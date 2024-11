Xinhua Silk Road : réunion du Conseil et événement de promotion de la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique, organisée à Jinhua (Chine orientale)

BEIJING, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La réunion de 2024 du Conseil chinois de la Chambre de commerce et d'industrie mixte Chine-Afrique, ainsi qu'un événement de promotion concernant la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique, se sont tenus le 8 novembre dans la ville de Jinhua, province du Zhejiang, située en Chine de l'Est.

Plus de 120 représentants d'organisations de promotion du commerce et de divers secteurs, notamment, entre autres, la construction d'infrastructures, les communications, la logistique, l'énergie, les produits chimiques, la finance, le commerce, le développement de parcs industriels à l'étranger ont participé à la réunion, en partageant leurs réflexions sur les dix actions de partenariat permettant à la Chine et à l'Afrique de faire progresser conjointement la modernisation.

Des représentants de la Chambre de commerce internationale de Chine (CCOIC), du Comité provincial du Zhejiang du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT) et du gouvernement municipal de Jinhua, ainsi que des représentants de China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd. et de China Communications Construction Company Limited, ont prononcé des allocutions lors de la réunion.

Le Conseil chinois de la Chambre de commerce et d'industrie mixte Chine-Afrique a passé en revue ses réalisations précédentes lors de la réunion et a dévoilé ses plans et conceptions pour la prochaine étape de la coopération économique et commerciale avec l'Afrique. Un représentant de la Power Construction Corporation of China s'est exprimé en tant que membre du présidium du Conseil.

Des représentants du gouvernement de la Municipalité métropolitaine de Buffalo City en Afrique du Sud et de la ville de Jinhua ont fait des présentations promotionnelles sur l'environnement d'investissement et les industries clés de leurs villes.

Sur la base de leurs propres domaines et expériences, des représentants d'entreprises telles que le groupe Huajian, la New Development Bank, la Banque de Chine, le groupe BGI, etc. ont discuté de la situation actuelle et des perspectives d'avenir de la coopération sino-africaine.

L'événement comprenait également des rencontres de coopération industrielle, couvrant cinq secteurs : agriculture, parcs industriels, nouvelles énergies, infrastructures et finance.

Cet événement, qui constitue une plateforme efficace pour des échanges et une coopération approfondis entre la Chine et l'Afrique dans les domaines du commerce et de l'industrie, a été organisé par la Chambre de commerce internationale de Chine (CCOIC), entrepris par le gouvernement municipal de Jinhua et mis en œuvre par le Comité du CCPIT (Conseil chinois pour la promotion du commerce international) de Jinhua.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/343072.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2557810/pic.jpg