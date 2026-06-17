Westwell: إعادة بناء عمليات الشحن الجوي من خلال الخدمات اللوجستية القائمة على الذكاء الاصطناعي

هونغ كونغ ، 17 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- مع مواجهة مراكز الشحن الجوي العالمية للطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية، ونقص العمالة، ومتطلبات خفض الانبعاثات الكربونية، تطبق شركة "وستويل" (Westwell)، الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي والحلول اللوجستية الذكية والخضراء للحاويات، استراتيجيتها القائمة على مفهوم "الذكاء الاصطناعي + الطاقة الجديدة" في عمليات المطارات.

وتخدم "وستويل" أكثر من 200 عميل في أكثر من 30 دولة واقتصادًا حول العالم، كما توسّع اليوم نطاق قدراتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتشمل عمليات الشحن الجوي، والموانئ البحرية، والسكك الحديدية، والنقل البري، والمصانع الذكية.

Q-Tractor P40 (3D rendering image) Source: Westwell

وترتكز هذه المنظومة على بنية مزدوجة للذكاء الاصطناعي؛ حيث يتيح الذكاء الاصطناعي المادي (Physical AI) تنفيذ العمليات بشكل مستقل في الميدان، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي التشغيلي (Operational AI) دعم اتخاذ القرارات الذكية وتحسين كفاءة التشغيل.

يتم تشغيل الجرارة Q-Tractor من شركة "وستويل"، والمصممة للعمل في الظروف الصعبة على جانب المدرج، من خلال منصة القيادة الذاتية Q-Pilot المطوّرة داخلياً، والتي تدمج تقنية الرؤية بمنظور "عين الطائر" مع نماذج شاملة قائمة على بنية Transformer.

وتضمن هياكل السلامة الإضافية موثوقية التشغيل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وفي مختلف الظروف الجوية ومستويات الرؤية.

كما تسدّ خاصية الربط والفصل التلقائي للمقطورات، بدقة تصل إلى مستوى السنتيمتر، والتي تم التحقق من فعاليتها من خلال تطبيقها في عدة مطارات، الفجوة الأخيرة في الخدمات اللوجستية غير المأهولة، مما يتيح عمليات تحميل وتفريغ الشحنات بشكل مستقل.

وبفضل اعتمادها على نظام دفع كهربائي بالكامل، تحقق الجرارة Q-Tractor انبعاثات صفرية أثناء عملياتها الأساسية.

على مستوى الذكاء الاصطناعي التشغيلي، توفر منصة ReeWell الذكية لإدارة العمليات، إلى جانب نظام WellFMS لإدارة الأسطول، إمكانات الإرسال الفوري، وتحسين المسارات، واتخاذ القرارات المنسقة على مستوى الرحلات الجوية والبضائع والمركبات وموارد الطاقة.

ويسهم هذا التكامل في تعزيز كفاءة تشغيل الأساطيل وتحسين استغلال القدرات التشغيلية إلى أقصى حد.

يتم نشر حلول "وستويل" في أبرز مراكز الشحن الجوي، بما في ذلك مطار هونغ كونغ الدولي، وشركة هونغ كونغ لمحطات الشحن الجوي المحدودة (Hactl)، ومطار شنغهاي بودونغ الدولي، ومطار إيتشو هواهو الدولي، بالإضافة إلى المشاريع التي تم تأمينها حديثًا في مطار فوتشو تشانغله الدولي ومطار شيامن شيانغآن الدولي.

في عام 2025، حصلت شركة "وستويل" رسميًا على الموافقة لنشر جرارات مستقلة تعمل بالطاقة الجديدة لدى شركة هونغ كونغ لمحطات الشحن الجوي المحدودة (Hactl)، أكبر شركة مستقلة لمناولة الشحن الجوي في هونغ كونغ.

وتُشغّل جرارات Q-Tractor التابعة لـ"وستويل" عمليات نقل البضائع غير المأهولة داخل المحطة، مما يعزز الإنتاجية ويسرّع في الوقت ذاته التحول الذكي والأخضر لدى شركة Hactl.

في مطار شنغهاي بودونغ الدولي، توسّع شركة "وستويل" نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي ليشمل عمليات السلامة في المطار خارج إطار نقل البضائع. وتعمل الشركة على تطوير حل ذكي لفحص المدارج يعتمد على "الذكاء الاصطناعي + القيادة الذاتية + نظام كشف الحطام والأجسام الغريبة (FOD Detection)"، وهو من الحلول الرائدة في هذا المجال.

ويجمع هذا الحل بين المركبات ذاتية القيادة، وأنظمة الرادار، وخوارزميات التعرّف المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يدعم التشغيل الآمن للرحلات الجوية.

مع استمرار المطارات في تحقيق التوازن بين أهداف الكفاءة والمرونة والاستدامة، من المتوقع أن تؤدي الأنظمة التشغيلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي دورًا استراتيجيًا متزايد الأهمية في تطوير البنية التحتية للشحن الجوي.

وبالنسبة لشركة "وستويل"، فإن مستقبل الخدمات اللوجستية في المطارات لا يقتصر على الأتمتة فحسب، بل يتمثل في بناء منظومات تعاونية يعمل فيها البشر والمركبات الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي معًا بصورة أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2996737/image2.jpg