XCMG Machinery تطلق رسميًا شركتها التابعة في المملكة العربية السعودية

مواصلة تعزيز قدرة XCMG على تقديم خدمات ما بعد البيع وخيارات إعادة الشراء والصيانة والإصلاح وتخزين قطع الغيار في الشرق الأوسط

الرياض، المملكة العربية السعودية، 31 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery الرائدة في تصنيع آلات البناء ("XCMG"، SHE: 000425) أطلقت رسميًا شركتها الفرعية في المملكة العربية السعودية في الرياض، لترسيخ إنشاء شبكة مبيعات وخدمات أكثر شمولًا محليًا وزيادة تعزيز الاندماج في تطوير المملكة العربية السعودية.

تقدم الشركة الفرعية السعودية مجموعة من الخدمات بما في ذلك دعم ما بعد البيع وتخزين قطع الغيار وخيارات إعادة الشراء وخدمات الصيانة والإصلاح للعملاء المحليين.

XCMG Machinery Officially Launches Its Saudi Arabia Subsidiary Company.

أشار Saleh Ali Khabti، نائب وزير المعاملات الاستثمارية بوزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، في حفل الافتتاح إلى أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والمملكة العربية السعودية في القرن الماضي، تقدمت العلاقات الصينية السعودية بشكل مطرد بتعاون مثمر في مختلف المجالات، على وجه الخصوص، مع إطلاق "رؤية 2030"، سرعت المملكة العربية السعودية إصلاحاتها الاجتماعية والاقتصادية بسياسات ومبادرات جديدة تدخل حيز التنفيذ وأصبح المجتمع أكثر انفتاحًا، وتتحسن بيئة الأعمال باستمرار ويتم تنفيذ البرامج الاقتصادية المتنوعة بشكل مطرد.

وقال Saleh Ali Khabti: "في السنوات الأخيرة، شاركت شركات صينية مثل XCMG بنشاط في التنمية الاقتصادية والبناء في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط، وأصبحت XCMG أيضًا جسرًا ورابطًا لتعميق الصداقة بين الشعبين"

أشار Lu Chuan، رئيس XCMG، إلى أن XCMG قد تطورت من التصدير التجاري إلى زراعة العمليات المحلية لتنفيذ خارطة طريق للتنمية الدولية تدمج تصدير المنتجات والمصانع الخارجية وعمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود والتعاون العالمي في مجال البحث والتطوير.

وقال Lu: "تلتزم XCMG التزامًا راسخًا بإضفاء الطابع الدولي، وهي الاستراتيجية الرئيسية للـ group، ودعم التحول الصناعي والارتقاء به لتحقيق التنمية الراقية والذكية والخضراء والخدمية والدولية، والاستمرار في تعزيز شبكة التسويق والمبيعات لدينا والارتقاء بخدماتنا بشكل شامل لخلق قيم أكبر لعملائنا في المملكة العربية السعودية ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

مع افتتاح الشركة التابعة في المملكة العربية السعودية، ستوسع XCMG تخطيط عملياتها الإقليمية وتعزز التحول الأخضر منخفض الكربون لتطوير المنتجات للاستفادة الكاملة من السلسلة الصناعية المتكاملة، والتعاون مع الشركاء المحليين لتحقيق التنمية المربحة للجانبين، مع المشاركة في فتح فصل جديد من التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية.

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