WebX تطلق منصة التجارة العالمية للسلاسل وتكشف عن خطة "رأس المال للسلاسل" في هونغ كونغ

هونج كونج, 17 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- في 13 يناير ، عقدت شركة "ويب إكس" (WebX) "مؤتمر إطلاق سلسلة التجارة العالمية" والاحتفال بخطة "رأس المال للسلاسل". جمع هذا الحدث، الذي كان تحت عنوان "الابتكار معًا، ربط العالم"، أكثر من 1000 مشارك. يأتي الإطلاق مع إعادة تشكيل (الويب 3.0) (Web3) والذكاء الاصطناعي للاقتصاد الرقمي العالمي.

WebX Launches Global Chain Commerce Platform and Unveils Chain Capital in Hong Kong Speed Speed WebX Launches Global Chain Commerce Platform and Unveils Chain Capital in Hong Kong

حضر المؤتمر "هو كوان يو"، عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وعضو المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ؛ و"تسو ليو"، عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر والإشراف على المحكمة الشعبية العليا وأكثر من 100 ضيف. أرسل "توماس فوك"، نيابة عن عائلة "فوك"، باقة زهور. وأرسلت "غرفة تجارة قوانغدونغ" العامة برقية تهنئة.

ألقى "تشان باك لاي"، وكيل وزير التجارة والتنمية الاقتصادية لحكومة منطقة هونغ كونغ الإقليمية الخاصة ، كلمة افتتاحية. وقال إن هونغ كونغ شريك مثالي للشركات في البر الرئيسي للتوسع على مستوى العالم وبناء سلاسل التوريد. تحدث "لي نونغ"، رئيس "جمعية التقدم التجاري الصيني العالمية"، عن التحول الجيوسياسي والتحول الرقمي للاقتصاد الحقيقي.

قدم "زوهانغ جيونغ"، رئيس مجلس إدارة "ويب إكس" ، خطاب ترحيب. وقال إن "ويب إكس" تهدف إلى إنشاء منظومة مغلقة تدمج الصناعة ورأس المال وحركة التجارة. تقوم الشركة ببناء نظام استراتيجي "خماسي" يعتمد على قدرات النماذج الكبيرة لربط الصناعة الرائدة ومجموعات رأس المال.

انضم "شونغ جيونغ" إلى "تشان باك لي" ، و"لي نونغ"، و"وانغ شين" (الرئيس التنفيذي لـ "الجمعية العالمية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود") ، و"جو وايدي" [رئيس مجموعة "جلوبال يونايتد إنفستمنت جروب" (Global United Investment Group)] ، و"شاو تشولي" (المدير العام لشركة "جي جي بينجو" (GGBingo)] ، و 26 قائدًا آخرين لبدء الإطلاق الرسمي بشكل مشترك. قال "شونغ" إن "ويب إكس" تضع نفسها في تقاطع "ويب 3.0" وتكامل الذكاء الاصطناعي ، مع مهمة أساسية هي "ربط الاقتصاد الرقمي وتمكين الصناعات الحقيقية". كرر "شونغ" تركيزه الاستراتيجي؛ وهو أن: "بيع المنتجات أمر أساسي". طوّرت "ويب إكس" نموذجًا مزدوجًا من "الصناعة ورأس المال" ، يجمع بين التآزر بين رأس المال التقليدي ورأس المال الرقمي لـ "ويب 3.0".

شارك "وانغ شين" رؤى حول اتجاهات التجارة الإلكترونية عبر الحدود ، وناقش قيمة دمج نماذج التجارة السلسلة مع التجارة الإلكترونية عبر الحدود وسط تسريع تقسيم فئات المستهلكين العالميين.

قدم "دونغ دي"، رئيس "ويب إكس" ، خطة التنمية لـ "رأس المال للسلاسل"، مع التركيز على فرص الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والصناعة في خضم التمايز في أسواق رأس المال العالمية. قدم "جنغ يونغ"، مدير قسم الصناعة المبتكرة في "ويب إكس"، نهج المنصة لدمج منظومة للألعاب.

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2863487/288.mp4

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2863484/WebX_Launches_Global_Chain_Commerce_Platform_Unveils_Chain_Capital_Hong.jpg