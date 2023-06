Xebia nomme Guido Bartels directeur général mondial du cloud

Il sera chargé de mener la stratégie de croissance mondiale et de promouvoir les partenariats hyperscaler

NEW DELHI, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- Xebia, une société de conseil en informatique et de développement de logiciels de renommée mondiale, a nommé Guido Bartels au poste de directeur général mondial du cloud. Xebia a considérablement renforcé ses capacités et sa clientèle au cours des dernières années. Pour développer davantage son marché mondial, l'entreprise a intégré un nouveau vétéran de l'industrie à son équipe de direction. Guido Bartels sera basé dans le Connecticut, aux États-Unis.

Guido Bartels

La gamme de services cloud de Xebia collabore avec des organisations de tous les secteurs pour concevoir et développer leur transition vers le cloud-native. Xebia fournit aux nouveaux utilisateurs du cloud tout ce dont ils ont besoin pour passer au cloud, et aide les enfants du numérique à optimiser leurs plateformes cloud. De la construction d'une infrastructure fiable et évolutive au déploiement de solutions cloud-natives, en passant par l'évaluation des connaissances internes, la gestion des dépenses cloud et la formation des équipes, Xebia fournit une assistance complète.

Xebia a établi des relations à long terme avec les plus grands fournisseurs de cloud, et Guido Bartels sera chargé de porter ces partenariats au niveau supérieur. Il couvrira l'ensemble du spectre cloud, des services de conseil et d'architecture multicloud à la gestion des coûts en passant par la formation et les services gérés. Grâce à son soutien, Xebia cherche à aider chaque organisation à devenir cloud-native et à améliorer et étendre son autorité en matière de services cloud à travers le monde.

Guido Bartels a travaillé dans de nombreux pays au cours des 24 dernières années. Avant de rejoindre l'équipe de Xebia, il a travaillé chez AWS, où il a notamment occupé le poste de directeur général pour les pays nordiques et baltes, entre autres. Pendant près de quatre années passées à ce poste régional, il a lancé avec succès la 5e région de l'infrastructure AWS pour la région EMEA à Stockholm et a considérablement développé les activités d'AWS, multipliant sa taille par plus de trois.

En outre, Guido Bartels compte plus de 20 ans d'expérience chez IBM, où il a occupé le poste de directeur général pour le secteur mondial de l'énergie et des services publics et de directeur général pour la région nordique. Au cours de ses neuf dernières années chez IBM, il a également occupé un poste au sein de l'équipe de la haute direction de l'entreprise. L'expertise de Guido Bartels en matière de durabilité en a fait un leader de premier plan dans le domaine, et il a siégé aux conseils d'administration d'organismes à but non lucratif et d'organismes à but lucratif cotés en bourse. De plus, il a été nommé pour deux mandats consécutifs de deux ans à titre de membre du Comité consultatif sur l'électricité (CCE) du ministère américain de l'Énergie, sur invitation directe du ministre américain de l'Énergie.

Anand Sahay, directeur général mondial de Xebia, a déclaré : « Nous accueillons Guido en tant que leader stratégique pour tracer et mettre en œuvre l'orientation future du cloud à Xebia à l'échelle mondiale. Son association de longue date avec les principaux fournisseurs de services cloud et son expérience en tant que leader de la transformation nous aideront à créer de meilleures solutions et à nous aligner étroitement avec nos intervenants. Nous collaborons avec les principaux fournisseurs de services cloud, notamment Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure. Avec Guido dans notre équipe, nous prévoyons de renforcer nos capacités cloud et d'accroître largement notre clientèle. »

Guido Bartels, directeur général mondial du cloud de Xebia, a déclaré : « Avec une longue carrière axée sur la création de valeur pour les clients à l'intersection des technologies de pointe et une profonde connaissance du monde des affaires, je suis ravi de rejoindre une équipe qui fait autorité dans le domaine de la transformation numérique. Xebia aide les 250 plus grandes entreprises et chefs de file du secteur à surmonter les défis numériques, à adopter l'innovation et à mettre en œuvre de nouveaux modèles commerciaux. Je suis impatient de collaborer avec mes nouveaux collègues à libérer le plein potentiel du cloud pour nos clients. Je suis honoré de diriger une équipe de Xebians qui sert nos clients grâce à une expertise approfondie fondée sur un mode de travail authentique, axé sur la valeur et de grande qualité. »

À PROPOS DE XEBIA

Contact pour les médias : [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1883841/Xebia_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2107337/Guido_Bartels.jpg

SOURCE Xebia