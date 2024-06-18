XCMG تبني آلية خدمة قابلة للتكيف ومتجاوبة مع نظام خدمة ومستودعات جديدة في المملكة العربية السعودية

XCMG Builds Adaptable and Responsive Service Mechanism with A New Service System and Warehouses in Saudi Arabia.

الدمام، المملكة العربية السعودية، 18 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "إكس سي إم جي" للمعدات (XCMG) (SHE: 000425، "XCMG") أن الشركة أنشأت نظامًا جديدًا مخصصًا لخدمة المشاريع في الموقع في مدينة الدمام، بالمملكة العربية السعودية، مما يعزز فريق الخدمة المحلي للحصول على مرونة أكبر وسرعة استجابة أعلى. وتترافق هذه الخطوة مع إنشاء مستودع النقل العابر لشركة "إكس سي إم جي"، وهو مستودع مكونات للمشاريع الرئيسية، ومركز تدريبي مخصص لتقديم تعليم المهارات والشهادات، مما يُظهر التزامها بتوفير خدمات موثوقة وعالية المستوى للعملاء في المملكة العربية السعودية والمناطق المحيطة بها، إلى جانب متاجر الخدمة في الرياض والجدة وتبوك.

قال يانغ دونغ شينغ، رئيس شركة "إكس سي إم جي"، خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية: "بصفتها رائدة في الاستدامة تستمر في الدفع باتجاه التنمية منخفضة الكربون، تأمل شركة "إكس سي إم جي" في التعاون مع شركائنا في المملكة العربية السعودية لتمكين رؤية 2030 للدولة، وتعزيز التعاون الصيني السعودي عالي الجودة في مبادرة الحزام والطريق التي بنيت على روح طريق الحرير القديم".

أكد خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في المملكة العربية السعودية، تركيز البلاد على تطوير التعدين باعتباره ركيزة حيوية لاستراتيجية رؤية السعودية 2030. وأبرز الجهود المبذولة لجذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية والمناطق المحيطة بها وأهمية التعاون الدولي في قطاع التعدين لدعم سلسلة التوريد من خلال تعزيز الاستثمار والبنية التحتية.

المناخ القاسي في المملكة العربية السعودية يعني أن البلاد لديها توقعات عالية من المستخدمين لمعدات البناء. استهدفت "إكس سي إم جي" الطلبات من خلال تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة لتلبية احتياجات السوق المحلية. تم الإشادة بالمنتجات مثل حفارة "إكس إي 215 سي" (XE215C)، ومنصة العمل الجوي "إكس جي إس 22 كيه" (XGS22K)، ورافعة التحميل "إل دابليو 700 إتش في" (LW700HV)، المصممة خصيصًا للظروف المناخية والبناء الفريدة المحلية، بكفاءتها الاستثنائية وقدرتها على التكيف بعد تحسين المنتج للسوق المحلية.

قامت "إكس سي إم جي" ببناء وجود قوي من خلال سنوات من الالتزام والنمو. تمشيا مع مبادرة الحزام والطريق، ساهمت "إكس سي إم جي" بنشاط في التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، حيث شاركت في مشاريع رئيسية بما في ذلك مشروع البحر الأحمر السعودي، ومشروع هيئة تطوير بوابة الدرعية، ومشروع نيوم. من خلال آلية الخدمة والمستودعات المعززة، تخطط "إكس سي إم جي" لتطوير شبكة خدمة أكثر اتساعًا في المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط، مما يعزز كفاءة الخدمة وإمكانية الوصول لعملائها في المنطقة.