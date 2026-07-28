Waaree Renewable Technologies Limited تبرم اتفاقية ECI لدخول سوق الطاقة المتجددة في أستراليا ونيوزيلندا

مومباي، الهند، 28 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- Waaree Renewable Technologies Limited (WRTL)، إحدى الشركات الهندية الرائدة في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC) في قطاع الطاقة المتجددة والتابعة لشركة Waaree Energies Limited، أعلنت اليوم إبرام اتفاقية إشراك المقاول في مرحلة مبكرة (ECI) مع شركة ذات غرض خاص تابعة لمنتج مستقل للطاقة (IPP) يُعد من أبرز المنتجين على مستوى العالم («صاحب المشروع»)، بهدف تطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق (PV) متكامل مع نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) في نيوزيلندا. سينفذ المشروع ائتلاف يضم شركتين محليتين تتمتعان بخبرة واسعة، وتتولى WRTL قيادة أعمال توريد حلول الطاقة الشمسية وهندستها، في خطوة تمثل دخول WRTL الاستراتيجي إلى سوق الطاقة المتجددة في أستراليا ونيوزيلندا (ANZ). أُبرمت اتفاقية ECI لأعمال أولية محدودة؛ وبعد إنجاز أعمال ECI، يجوز لصاحب المشروع أن يبرم مع الائتلاف عقد EPC الخاص بالمشروع.

من المتوقع أن يصبح المشروع، عند اكتماله، أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في نيوزيلندا. سيسهم حل متكامل للطاقة المتجددة وتخزين الطاقة في دعم تحول البلاد نحو مزيج طاقة أنظف، مع تعزيز موثوقية الشبكة وتحسين قدرة منظومة الطاقة على الصمود وإتاحة دمج مزيد من الطاقة المتجددة في الشبكة.

تمثل اتفاقية ECI محطة مهمة في مسيرة النمو الدولي لشركة WRTL، وتؤكد التزام الشركة بتوسيع حضورها في أسواق الطاقة المتجددة العالمية ذات النمو المرتفع. من خلال شراكتها مع شركات محلية راسخة، ستجمع WRTL بين خبرتها المثبتة في مجال EPC وقدراتها على تنفيذ المشاريع والمعرفة بالسوق المحلية، لتقديم أصل من أصول الطاقة المتجددة بمستوى عالمي.

لا تزال منطقة ANZ وجهة جذابة للاستثمار في الطاقة المتجددة، بفضل أهداف إزالة الكربون الطموحة، وتنامي الطلب على الكهرباء، والتوسع في نشر حلول تخزين الطاقة. يتماشى دخول WRTL إلى هذا السوق مع رؤيتها طويلة الأجل بأن تصبح مزودًا معترفًا به عالميًا لحلول الطاقة المتجددة، مع الإسهام في تحول الطاقة في الأسواق المتقدمة.

السيد Sunil Rathi، المدير التنفيذي في Waaree Renewable Technologies Limited:

«تمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة في استراتيجية Waaree Renewable Technologies Limited للتوسع الدولي. ويعكس دخولنا سوق ANZ من خلال هذا المشروع المقترح البارز في نيوزيلندا ثقتنا بإمكانات الطاقة المتجددة في المنطقة وبقدرتنا على تنفيذ مشاريع طاقة نظيفة واسعة النطاق ومتقدمة تقنيًا. يسرنا التعاون مع شركاء محليين من ذوي الخبرة، ونتطلع إلى إنجاز مشروع يدعم طموحات نيوزيلندا في مجال الطاقة النظيفة، ويعزز في الوقت نفسه حضور WRTL عالميًا».

يؤهل المشروع WRTL لاقتناص مزيد من الفرص في مختلف أنحاء منطقة ANZ وأسواق دولية أخرى، بما يسهم في بناء محفظة عالمية متنوعة وتحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.

نبذة عن Waaree Renewable Technologies Limited

تقود Waaree Renewable Technologies Limited (WRTL)، التابعة لشركة Waaree Energies Limited، أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاء لمشاريع الطاقة الشمسية (Solar EPC). تعمل الشركة أيضًا في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، وتتولى تمويلها وإنشاءها وامتلاكها وتشغيلها. توفر الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في مومباي، الطاقة النظيفة لعملائها من خلال إنشاء مشاريع للطاقة الشمسية في مواقع العملاء (فوق الأسطح ومثبتة على الأرض)، إلى جانب مزارع للطاقة الشمسية خارج المواقع (محطات للطاقة الشمسية بنظام الوصول المفتوح إلى الشبكة). كما اتخذت الشركة خطوات مدروسة للتوسع في القطاعات المجاورة ضمن مجال نقل وتوزيع الكهرباء (T&D).