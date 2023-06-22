Xebia تعيّن Guido Bartels مديرًا إداريًا عالميًا - Cloud

مسؤول عن قيادة استراتيجية النمو العالمية وتعزيز الشراكات ذات الحجم الضخم.

نيودلهي

22 يونيو 2023

/PRNewswire/ -- شركة Xebia، وهي شركة عالمية مشهورة في مجال استشارات تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات عينت Guido Bartels مديرًا إداريًا عالميًا - Cloud. عززت Xebia بشكل كبير قدراتها وقاعدة عملائها في السنوات القليلة الماضية. ولزيادة نمو سوقها العالمية، قامت الشركة بتوظيف قائد مخضرم آخر في الصناعة في فريق قيادتها. سيكون مقر Guido في كونيتيكت، الولايات المتحدة الأمريكية.

Guido Bartels

خط الخدمات السحابية في Xebia يعمل مع المؤسسات عبر الصناعات لتصميم وهندسة تحولها السحابي. تساعد Xebia مستخدمي السحابة لأول مرة في كل ما يحتاجونه للانتقال إلى السحابة، والمواطنين الرقميين مع تحسين منصاتهم السحابية. من بناء بنية تحتية موثوقة وقابلة للتطوير إلى نشر الحلول السحابية الأصلية، وتقييم المعرفة الداخلية، وإدارة الإنفاق السحابي، وفرق التدريب، توفر Xebia مساعدة شاملة.

أنشأت Xebia علاقات طويلة الأمد مع أكبر مزودي الخدمات السحابية، وسيكون Guido مسؤولًا عن نقل هذه الشراكات إلى المستوى التالي. وسيغطي الطيف السحابي الكامل، من الاستشارات متعددة السحابة والخدمات المعمارية إلى إدارة تكاليف السحابة والتدريب والخدمات المدارة. من خلال دعمه، تهدف Xebia إلى مساعدة كل مؤسسة في أن تصبح أصلية في السحابة وتعزيز وتوسيع سلطتها في الخدمات السحابية في جميع أنحاء العالم.

وقد عمل Guido في العديد من البلدان على مدى السنوات ال 24 الماضية. قبل انضمامه إلى الفريق في Xebia، عمل في AWS، حيث شغل منصب المدير الإداري لبلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق، من بين أمور أخرى. خلال ما يقرب من أربع سنوات في هذا الدور الإقليمي، أطلق بنجاح منطقة البنية التحتية الخامسة من AWS EMEA في ستوكهولم ونمّا بشكل كبير أعمال AWS، أكثر من ثلاثة أضعاف حجمها.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع Guido بخبرة تزيد عن 20 عامًا في شركة IBM، حيث شغل منصب المدير العام لصناعة الطاقة والمرافق العالمية العمودي والعضو المنتدب لمنطقة الشمال. في سنواته التسع الماضية في IBM، شغل أيضًا منصبًا في فريق القيادة العليا للشركة. خبرة Guido في مجال الاستدامة قد جعلته قائدًا فكريًا مبكرًا في هذا المجال، وقد عمل في مجالس إدارة كل من المنظمات غير الربحية والربحية المدرجة في البورصة. علاوة على ذلك، تم تعيينه لفترتين متتاليتين لمدة عامين كعضو في اللجنة الاستشارية للكهرباء التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية (EAC)، بناءً على دعوة مباشرة من وزير الطاقة الأمريكي.

وقال Anand Sahay، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة Xebia: "نرحب بـ Guido كقائد استراتيجي لنحت وتنفيذ الاتجاه المستقبلي للسحابة في Xebia على مستوى العالم. إن ارتباطه الطويل مع المزودين الرائدين للخدمات السحابية وخبرته كقائد للتحول سيساعدنا على إيجاد حلول أفضل والتوافق بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة لدينا. نتشارك مع مزودي الخدمات السحابية الرائدين بما في ذلك Amazon Web Services و Google Cloud و Microsoft Azure. ومع Guido كجزء من فريقنا، فإننا نتوقع تعزيز قدرات الـ Cloud وتنمية قاعدة العملاء المتعددة ".

وقال Guido Bartels، المدير الإداري العالمي لـ Cloud، Xebia: "مع شغف طويل الأمد بقيادة قيمة العملاء عند تقاطع التقنيات المتقدمة والرؤى التجارية العميقة، يسعدني الانضمام إلى فريق يجسد "السلطة" في مجال التحول الرقمي كمهمة لها. تساعد Xebia أفضل 250 شركة في العالم وقادة الفئات على التغلب على التحديات الرقمية، وتبني الابتكار وتنفيذ نماذج أعمال جديدة. أتطلع إلى الشراكة مع زملائي الجدد لضمان إطلاق الإمكانات الكاملة للسحابة لعملائنا. يشرفني أن أقود فريقًا من الـ Xebians يخدم عملائنا بخبرة متعمقة تستند إلى طريقة عمل أصيلة وقائمة على القيمة وعالية الجودة."

نبذة عن XEBIA

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