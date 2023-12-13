XOR، العلامة التجارية للهواتف الفاخرة في المملكة المتحدة تسدل الستار عن الإصدار المحدود من هاتف X2" Carbon Shield"، المتاح للشراء باستخدام العملات المشفرة فقط عبر منصة الدفع Coinbase.

يعتبر الإصدار المحدود من X2 Carbon Shield نموذجًا للفخامة والتكنولوجيا المتطورة. وقد صُنع هذا الهاتف بعناية فائقة لأدق التفاصيل، حيث يتميز بغطاء جلدي أنيق يحاكي مظهر الكربون ويتمتع بمتانة استثنائية. هذا الإصدار الحصري دليل على التزام XOR Luxury بدفع حدود ما هو ممكن في عالم الهواتف الفاخرة.

وفيما يلي بعض من المميزات الرئيسية للإصدار المحدود من هاتف X2 Carbon Shield:

التميز في المتانة: تم صنع الغلاف الخارجي للهاتف من طلاء جلدي يشبه الكربون عالي الجودة، الأمر الذي يضمن تصميمًا خفيف الوزن ولكن قويًا يأسر الحواس.



التكنولوجيا المتطورة: هذا الإصدار مدعوم بتكنولوجيا متنقلة فريدة، تضمن تجربة مستخدم سلسة مركزة على حماية الخصوصية.

إصدار محدود حصري: تم إصدار 100 نسخة فقط من هذا الهاتف في جميع أنحاء العالم، وهو ما يجعل X2 Carbon Shield تحفة أنيقة مرموقة.

الدفع باستخدام العملات المشفرة فقط: تفخر شركة XOR Luxury بريادتها في دمج معاملات العملات المشفرة لشراء الإصدار المحدود من هاتف X2 Carbon Shield.

هذا وأعرب السيد Lei Yan، الرئيس التنفيذي CEO لشركة XOR UK Corporation Limited، عن إعجابه بهذا العرض الرائد، قائلاً: "كان هدفنا، عبر الإصدار المحدود من هاتف X2 Carbon Shield، يكمن في إنشاء جهاز لا يعكس فقط التزامنا بالفخامة غير المسبوقة ولكن أيضًا يتبنى مستقبل المعاملات الرقمية. ويسرنا أن نقدم لعملائنا الذين يتمتعون بالحس الرفيع، من خلال إدخال العملات المشفرة كخيار للدفع، وسيلة مريحة وخاصة لاقتناء هذه القطعة الفريدة من التكنولوجيا".

يمكنكم طلب الإصدار المحدود من هاتف X2 Carbon Shield بشكل مسبق الآن، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الشحن في يناير 2024. للطلب والمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.xor.inc أو الاتصال عبر WhatsApp: https://wa.me/447826410623

نبذة عن XOR:

شركة XOR هي علامة تجارية عالمية متخصصة في الهواتف المحمولة الفاخرة في المملكة المتحدة تشتهر بالتزامها بالحرفية وحماية الخصوصية والتكنولوجيا الفاخرة. وتواصل XOR دفع حدود ما هو ممكن في عالم الهواتف المحمولة الفاخرة وحماية الخصوصية لعملائها من الأثرياء.

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