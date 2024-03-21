YuppTV تحصل على حقوق البث الرقمي لـ TATA IPL 2024 في أكثر من 70 دولة

أتلانتا

21 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة YuppTV، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التلفزيون القائم على الإنترنت والمحتوى حسب الطلب في جنوب آسيا، أنها نجحت في الحصول على حقوق البث الرقمي للنسخة السابعة عشرة المرتقبة من TATA IPL 2024. من المقرر أن يبدأ دوري الكريكيت الأكثر شعبية في العالم يوم 22ا مارس 2024.

تضم بطولة TATA IPL 2024، وهي احتفالية سنوية رائعة للتميز في لعبة الكريكيت، 10 فرق مقرها المدينة تتنافس في 74 مباراة مثيرة للحصول على كأس TATA IPL الرفيعة الشأن. ستكون البداية يوم 22 في مارس 2024، وستشهد المباراة الأولى لهذا الموسم مواجهة بين البطل الحالي Chennai Super Kings وRoyal Challengers Bangalore، في مواجهة من المتوقع أن تكون مثيرة للغاية.

وتعليقًا على هذا الإنجاز المهم، قال Uday Reddy، الرئيس التنفيذي في YuppTV: "يعد تأمين حقوق البث الرقمي لبطولة TATA IPL 2024 شهادة على التزام YuppTV الثابت بتقديم محتوى رياضي متميز لجمهورنا العالمي. لقد تطورت TATA IPL لتصبح واحدة من أرقى فعاليات رياضة الكريكيت في كل أنحاء العالم، ويسعدنا أن نقدم هذه البطولة التي ينتظرها الجماهير في أكثر من 70 دولة. ونحن ملتزمون بتوفير تجربة مشاهدة لا مثيل لها، ونتطلع إلى إشراك عشاق لعبة الكريكيت في الإثارة المرتقبة لبطولة TATA IPL 2024."

يؤدي الإنجاز الرائع الذي حققته YuppTV إلى توسيع نطاق وصولها إلى أكثر من 70 دولة، بما في ذلك مناطق رئيسية مثل أوروبا القارية ونيوزيلندا واليابان والصين وجنوب شرق آسيا (باستثناء سنغافورة وماليزيا وهونج كونج). ونتيجة لذلك، سيتمكن عشاق لعبة الكريكيت في جميع أنحاء هذه الدول من الوصول إلى التغطية المباشرة لبطولة TATA IPL 2024، ما يجلب أجواء البطولة المثيرة مباشرة إلى شاشاتهم.

وتعد الشراكة بين YuppTV وTATA IPL 2024 برفع مستوى تجربة مشاهدة لعبة الكريكيت للجماهير في كل أنحاء العالم.

معلومات عن YuppTV

YuppTV أحد أكبر مزودي الخدمات التلفزيونية عبر الإنترنت والخدمات عند الطلب لمحتوى جنوب آسيا، حيث تقدم أكثر من 250 قناة تلفزيونية وأكثر من 5 آلاف فيلم وأكثر من 100 برنامج تلفزيوني بـ 14 لغة. ومع وجود 25 ألف ساعة من المحتوى الترفيهي في كتالوجها، فإنها تضيف 2500 ساعة من المحتوى الجديد حسب الطلب على منصتها. توفر YuppTV لعملائها راحة الترفيه المنزلي الافتراضي في أي وقت وفي أي مكان من خلال أجهزة التلفزيون المتصلة وأجهزة STB للإنترنت ومشغلات Blu-ray الذكية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

ترجى زيارة https://www.yupptv.com/cricket للمزيد من المعلومات.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2365835/YuppTV_TATA_IPL_Logo.jpg