تُتوَّج رافعة XCMG XCR90 بلقب «رافعة العام المخصصة للطرق الوعرة» في جوائز CMME لعام 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- فازت رافعة XCR90 من XCMG، المخصصة للطرق الوعرة، بلقب «رافعة العام المخصصة للطرق الوعرة» في جوائز CMME لعام 2026، إحدى أكثر جوائز القطاع تأثيرًا في الشرق الأوسط. تنظم Construction Machinery Middle East هذه الجوائز السنوية، التي تحتفي بالابتكار في المنتجات والإنجازات التقنية والتميز في التصنيع على مستوى المنطقة.

استحقت XCR90 الجائزة بفضل أدائها الموثوق في بعض أصعب ظروف التشغيل في القطاع. وأبرزت لجنة التحكيم ثلاث نقاط قوة رئيسية: المتانة، التي تجلت في التشغيل المتواصل بالحمل الكامل لمدة تصل إلى 20 ساعة يوميًا؛ والقدرة على العمل في الظروف القاسية، إذ صُممت للعمل بموثوقية في درجات حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية وخلال العواصف الرملية الشديدة؛ وكفاءة الطاقة، إذ تحافظ الرافعة على انخفاض استهلاك الوقود من دون المساس بالأداء.

وقال متحدث باسم :XCMG Hoisting Machinery «تؤكد هذه الجائزة مكانة XCMG بوصفها شركة رائدة تقنيًا في قطاع معدات الرفع. إن رافعة XCR90 ليست مجرد آلة تصمد في وجه المناخات القاسية، بل تضع معايير جديدة لأداء الرافعات المخصصة للطرق الوعرة. فهي تجسد التزامنا بالارتقاء بمعايير المتانة والكفاءة».

يؤكد هذا التكريم التحول الأوسع الذي تشهده XCMG، من تصدير المعدات إلى تقديم حلول متكاملة للرفع. ويتجلى هذا التحول بأوضح صوره في المملكة العربية السعودية، حيث أصبحت الشركة شريكًا رئيسيًا في مجال المعدات في إطار رؤية السعودية 2030. وبدلًا من الاكتفاء بتوريد آلات منفردة، توفر XCMG حزم متكاملة ومخصصة لأعمال الرفع، مدعومة بخدمات شاملة طوال دورة الحياة، وهو نهج يعزز موثوقية الأسطول خلال العمليات الصحراوية الممتدة.

تشمل جوائز CMME فئات آلات البناء ومعدات التعدين وآلات الخرسانة ومعدات الرفع والمعدات المستدامة، وتجمع تحت مظلتها أبرز الشركات المصنعة والتجار وشركات التأجير وخبراء القطاع. وفي هذه الأجواء التنافسية، يشير فوز XCR90 إلى أن نهج XCMG القائم على الهندسة يحظى بتقدير متزايد في القطاع. وفيما تواصل الشركة تعزيز استثماراتها في التصنيع الذكي والهندسة التكيفية، تجمع بين نطاقها التصنيعي وتقديم حلول هندسية وحلول للعملاء ذات قيمة أعلى، وترسي في الوقت نفسه معايير الأداء التي باتت الأسواق الراقية تتوقعها بشكل متزايد.