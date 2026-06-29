كيف يُحدث الشحن الذاتي التشغيل المدعوم بالذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في خدمات ويستويل (Westwell) الحدودية اللوجستية

هونغ كونغ ،29 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- مع استمرار نمو حجم التجارة عبر الحدود، لم تعد المعابر الحدودية مجرد نقاط عبور تقليدية، بل أصبحت مراكز لوجستية ذات أهمية متزايدة. وقد أصبح تحسين معدلات نقل البضائع، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل من أبرز الأولويات لدى المشغلين الساعين إلى دعم النمو المستدام للتجارة على المدى الطويل.

Westwell's Q-Chassis at Ceke Port

ويُعد النقل الذاتي والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أبرز العوامل التي تقود هذا التحول. وتجمع ويستويل(Westwell) بين الذكاء الاصطناعي المادي والذكاء الاصطناعي الشتغيلي لتقديم حل متكامل لأتمتة الخدمات اللوجستية عبر الحدود. فعلى مستوى الذكاء الاصطناعي المادي تعتمد مركبات Q-Chassis ذاتية القيادة على تقنيات الإدراك والتخطيط واتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات نقل البضائع بكفاءة. أما على مستوى الذكاء الاصطناعي التشغيلي, فتتولى منصة WellFMS إدارة الأساطيل وتنسيق حركة المركبات ونقاط التفتيش والساحات والموارد اللوجستية من خلال الجدولة الذكية وإتاحة رؤية تشغيلية آنية وشاملة.

وقد جرى تطبيق هذا الحل في عدد من الموانئ البرية الرئيسية العابرة للحدود, والمختصة في مناولة ونقل البضائع السائبة.

في ميناء سيكي، أحد أكبر الموانئ البرية على الحدود الصينية-المنغولية، وأحد أهم المنافذ التجارية لنقل البضائع السائبة، تعمل 23 مركبة هجينة ذاتية القيادة من طراز Q-Chassis في درجات حرارة تصل إلى 32 درجة مئوية تحت الصفر، وفي ظل ظروف تتسم بالعواصف الرملية المتكررة. وتتولى هذه المركبات نقل الحاويات المحملة عبر الحدود، واجتياز نقاط التفتيش الجمركية، ثم العودة بالحاويات الفارغة ضمن دورة تشغيل مستمرة. وبفضل تقنيات القيادة الذاتية، والخرائط عالية الدقة، والإدارة الذكية للأسطول، يتيح هذا النظام تنفيذ عمليات تشغيل مستقرة بالكامل دون تدخل بشري، حتى في البيئات التشغيلية الصعبة.

ووفقًا لما نشرته مجموعة ألاشان الإعلامية (Alashan Media Group) ، فقد أسهمت مبادرات التحديث التي نُفذت في ميناء سيكي، والتي شملت التخليص الجمركي الذكي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، واعتماد النقل الذاتي، في خفض إجمالي زمن تخليص المركبات بنسبة تقارب 40%.

أما في ميناء ماندولا، وهو أحد أهم المعابر الحدودية بين الصين ومنغوليا لنقل الفحم والمعادن، فقد دخلت المركبات ذاتية القيادة مرحلة التشغيل التجاري الاعتيادي ضمن شبكة نقل متعددة الوسائط. وأصبحت المركبات قادرة على اجتياز نقاط التفتيش الجمركية في أقل من 30 ثانية، في حين انخفض زمن النقل من نقطة التحميل وحتى الوصول إلى الجمارك بنحو 60% مقارنة بعمليات النقل بالشاحنات التقليدية، وذلك وفقًا للقياسات الميدانية.

ووفقًا للبيانات التشغيلية لشركة ويستويل، فقد أدى الجمع بين النقل الذاتي والإدارة الذكية للأسطول إلى رفع كفاءة العمليات اللوجستية العابرة للحدود بأكثر من ثلاثة أضعاف في بعض السيناريوهات التشغيلية. كما ساهم هذا الحل في تقليل الحاجة إلى دخول السائقين المتكرر إلى مناطق التفتيش، مما عزز مستويات السلامة التشغيلية.

وتُظهر التجارب في مينائي سيكي وماندولا كيف يمكن للنقل المدعوم بالذكاء الاصطناعي والإدارة الذكية للعمليات أن يساهما في زيادة القدرة الاستيعابية للمعابر الحدودية، وتعزيز الترابط اللوجستي، ودعم الأنشطة اللوجستية ذات القيمة المضافة.

واستشرافًا للمستقبل، ستواصل ويستويل تنفيذ استراتيجيتها) الذكاء الاصطناعي + الطاقة الجديدة (، التي تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الطاقة الجديدة، بهدف توفير عمليات لوجستية عابرة للحدود أكثر أمانًا واستدامة وكفاءة.

-الصورة https://mma.prnewswire.com/media/3000323/image1.jpg