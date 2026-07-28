Công ty Waaree Renewable Technologies Limited Ký Kết Thỏa Thuận ECI để Gia Nhập Thị Trường Năng Lượng Tái Tạo Úc và New Zealand.

MUMBAI, Ấn Độ, ngày 28 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Waaree Renewable Technologies Limited (WRTL), một trong những công ty hàng đầu Ấn Độ về Thiết Kế, Thu Mua Vật Tư Thiết Bị và Thi Công Xây Dựng (EPC) trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đồng thời là công ty con của Waaree Energies Limited, hôm nay đã thông báo ký kết Thỏa Thuận Tham Gia Sớm của Nhà Thầu (ECI) với một công ty mục đích đặc biệt của một nhà sản xuất điện độc lập (IPP) hàng đầu toàn cầu ("Chủ Đầu Tư"), để phát triển dự án điện mặt trời (PV) quy mô tiện ích tích hợp với Hệ Thống Lưu Trữ Năng Lượng bằng Pin (BESS) tại New Zealand. Dự án sẽ được thực hiện theo hình thức liên danh giữa hai công ty giàu kinh nghiệm tại địa phương, trong đó WRTL đóng vai trò đầu mối cung cấp thiết bị mặt trời và dịch vụ kỹ thuật, đánh dấu bước tiến chiến lược của WRTL vào thị trường năng lượng tái tạo Úc và New Zealand (ANZ). Thỏa thuận ECI được ký kết nhằm thực hiện một số hạng mục công việc ban đầu có giới hạn; sau khi hoàn thành công việc ECI này, Chủ đầu tư có thể sẽ tiến hành ký hợp đồng EPC chính thức cho dự án với liên danh.

Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những dự án năng lượng mặt trời lớn nhất của New Zealand. Giải pháp tích hợp năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ này sẽ thúc đẩy lộ trình chuyển dịch sang cơ cấu năng lượng sạch hơn của New Zealand, đồng thời tăng cường độ tin cậy của lưới điện, nâng cao khả năng phục hồi năng lượng và tạo tiền đề để tích hợp sâu rộng hơn nguồn năng lượng tái tạo.

Thỏa thuận ECI đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình vươn tầm quốc tế của WRTL, đồng thời khẳng định quyết tâm của công ty trong việc mở rộng thị phần tại các thị trường năng lượng tái tạo toàn cầu có tốc độ tăng trưởng cao. Thông qua quan hệ hợp tác với các công ty bản địa uy tín, WRTL sẽ kết hợp chuyên môn EPC đã được chứng minh cùng năng lực triển khai dự án với kiến thức về thị trường địa phương để tạo ra một tài sản năng lượng tái tạo đẳng cấp thế giới.

Khu vực Úc và New Zealand (ANZ) vẫn đang là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư vào năng lượng tái tạo. Sức hút này đến từ các mục tiêu khử carbon đầy tham vọng, nhu cầu tiêu thụ điện năng ngày càng tăng cùng làn sóng triển khai các giải pháp lưu trữ năng lượng ngày càng lan rộng. Việc gia nhập thị trường này đồng nhất với tầm nhìn dài hạn của WRTL là trở thành nhà cung cấp giải pháp năng lượng tái tạo được công nhận toàn cầu, đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi năng lượng tại các thị trường phát triển.

Ông Sunil Rathi, Giám Đốc Điều Hành của Waaree Renewable Technologies Limited, cho biết :

"Thỏa thuận này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược vươn tầm quốc tế của Waaree Renewable Technologies Limited. Việc thâm nhập thị trường ANZ thông qua dự án trọng điểm này tại New Zealand thể hiện niềm tin của chúng tôi vào tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của khu vực, đồng thời khẳng định năng lực triển khai các dự án năng lượng sạch quy mô lớn với công nghệ tiên tiến. Chúng tôi rất vinh hạnh được hợp tác với các đối tác giàu kinh nghiệm tại địa phương và kỳ vọng dự án này sẽ góp phần hiện thực hóa tham vọng năng lượng sạch của New Zealand, qua đó củng cố vị thế toàn cầu của WRTL."

Dự án này tạo điều kiện thuận lợi để WRTL tiếp tục tìm kiếm cơ hội trên khắp khu vực ANZ và các thị trường quốc tế khác, hướng tới xây dựng một danh mục đầu tư toàn cầu đa dạng và mang lại giá trị lâu dài cho các bên liên quan.

Giới thiệu về Waaree Renewable Technologies Limited

Waaree Renewable Technologies Limited (WRTL) là công ty con của Waaree Energies Limited và là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực EPC năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, chúng tôi còn là nhà phát triển năng lượng mặt trời trực tiếp tài trợ, xây dựng, sở hữu và vận hành các dự án năng lượng mặt trời. Có trụ sở chính tại Mumbai, công ty cung cấp năng lượng sạch cho khách hàng bằng cách triển khai các dự án năng lượng mặt trời tại chỗ (áp mái và mặt đất) cũng như các trang trại điện mặt trời ngoài cơ sở (các nhà máy điện mặt trời đấu nối trực tiếp). Công ty cũng đã có những bước đi thận trọng để mở rộng sang các phân khúc lân cận trong lĩnh vực truyền tải và phân phối (T&D) điện.

SOURCE Waaree Energies Limited