XCMG Machinery تمكّن عمليات التعدين كاملة الدورة باستخدام تقنية مكان العمل المتقدمة

شاركت XCMG Machinery في عملية التصميم والتطوير الكاملة لأول قمر صناعي تعديني في الصين، وقد تم إطلاقه مؤخرًا

شوزهو، الصين 26 أغسطس 2023 /("XCMG", SHE: 000425) XCMG Machinery -- /PRNewswire هي الثورة القادمة في تطوير آلات التعدين بمنتجات المعدات المتطورة وتقنية مكان العمل المتقدمة. في 23 يوليو، تم إطلاق بنجاح CUMT Nanhu، وهو أول قمر صناعي للتعدين في الصين تم تصميمه وتطويره بشكل مشترك من قبل XCMG، والجامعة الصينية للتعدين والتكنولوجيا، و Skysight، وذلك في مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية.

XCMG Has Participated in the Full Design and Development Process of the China's First Mining Satellite CUMT Nanhu, and Will Be One of Its Future Users.

القمر الصناعي X-Band، المتزامن مع الشمس هو كوكبة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد ذات مدار مشترك ومتعددة الوسائل تجمع بين SAR والأشعة الضوئية والأشعة الحرارية تحت الحمراء مع أداء ممتاز وعمر خدمة طويل. سيتم تطبيقه في مجالات استكشاف المناجم وتصميمها وتطوير صناعة التعدين والتشغيل الذكي للمناجم والإنذار المبكر بالكوارث الجيولوجية وجدولة التعدين الآمنة وإدارة منحدرات مواقع المناجم والاستخدام الشامل للحفر المهجورة وإعادة تأهيل المناجم الخضراء.

شاركت XCMG في عملية التصميم والتطوير الكاملة لـ CUMT Nanhu وستكون واحدة من مستخدميها المستقبليين. سيتيح القمر الصناعي التخطيط الموحد للأفراد والمركبات والمواقع لتحقيق الإرسال المتكامل وتصور منصة القيادة والنشر الذكي، مما سيحسن مستوى السلامة ويقلل تكاليف التشغيل ويقلل الإدخال اليدوي. وسيلعب دورًا رئيسيًا في بناء مناجم آمنة وذكية وخضراء وبيئية.

"تركز XCMG Mining Machinery على تطبيق تقنيات المعلومات، بما في ذلك إنترنت المركبات وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة. قال Yang Dongsheng، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة XCMG: "نحن نجمع بشكل عضوي جميع روابط التشغيل من البحث والتطوير والعمليات والتصنيع والتجميع والمعدات وسيناريوهات التطبيق والسوق والمبيعات والخدمات لتحقيق إدارة الدورة الكاملة وإنشاء أساس متين من البنى التحتية الرقمية التي تحفز التحول الرقمي للصناعات التحويلية التقليدية".

بينما على الجانب الآخر من الأرض، يعمل الثنائي العملاق للتعدين من XCMG المتمثل في حفارة هيدروليكية كهربائية تزن 400 طن وهي XE4000E وشاحنة تعدين صلبة ثنائية الجسر تزن 260 طن وهي XDE260 على مدار الساعة في منجم مفتوح في الإكوادور، لمواجهة تحديات عبء العمل الثقيل والغبار العالي والكثافة العالية بكل سهولة ورقي.

في يوليو، انطلقت 15 وحدة من حفارات XCMG، بما في ذلك XE490DK و 370CA و XE215C، للعمل في أحد مناجم الذهب في فو بيا للتعدين في لاوس، وهو موقع يحتوي على احتياطي مؤكد يبلغ مليون أوقية من الذهب و 5 ملايين أوقية من الفضة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2194301/1.jpg

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