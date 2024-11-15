Xinhua Silk Road: عقد اجتماع المجلس والفعالية الترويجية التي تستعرض التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا في جينهوا شرق الصين

بكين, 15 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- عقد اجتماع المجلس الصيني لغرفة التجارة والصناعة المشتركة بين الصين وأفريقيا لعام 2024، إلى جانب حدث الترويج للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا، في 8 نوفمبر في مدينة جينهوا، مقاطعة تشجيانغ في شرق الصين.

حضر الاجتماع أكثر من 120 ممثلًا من منظمات تعزيز التجارة ومن مختلف الصناعات، بما في ذلك إنشاء البنية التحتية والاتصالات والخدمات اللوجستية والطاقة والكيماويات والمالية والتجارة وتطوير المتنزهات الصناعية في الخارج وغيرها، وتبادلوا الأفكار حول الإجراءات العشرة للشراكة لتدفع الصين وأفريقيا عجلة الحداثة معًا.

The 2024 Chinese council meeting of the China-Africa Joint Chamber of Commerce and Industry was held in Jinhua City, east China's Zhejiang Province, Nov. 8, 2024.

ألقى مسؤولون من غرفة التجارة الدولية الصينية (CCOIC)، ولجنة مقاطعة تشجيانغ بمجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية (CCPIT)، وحكومة بلدية جينهوا، وكذلك ممثلون عن الشركة الصينية الوطنية للهندسة الكيميائية المحدودة والشركة الصينية للاتصالات والإعمار المحدودة، خطابات في الاجتماع.

لخّص المجلس الصيني لغرفة التجارة والصناعة المشتركة بين الصين وأفريقيا إنجازاته السابقة في الاجتماع وكشف عن خططه وتصميماته للتعاون الاقتصادي والتجاري المقبل مع أفريقيا. وتحدث ممثل مع شركة بناء الطاقة الصينية بصفته عضوًا في هيئة رئاسة المجلس.

قدّم مسؤولون حكوميون من بلدية بوفالو سيتي مترو في جنوب أفريقيا ومن مدينة جينهوا عروضًا ترويجية للبيئة الاستثمارية والصناعات الرئيسية في مدينتيهم.

استنادًا إلى مجالاتهم وتجاربهم الخاصة، تناقش ممثلو شركات مثل Huajian Group، وبنك التنمية الجديد، وبنك الصين، وBGI Group وغيرها حول الأوضاع الراهنة والآفاق المستقبلية للتعاون بين الصين وأفريقيا.

وشمل الحدث أيضًا فعالية ربط الشركاء الصناعيين، والتي تغطي خمس قطاعات وهي الزراعة والحدائق الصناعية والطاقة الجديدة والبنية التحتية والمالية.

يوفر هذا الحدث، الذي تستضيفه CCOIC وتقوم على تنفيذه لجنة CCPIT جينهوا، منصة فعالة للتبادلات والتعاون المتعمقين بين الصين وأفريقيا في مجال التجارة والصناعة.

الرابط الأصلي: https://en.imsilkroad.com/p/343072.html

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