XCMG تُعزز ريادتها العالمية من خلال إرسال رافعات مخصصة إلى الشرق الأوسط

زوزاهو، الصين، 24 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- تعزيزًا لموقعها كمبتكر عالمي في حلول آلات الرفع الثقيل، أعلنت مجموعة Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG) عن نجاحها في إرسال كميات كبيرة من رافعاتها الرائدة XCA160H، التي تتميز بمخططات طلاء مميزة مخصصة، إلى سوق الشرق الأوسط المزدهر. ويؤكد إرسال الرافعات الاستراتيجي على فهم XCMG العميق للمتطلبات الإقليمية والتزامها بتوفير حلول مخصصة ومهنية.

XCMG customized cranes have been dispatched in bulk to the Middle East.

وتُعد رافعة XCA160H رافعة متعددة الاستخدامات عالية الأداء صُممت خصيصًا للظروف الصعبة الموجودة في سوق الشرق الأوسط. إذ صُممت الآلات بميزات متقدمة مصممة لتحمل درجات الحرارة العالية للغاية وبيئات العمل المتطلبة التي توجد عادة في الشرق الأوسط. تحمي أنظمة التبريد المحسّنة، وتدابير منع الغبار، والطلاء المتخصص، الرافعات من العواصف الرملية والحرارة العالية، مما يضمن تشغيل موثوق طوال العام.

لا تزال السلامة أولوية قصوى، ورافعة XCA160H ليست استثناء. تتضمن الرافعات تقنيات السلامة المتقدمة، بما في ذلك أنظمة المراقبة في نفس اللحظة والتحكم التلقائي في الحمولة، لضمان أعلى مستوى من سلامة المشغل وموثوقية المعدات.

تَصب XCMG تركيزًا كبيرًا على رضا العملاء وقد عملت بشكل وثيق مع العملاء لتخصيص الرافعات وفقًا لمتطلباتهم المحددة. إن التصميم الخاص المميز الذي يعكس الهوية المؤسسية للعميل لا يضيف لمسة من التخصيص فحسب، بل يعزز أيضًا من رؤية العلامة التجارية في مواقع البناء في جميع أنحاء المنطقة.

وقد علّق أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة XCMG قائلًا "نحن سعداء للغاية بتقديم هذه الرافعات المصنوعة خصيصًا لشركائنا المحترمين في الشرق الأوسط. فهذا المسعى يسلط الضوء على التزامنا الثابت بتقديم منتجات متميزة تجسد جوهر الابتكار والموثوقية والأداء المخصص لمتطلبات الأسواق الدولية المحددة. ونتوقع بفارغ الصبر تعميق مشاركتنا مع المنطقة ورعاية التعاون الدائم مع عملائنا المحترمين".

وتُعد هذه الطلبية جزءًا من استراتيجية XCMG الأوسع لتعزيز وجودها في الأسواق الدولية الرئيسية. ومن خلال الاستفادة من شبكتها العالمية وفرق الخدمة المحلية، تهدف الشركة إلى تقديم دعم شامل طوال دورة حياة منتجاتها، وضمان رضا العملاء والقيام بشراكات طويلة الأجل.

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