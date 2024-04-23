WFES 2024:القمة العالمية لطاقة المستقبل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- أسدلت شركة Sungrow، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير عواكس الطاقة الشمسية PV وأنظمة تخزين الطاقة، الستار عن حلولها المتطورة والشاملة للطاقة المتجددة في القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES) 2024. وشهدت القمة إنجازًا هامًا لشركة Sungrow تمثل بشحن 15 جيجاوات من محولات الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA، الأمر الذي يُعدّ خطوة هائلة في التزامها بتعزيز التحول نحو الطاقة الخضراء في المنطقة. كما وقعت Sungrow اتفاقية شراكة استراتيجية مع كل من PowenSun وMenlo خلال المعرض الذي أقيم على خلفية القمة.

تتقدم دول الشرق الأوسط بسرعة إلى الأمام في تحول الطاقة وتعمل بنشاط على تطوير الطاقة النظيفة. ويقف على رأس هذه المسيرة الرائدة دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE)، صاحبة الريادة في مجال تطوير الطاقة الشمسية، والتي تُتوقع أن تُسجل معدلات نمو سنوية مركبة هائلة تفوق 31% في مجال قدرة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.

ومن المنتظر أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في توليد الطاقة من الطاقة المتجددة، من 7% في عام 2020 إلى 21% بحلول عام 2030. وتهدف شركة Sungrow، من خلال حلولها المتطورة للطاقة المتجددة، إلى مواجهة التحديات واغتنام الفرص التي يُتيحها هذا التطور الحاصل في المنطقة.

حلول مبتكرة للطاقة المتجددة تُحدث ثورة في مشاريع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق

مع اتساع الرقعة المساحية لدول الشرق الأوسط، تبرز الحاجة الملحة إلى إنشاء محطات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق، حيث أن لها دورًا كبيرًا في النهوض بمصادر الطاقة المتجددة وتطويرها. وتلبي شركة Sungrow هذه الحاجة من خلال إطلاقها لنظام PowerTitan G2، والذي يعتبر أحدث إضافة للشركة فيما يتعلق بأنظمة تخزين الطاقة المُبردة بالسائل، والذي يتجاوز مفهوم الحلول الشاملة التقليدية. نجح النظام سالف الذكر ببراعة في دمج تصميم تخزين التيار المتردد AC مع نظام طاقة احتياطية PCS، إلى جانب نظام تخزين للطاقة مزود بخاصية التبريد السائل بسعة 5 ميجاوات ساعة ضمن حاوية قياسية 20 قدمًا، مع قابلية التوسعة لتصل إلى 10 ميجاوات ساعة. على مدار عمره الافتراضي، يعمل نظام الطاقة الاحتياطية String PCS على تسهيل شحن وتفريغ رفوف البطاريات بشكل مستقل، مما يؤدي إلى زيادة هائلة تتجاوز 8% في سعة الطاقة المُفرغة من النظام.

إلى جانب حلول تخزين الطاقة المُبتكرة، تُواصل شركة Sungrow مسيرة الريادة في مجال الطاقة المتجددة من خلال إطلاق عواكس الطاقة الجديدة المبتكرة "1+X" وSG320HX-20. حيث يعمل عاكس الطاقة المُبتكر "1+X" بنظام وحدات مُتعددة، حيث تبدأ سعة الوحدة الواحدة من 1.1 ميجاوات كحد أدنى، مع إمكانية توسيعها لتصل إلى 8.8 ميجاوات بدمج ثماني وحدات معًا. وتُتيح هذه المرونة للعملاء اختيار السعة المُناسبة لاحتياجاتهم، بدءًا من 1.1 ميجاوات وصولًا إلى 8.8 ميجاوات. كما تُقدم الشركة أيضًا عاكس SG320HX-20 الجديد، المُصمم خصيصًا لمشاريع الطاقة الشمسية PV على نطاق المرافق، حيث يتميز بتصميم يُقلل من تكلفة الطاقة المُولدة ((LCOE، ويُوفر حمايةً مُعززة ودعمًا أقوى للشبكة الكهربائية.

حلول متكاملة لتعزيز استدامة المنشآت التجارية والصناعية (C&I)

استجابةً لسياسات دعم الطاقة المتجددة وحرصًا من قطاع الأعمال على التحول نحو مصادر طاقة مستدامة، تُقدم شركة Sungrow حلولًا مُبتكرة ومُخصصة لتعزيز كفاءة الطاقة في المنشآت التجارية والصناعية (C&I). وتضم هذه الحلول المتكاملة سلسلة عواكس SG125CX-P2 وSG25-50CX-P2 الجديدة، بالإضافة إلى نظام تخزين الطاقة المُبتكر PowerStack200CS. تتميز عواكس شركة Sungrow الجديدة بكثافة طاقة عالية، ومراقبة ذكية، وسهولة في التركيب، مما يجعلها الخيار الأمثل لتوفير حلول طاقة متجددة فعالة من حيث التكلفة وموثوقة لعملاء القطاعين التجاري والصناعي C&I. يُمثل نظام PowerStack200CS نقلة نوعية في مجال تخزين الطاقة للمنشآت التجارية والصناعية C&I في المنطقة، ويوفر حلاً مُدمجًا وقابلًا للتطوير وبأسعار مُعقولة لتخزين وإدارة الطاقة المتجددة.

حلول متقدمة لتخزين الطاقة الشمسية لتلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة

تَشهد منطقة الشرق الأوسط نموًا ملحوظًا في قطاع الطاقة الشمسية المنزلية، وهو ما يُلقي الضوء على الحلول الشاملة التي تقدمها شركة Sungrow. كشفت Sungrow النقاب عن مجموعة مُتكاملة من عواكس الطاقة الشمسية المنزلية على غرار عواكس SG2-6RS وSG5-20RT-P2 المُتوافقة مع مُحسّنات الطاقة والتي تتميز بتيار دخل عالي، إلى جانب العواكس الهجينة ثلاثية الطور SH5-25T، فهي تعمل جنبًا إلى جنب مع بطاريات SBH عالية الجهد. وبفضل منصة iSolarCloud الرقمية التي طوّرتها شركة Sungrow ذاتيًا، أصبح بإمكان أصحاب المنازل مُراقبة حالة توليد الطاقة لديهم بشكلٍ لحظي، واكتشاف أي أعطال بسرعة، مما يُقلل من الوقت والصيانة.

عرضت شركة Sungrow أيضًا شواحن للسيارات الكهربائية EV خلال المعرض، بما في ذلك شاحن EV منزلي يعمل بالتيار المستمر DC بقوة 30 كيلووات ومحطة شحن سريع مُدمجة تعمل بالتيار المستمر DC بقوة 180 كيلووات.

صرح السيد Meng Thompson، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الطاقة الشمسية PV وتخزين الطاقة لدى شركة Sungrow، قائلًا: "يسعدنا أن نعلن عن تحقيق إنجازًا كبيرًا في شحنات العواكس الشمسية الخاصة بنا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA، حيث وصل إجمالي الشحنات إلى 15 جيجاوات. وعلى مر السنين، نجحت Sungrow في تنفيذ العديد من المشاريع الرائدة في هذه المنطقة، معربةً عن خبراتها الواسعة في التكنولوجيا المتقدمة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات كبيرة الحجم. وقد ساهمت هذه المشاريع في توفير طاقة موثوقة وصديقة للبيئة للمجتمعات المحلية، بما في ذلك محطة Al Kharsaah للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات في قطر، ومحطة AI Dhafra PV2 للطاقة الشمسية بقدرة 2.1 جيجاوات في الإمارات العربية المتحدة، ومشروع مدينة NEOM الجديدة الذي يجمع بين طاقة شمسية بقدرة 2.2 جيجاوات وبطارية تخزين بسعة 660 ميجاوات ساعة في المملكة العربية السعودية".

نبذة عن Sungrow

تُعد شركة Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow")، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير عواكس الطاقة الشمسية PV وأنظمة تخزين الطاقة ESS، حيث تجاوزت قدرة الأجهزة الإلكترونية للطاقة التي قامت بتركيبها حول العالم حاجز الـ 500 جيجاوات حتى ديسمبر 2023. تأسست Sungrow في 1997 من قبل الأستاذ الجامعي Cao Renxian، وهي شركة رائدة في مجال البحث والتطوير لمحولات الطاقة الشمسية مع أكبر فريق متخصص في البحث والتطوير في الصناعة ومجموعة واسعة من المنتجات تقدم حلول المحوّلات الكهروضوئية (PV) وأنظمة تخزين الطاقة ESS على نطاق المرافق والنطاق التجاري والصناعي والتطبيقات السكنية، بالإضافة إلى حلول محطات الطاقة الكهروضوئية (PV) العائمة المعترف بها دوليًا وحلول قيادة NEV وحلول شحن المركبات الكهربائية وأنظمة إنتاج الهيدروجين المتجددة. مع سجل حافل مدته 27 عامًا في مجال الطاقة الكهروضوئية (PV)، توّلد Sungrow طاقة في أكثر من 170 دولة حول العالم. للمزيد من المعلومات حول Sungrow، قم بزيارة www.sungrowpower.com.

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