Yadea تستعرض حلولًا جديدة للتنقل الكهربائي في معرض كانتون في دورته الـ139

قوانغتشو، الصين, 10 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- ستشارك Yadea، العلامة التجارية الرائدة عالميًا للدراجات الكهربائية ذات العجلتين، في معرض كانتون (Canton Fair) 2026 خلال الفترة من 15 إلى 19 أبريل، في مشاركتها الرابعة والثلاثين في هذا الحدث. يمكن للزوار زيارة Yadea في القاعة 14.1، عند الجناحين C32-34 وD08-11.

في معرض هذا العام، ستعرض Yadea مجموعة من منتجات التنقل الكهربائي، بما في ذلك عدة طرازات جديدة تُعرض للمرة الأولى. تشمل التشكيلة فئات متعددة، منها الدراجات النارية الكهربائية، والدراجات الكهربائية ثلاثية العجلات، والدراجات الكهربائية، والسكوترات الكهربائية، وهي مصممة لتلبية سيناريوهات استخدام متنوعة عبر مختلف الأسواق. من بين هذه المنتجات دراجات نارية كهربائية عالية الأداء كُشف عنها حديثًا، تشمل Velax وGT80 وGT70 وKeeness، الأمر الذي يبرز قدرات Yadea في تطوير دراجات كهربائية ذات عجلتين عالية الأداء، إلى جانب دراجات كهربائية ثلاثية العجلات عالية الجودة للاستخدامات التجارية والشخصية.

مع استمرار تقلب أسعار الطاقة عالميًا، يولي المستخدمون في كثير من الأسواق اهتمامًا متزايدًا بتكاليف الامتلاك على المدى الطويل. في ظل هذه الظروف، تكتسب الدراجات الكهربائية ذات العجلتين قبولًا أوسع بوصفها حلًا عمليًا ومفضلًا على نحو متزايد، مما يعزز تبنيها في سيناريوهات التنقل الشخصي والتجاري على حد سواء. في هذا السياق، يوفر معرض كانتون منصة قيّمة للموزعين والشركاء العالميين لاستكشاف أحدث عروض Yadea عن قرب. يُدعى الزوار إلى تجربة المنتجات مباشرة، وتقييم أدائها وتصميمها، والتواصل مع فريق Yadea لإجراء مناقشات معمقة حول إمكانات المنتجات وفرص التعاون المحتملة.

بالإضافة إلى المعرض، ستنظم Yadea زيارات للمصانع للشركاء المهتمين خلال معرض كانتون وبعده. سيحظى الزوار بفرصة زيارة قواعد التصنيع والبحث والتطوير الرئيسية لشركة Yadea في الصين، بما في ذلك تشينغيوان (قوانغدونغ)، وتشونغتشينغ، وووشي (جيانغسو)، مما يتيح لهم الاطلاع عن كثب على عمليات الإنتاج، وتطوير المنتجات، وأنظمة ضبط الجودة.

بوصفها مشاركًا راسخًا في معرض كانتون، تواصل Yadea توظيف هذه المنصة للتواصل مع الشركاء العالميين ودعم تطوير الأعمال من خلال اللقاءات المباشرة، وتجربة المنتجات، والتواصل في المعرض.



