Мумбаи (Индия), чтобы поступить в бизнес-школу Лихайского университета, где он получил степень MBA в 1989 году, когда ему был 21 год. Он занимал должности в PricewaterhouseCoopers и General Motors, после чего отправился в Германию, где работал в софтверном гиганте SAP.

После ухода из SAP он основал Vistex, и за два с половиной десятилетия компания Vistex развернула свою деятельность по всему миру, а также расширила свой портфель на 15 отраслей. Будучи предпринимателем, который сделал себя сам, Шах стремился отдать дань миру. В рамках инициативы по социальной ответственности компании Vistex Шах основал фонд Vistex Foundation , который предоставляет гранты неприбыльным организациям, сосредоточившись на здоровье, образовании и программировании для базовых потребностей, а также благотворительную организацию для сотрудников Vistex Endeavor , которая поощряет волонтерство на уровне всей компании.

Шах, который всю свою жизнь испытывал страсть к обучению, пожертвовал 5 миллионов долларов Лихайскому университету на основание Института административного обучения и исследований Vistex . В 2020 году была открыта больница Vistex Hospital в индийском Бихаре, чтобы предоставлять жителям первичную и вторичную медицинскую помощь, а недавно больница была признана общенациональным образцовым учреждением по борьбе с Covid-19.

О компании Vistex

Решения Vistex помогают компаниям управлять критически важными процессами. Имея множество программ, связанных с ценообразованием, торговлей, роялти и инициативами, бывает сложно понять, откуда поступают все деньги, не говоря уже о влиянии на доход и чистую прибыль. Vistex помогает заинтересованным лицам в компании видеть цифры, видеть, что действительно работает, и знать, что делать дальше, чтобы каждый потраченный или заработанный доллар действительно стимулировал рост, а не просто дополнительные расходы. Ведущие мировые компании в самых разных отраслях каждый день доверяются Vistex ради процветания бизнеса. Visit www.vistex.com .