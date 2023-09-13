Yadea تدخل رسميا سوق شمال أفريقيا بافتتاحها لأول متجر رئيسي لها في المغرب

الدار البيضاء، المغرب 13 شتنبر/أيلول 2023 /PRNewswire/ -- تخطو Yadea، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الدراجات الكهربائية ذات العجلتين، خطوة عملاقة أخرى في مسارها المتزايد باستمرار للتدويل من خلال الإعلان عن افتتاح أول متجر رئيسي رسمي لها في المغرب يومي 22 و23 شتنبر/أيلول. يقع المتجر في 110 شارع 2 مارس، الدار البيضاء. للاحتفال بهذا، تعقد Yadea حدثًا قبل الإطلاق في موروكو مول من 8 إلى 17 شتنبر/أيلول.

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يمثل قطاع النقل حوالي ثلث إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في المغرب. وفي الوقت الذي تمر فيه وسائل النقل العالمية بمرحلة التحول إلى التنقل الإلكتروني، يحاول المغرب وضع نفسه كمركز إقليمي مستقبلي. تم تصنيف Yadea في المرتبة الأولى عالميًا في المبيعات السنوية لهذه الصناعة لمدة 6 سنوات متتالية، وتلتزم بتطوير صناعة الدراجات الكهربائية ذات العجلتين وتوليد نمط حياة أخضر للتنقل من خلال السعي الدؤوب للتكنولوجيا الخضراء، وتوفير منتجات عالية الأداء والمساعدة في وضع معايير الصناعة. ما يمكن أن تقدمه Yadea إلى المغرب هو حل نقل أخضر جديد وممتع خاصة للتنقل الإلكتروني في المناطق الحضرية.

وسيقدم متجر Yadea الرئيسي في الدار البيضاء مجموعة واسعة من المنتجات عالية الأداء، بما في ذلك الدراجات النارية الإلكترونية، والدراجات الهوائية الإلكترونية، والدراجات البخارية الإلكترونية، وسكوتر الركلة الإلكترونية. وقال ريتشارد فان، المدير العام لشركة Yadea الفرنسية: "نحن نؤمن بأن التنقل الإلكتروني هو المستقبل، ونحن موعودون بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا". "من خلال منتجات Yadea وابتكار التكنولوجيا الخضراء، نحن على استعداد للمساهمة في التنقل الخالي من الكربون في المغرب لمكافحة تغير المناخ واستنزاف الموارد."

وراء هذا تكمن قوة Yadea. قامت Yadea بتطوير 7 قواعد إنتاج عالمية وقدمت منتجات متميزة إلى 70 مليون مستخدم عالمي. لتطوير التكنولوجيا، تمتلك الشركة مركزًا وطنيًا للتصميم الصناعي، ومختبرين وطنيين لـ CNAS، وأكثر من 1800 براءة اختراع، وفريق بحث وتطوير محترف يضم أكثر من 1000 موظف. كانت شركة Yadea رائدة في نظام YADEA TTFAR موسع النطاق، الذي افتتح عصر عمر البطارية الطويل في صناعة المركبات الكهربائية ذات العجلتين. بالنسبة للبطاريات، تمتلك شركة Yadea تقنيات بطارية الجرافين وبطارية الليثيوم وبطارية الصوديوم.

وباعتبارها علامة تجارية عالمية، فإن أول متجر رئيسي تم افتتاحه في المغرب يرمز إلى الدخول الرسمي لشركة Yadea إلى سوق شمال إفريقيا. يعد السوق بأكمله أمرًا حيويًا لاستراتيجية التنمية العالمية لشركة Yadea. ستواصل Yadea بذل الجهود في التنمية المحلية وتقديم تجربة ركوب آمنة ومريحة وسعيدة وخضراء للسكان المحليين.

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