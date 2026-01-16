創新共贏 鏈接全球 WebX全球鏈商發佈會暨鏈界資本啟動會圓滿成功

此外，全國人大代表、霍英東集團行政總裁霍震寰先生送來花籃祝賀，香港投資推廣署助理署長蔣學禮發來祝賀，廣東省總商會發來賀電。

還有，創維集團創始人黃宏生，（UAE） Datamatrix Group President li AlKamali，廣東萬和集團董事長盧楚隆，中國房地產集團原董事長孟曉蘇，前海方舟資產前海母基金、深圳市科技創業促進會會長黃小榮，中華博士後聯合會會長梁剛，佛山市傢俱行業協會會長周振揚，澳門中西創新學院校長仲偉合，日本Denba株式會社社長後籐錦隆，阿聯酋皇室下屬企業Universal Digital （UAE） Ravi Bhatia等來自全球各界嘉賓發來祝賀。廣東省總商會亦發來賀信。

一、大咖雲集，共繪全球鏈商新藍圖

13日下午，隨著倒計時的璀璨光影劃破會場，大會正式拉開序幕。中國香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長陳百里率先登台致辭。

陳百里表示，中國香港是內地企業佈局全球，構建國際供應鏈的理想夥伴，幫助內地企業走出去跟國際接軌是中國香港政府其中一項重點的工作。為此，商務經濟發展局已經成立了一個出海專班，連同相關的政府部門、公益機構和專業團體，為來港的內地企業提供量身定制的服務，幫助他們部署海外供應鏈相關的服務。同時，中國香港鼓勵內地企業家，在中國香港設立管理國際業務的地區總部，以充分利用香港的優勢走向國際。勉勵企業把握數字經濟浪潮，以技術創新與生態構建為香港及大灣區數字經濟高質量發展注入強勁動能，助力區域在全球數字貿易和服務中搶佔話語權。

世界華人工商促進會總會會長、全球商會會長合作委員會主席李農合，從全球地緣格局重塑與實體經濟數字化轉型的宏觀視角，盛讚WebX「鏈接全球、賦能產業」的發展理念。他指出，在全球供應鏈重構的關鍵節點，這一創新模式正是順應世界貿易趨勢、破解產業協同難題的核心舉措，為全球經貿合作注入新的信任基石與增長活力。

WebX全球數字控股集團董事會主席、全球拼購董事長莊濟勇先生發表歡迎致辭，他深情回顧WebX全球鏈商從起源到全球發佈，八年磨一劍，深耕產業、蓄力創新的奮鬥歷程，強調順應數字經濟時代大趨勢，以「買賣全球、服務全球」為理念，朝著打造「全球化創新型鏈商平台」的宏偉目標邁進。助力中國製造、中國創造、中國品牌揚帆出海。

WebX集團，基於Web3+AI技術創新，構建「產業、資本、流量」三角融合的閉環生態圈和「五位一體」數字大模型的戰略體系，推動優勢產業集群和資本集群高效聯動，攜手全球夥伴邁向數字經濟時代的偉大征程。

二、隆重發佈，開啟數字時代新紀元

大會高光時刻如期而至，《WebX全球鏈商正式發佈》啟動儀式震撼登場。WebX全球數字控股集團董事會主席莊濟勇攜手香港特別行政區商務及經濟發展局副局長陳百里、世界華人工商促進會總會長李農合、全球跨境電商協會執行主席王馨、環球聯投集團董事會主席郭偉德、全球拼購總經理肖秋利等26位政商學界領軍人物聯袂登台，共同按下象徵時代使命的大屏幕手印。隨著全場沸騰的倒數聲落下帷幕，WebX全球鏈商生態正式揭開神秘面紗，這一里程碑時刻，宣告著Web3技術與實體經濟深度融合的黃金時代已然來臨。

啟動儀式後，WebX全球數字控股集團董事會主席、全球拼購董事長莊濟勇登台發表主旨演講。他立足全球數字經濟變革的戰略高度，回溯Web時代從信息互聯、社交互聯到價值互聯的三次範式躍遷，深刻闡釋WebX全球鏈商誕生的時代必然性與戰略核心要義，字裡行間盡顯推動中國品牌從「跟跑」到「領跑」、問鼎全球價值鏈頂端的雄心與信念。

莊董進一步深度解構WebX生態的底層架構與創新內核。他強調，WebX全球鏈商錨定Web3與AI融合的技術浪潮，以「鏈接數字經濟、賦能實體產業」為核心使命，顛覆性打破Web2.0傳統電商的零和博弈格局，構建起「全球無限鏈接、價值共生共榮」的開放生態。這一生態以區塊鏈技術築牢信任基石，以AI驅動智能協同，實現全球範圍內優勢資源與優質產業的精準匹配、高效聯動，為實體經濟數字化轉型注入澎湃動能。

「賣貨才是硬道理」，莊董再次重申這一務實且極具穿透力的戰略導向。他指出，WebX全球鏈商獨創「產業+資本」雙輪驅動的發展模式，憑借「傳統資本+Web3數字資本」雙引擎的協同優勢，打造出集鏈商貿易、鏈游娛樂、支付社交、資本交易於一體的全閉環生態體系。通過「全球化佈局、數字化創新、產業化發展、資本化運作」四維聯動的戰略路徑，以低成本、高效率的運營模式支撐多產業、多維度的全球化擴張，真正實現中國品牌從「借船出海」到「造船領航」的歷史性跨越，為「十五五」期間中國經濟高質量出海、構建人類命運共同體貢獻全新的數字力量。

三、資本賦能，衝刺上市鑄就新徵程

大會現場，上市主題VCR緩緩播映，全景回溯了WebX從初創探索到生態化蝶變的奮鬥征程。隨後，20位政商學界重要嘉賓共同登台，見證WebX控股上市啟動儀式的高光時刻。WebX全球數字控股集團董事會主席莊濟勇與全球拼購總經理肖秋利攜手敲響銅鑼，清脆的鑼聲穿透會場，不僅宣告WebX上市新徵程的正式啟幕，更奏響了WebX全球鏈商對接全球資本、賦能實體經濟的時代強音，現場掌聲如雷，氣氛攀升至頂點。

上市儀式上，莊濟勇主席深情回望集團八年創業路。他表示，在全球供應鏈重構、地緣經濟博弈加劇的複雜環境中，WebX始終堅守「誠信、創新、堅持奮鬥、協作共贏」的核心價值觀，團隊以「苦行僧」般的堅韌與執著，在Web3技術探索與產業賦能實踐中穩步前行。莊董強調，這一里程碑時刻絕非孤軍奮戰的成果，而是屬於所有WebX家人與全球合作夥伴的共同榮耀，是產業信仰與資本信任雙向奔赴的必然結果。

莊董曾就職於中國銀行10年，深諳「資本是萬業之王」，更洞悉中國內地5000多萬家中小微企業在數字化轉型中面臨的「賣貨難、融資難」痛點。此次隆重發佈集團「雙輪驅動」戰略，莊董意在為全球產業升級提供中國方案。其中，「全球拼購」以Web3與AI融合技術為支撐，打破傳統貿易的時空壁壘與信息孤島，構建起「買賣全球」的高效變現網絡，順應後疫情時代跨境電商滲透率持續提升的趨勢，讓中國優質商品直達全球消費終端，服務各行各業；「鏈界資本」則精準把握全球金融創新浪潮，通過傳統併購基金與Web3數字資本創新，為中小企業疏通融資堵點，注入匹配的資本活力，破解傳統金融服務實體經濟的效率瓶頸。莊董明確指出，WebX的終極目標是打造「產業與資本」高效聯動的生態閉環，通過「產業集群+資本集群」的戰略協同，實現全球資源的最大化整合與優化配置，攜手合作夥伴共同角逐萬億級全球數字貿易市場。

在「WebX全球合作授牌儀式」上，莊董為馬來西亞、新西蘭、美國、中國台灣、越南等8大核心區域代表授牌。這意味著WebX正式開啟全球化+本土化運營的嶄新篇章，將全球鏈商平台模式推向全球，為全球數字貿易格局注入新的增長動能，助力中國品牌在全球價值鏈中實現從「低附加值代工」到「高價值引領」的躍升。

此外，全球跨境電商協會執行主席王馨圍繞跨境電商發展趨勢展開深度分享，結合全球消費分級加速的市場特徵，深入剖析後疫情時代鏈商模式與跨境電商的融合價值，為行業創新發展提供了寶貴思路；WebX全球數字控股集團總裁董德發佈鏈界資本發展規劃，錨定全球資本市場分化下的科技產業投資機遇，構建起覆蓋產業全生命週期的資本服務體系；WebX創新產業集群事業總監耿永則介紹了遊戲生態融合模式，展現了WebX生態多元協同、鏈接和賦能的創新活力。

四、聚力共贏，擘畫全球化發展新圖景

合作共贏作為本次大會的核心主旋律，在簽約儀式的高光時刻綻放璀璨光芒。全球拼購總經理肖秋利代表集團，與越南公司總經理劉紅賓、馬來西亞公司副總經理孫國慶正式簽署合作協議。這兩大簽約的落地，不僅標誌著WebX全球鏈商生態在東南亞核心市場的供應鏈網絡與本土化運營版圖實現關鍵擴容，更以戰略支點的夯實，為撬動整個亞太地區數字貿易市場的增長潛能築牢根基。

全球拼購全球市場總裁趙艷鋒登台發表2026年市場發展規劃，他站在全球數字貿易格局重構的高度，清晰擘畫了集團未來的全球化發展路線圖。他強調，全球拼購將錨定國內重點市場與海外核心區域兩大戰場，以本土化運營深耕市場、以AI技術驅動創新破局，通過全方位的資源傾斜與生態賦能，推動供應鏈全球化佈局與技術智能化升級的雙向奔赴，與全球合作夥伴攜手挖掘數字經濟時代的萬億級增量商機。

為凝聚榜樣力量、激發奮進動能，大會特別舉辦全球拼購中國區先進子公司與優秀運營中心表彰儀式。全球拼購國韻跨境重慶子公司等3家先進子公司、甘肅蘭州市七里河區運營中心等20家優秀運營中心憑借卓越的市場業績與突出的生態貢獻脫穎而出，在全場矚目下接過榮譽牌匾與嘉獎。這份表彰，既是對先鋒力量開拓實幹的高度肯定，更是對全體合作夥伴同心築夢的激勵，凝聚起WebX生態向上生長的磅礡合力。

先進子公司代表、重慶子公司總經理王洪霞現場分享了市場拓展與精細化運營的寶貴經驗，為廣大合作夥伴提供了可複製、可落地的實戰範本，彰顯出WebX生態內部知識共享、經驗互通的協同優勢。

馬來西亞市場代表盧治方作為海外合作夥伴代表在分享時表示，將與 WebX 攜手深入耕耘東南亞市場，依托當地資源以及 WebX 的生態優勢，實現資源互補、共贏發展。

愛萍跨境電商帶來的「創新共贏，鏈接全球」字畫贈送環節，更傳遞出合作夥伴與 WebX 同心同行的深厚情誼。

五、超模盛宴，視覺與味覺交融

當千人峰會的熱潮撞上超模盛典的星光，這場席捲全球的資本盛宴，終於在觥籌交錯間攀上巔峰。WebX全球數字控股集團董事會主席莊濟勇先生、全球超模大賽中國區主席皮嘉偉先生、中國設計師協會副主席文波等12位嘉賓共同開啟WebX全球超模大賽頒獎盛典。

T台之上，世界超模競艷爭輝，各級獎項榮耀加冕，每一束追光都點亮了跨界融合的璀璨；宴會廳內，資本巨擘、行業領袖齊聚一堂，酒香伴著思想碰撞，每一次碰杯都激盪著產業與資本的時代強音。

歌舞盛宴，是夢想與資本的共鳴；歡聲笑語，是創新與未來的交響。今夜，我們以盛宴敬時代，以榮光啟新程——讓這場巔峰之夜的餘溫，化作撬動下一個商業紀元的磅礡力量。以創新為驅動，以共贏為目標，此次大會的圓滿舉行，標誌著 WebX 邁入全球鏈商生態深耕與資本市場高速發展階段。讓我們把握時代機遇，與時俱進順勢而為，攜手邁向數字經濟時代的偉大征程，勇往直前，共創輝煌未來。

SOURCE WebX全球數字控股集團