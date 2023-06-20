XCMG Machinery تقدم حفارة مجرفة كهربائية فائقة 35 متر مكعب للتعدين المكشوف

شوزهو، الصين، 20 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- نجحت XES35، حفارة مجرفة كهربائية فائقة من الجيل التالي تبلغ مساحتها 35 متر مكعب طورتها شركة XCMG Machinery ("XCMG"، SHE:000425) لعمليات التعدين المكشوفة تم تجميعها مؤخرًا في شوزهو، الصين. مدعومًا بتحديثات تكنولوجية متعددة لتقديم أداء رائد في الصناعة، فإن النموذج الذي تم تطويره ذاتيًا سيلبي متطلبات البناء في مناجم الحفر المفتوحة فائقة الحجم.

XCMG Machinery Introduces Super 35m³ Electric Shovel Excavator for Open Pit Mining

يبلغ وزن XES35 حوالي 1100 طن بارتفاع 18.5 متر، وهو ما يعادل مبنى من ستة طوابق. يأتي التكوين القياسي مع دلو مجرفة يبلغ 35 متر مكعب الذي يحمل حوالي 65 طنًا من الخام في كل مرة، وهو مصمم للنشر مع شاحنات تفريغ التعدين التي تتراوح حمولتها من 220 إلى 330 طنًا.

"لقد انغمس فريق البحث والتطوير في معدات التعدين في XCMG في كل من الطلب في السوق والابتكار التكنولوجي لإطلاق XES35 بنجاح، مما يمثل علامة فارقة جديدة لشركة XCMG التي لديها الآن قدرات البحث والتطوير والتصنيع لحفارات المجرفة الكهربائية ذات الحمولة الأكبر مع فهم التقنيات الأساسية المتقدمة، مما يجعل XCMG هي أكبر أربعة مصنعين عالميين لحفارات المجرفة الكهربائية" هذا ما قاله Yang Dongsheng، رئيس XCMG.

تتطلب المناجم المفتوحة ذات العمليات واسعة النطاق معدات تعدين فائقة تتفوق في الكفاءة والاستدامة والسلامة. بالمقارنة مع الحفارات الهيدروليكية، يمكن لحفارات المجرفة الكهربائية أن تتناسب بشكل أفضل مع متطلبات التعدين – يمكن أن تصل سعة التحميل لدلو المجرفة إلى 70 متر مكعب مع عمر خدمة يبلغ 20 عامًا، وهو ضعف طول الحفارات الهيدروليكية. يمكن لحفارة المجرفة الكهربائية أيضًا الحفاظ على انخفاض تكلفة التشغيل بسهولة لتصل فقط لثلث الحفارات العادية ذات نفس سعة الدلو.

تم تطوير XCMG على أساس خبرة XCMG الواسعة في منتجات المعدات الرائدة على نطاق واسع، بما في ذلك تقنية التحكم في المحرك المتعدد متغير التردد القائمة على الحمل الديناميكي، وتقنية التحكم في رجوع ذراع الرافعة المرنة، والتحكم في الدلو المفتوح مع تحوم السرعة الصفرية والمزيد، وتسلط XES35 المتقدمة تقنيًا الضوء على خمس مزايا رئيسية:

· التشغيل الذكي: تحقق تقنية التحكم في محرك تحويل تردد التيار المتردد المتقدمة وتقنية الاندماج متعدد المستشعرات التشغيل الذكي والفعال والآمن، إلى جانب المراقبة الذكية ونظام التشخيص عبر الإنترنت لحماية المعدات في الوقت الفعلي.

· الاستدامة: محرك كهربائي نقي ونظام إمداد طاقة حافلة DC مشترك مع وظيفة تغذية مرتدة للطاقة لتحقيق عملية خالية من الانبعاثات وصديقة للبيئة وموفرة للطاقة.

· موثوقية عالية: تعتمد مكونات الهيكل الرئيسي المحسنة على ألواح فولاذية ذات قوة عالية ومقاومة للحرارة المنخفضة وتقنية التصنيع الفريدة من XCMG للوصول إلى عمر خدمة يبلغ 120000 ساعة. صندوق التخفيض مصنوع من عملية كربنة الصلب منخفضة الكربون لضمان الدقة العالية ومقاومة الصدمات وأداء مستقر في بيئة درجة حرارة منخفضة.

· راحة التشغيل: تم تجهيز المقصورة بمكيف هواء عالي الطاقة، ونوافذ ثلاثية الجوانب، ومقعد تعليق هوائي وعزل اهتزازي، وأذرع تحكم على مستوى الطيران، وتكوينات مريحة وأكثر لجعل التشغيل أكثر راحة.

· انخفاض تكلفة الاستخدام الشاملة: إن قطع غيار ومكونات XCMG الموثوقة للغاية، وإدارة تكلفة الإنتاج الممتازة والخدمة المتميزة والاستهلاك المنخفض للطاقة يقلل بشكل كبير من تكاليف الشراء والتشغيل والصيانة للعملاء.

يعمل قطاع معدات التعدين في XCMG بشكل مستقل منذ عام 2018، وقد طورت مجموعة شاملة من منتجات التعدين من المعدات المتطورة والذكية وذاتية التشغيل والكهربائية التي تغطي العملية الكاملة للتنقيب والنقل والحفر وأكثر من ذلك. وتمتلك حفارات التعدين ذاتية التطوير التي يبلغ وزنها 70 طنًا وما فوق حوالي 50 في المائة من حصة السوق في الصين.

XCMG هي أيضًا أول شركة مصنعة في الصناعة لديها نظام نقل ذاتي التشغيل لمناجم الحفر المكشوفة مع حقوق الملكية الفكرية ووضع الحلول. من يناير إلى مايو من عام 2023، نمت إيرادات شركة معدات التعدين بنسبة 50 في المائة على أساس سنوي، مما أدى إلى تحديث مؤشرات التشغيل الرئيسية لتحتل مكانة رائدة في السوق العالمية.

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