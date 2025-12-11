Yupp Video Services تدعم ترقية تكنولوجيا Chaupal كاملة النطاق، وتعزز الموثوقية والأداء وتجربة المستخدم في المنصة على مستوى أكثر من 25 جهازًا

أتلانتا ، 11 ديسمبر ، 2025 /PRNewswire/ -- تفخر شركة "ياب فيديو سيرفيسز (واي في إس)" [Yupp Video Services (YVS)]، الذراع التكنولوجي لقطاع خدمات الأعمال بشركة "ياب تي في"(YuppTV) والرائدة العالمية في منصات البثّ عبر الإنترنت وحلول البث ذات العلامة البيضاء، بالإعلان عن شراكتها الاستراتيجية مع "تشوبال" (Chaupal)، إحدى منصات البثّ عبر الإنترنت الإقليمية الأسرع نموًا في الهند والمتخصصة في المحتوى باللغات البنجابية، والهاريانفية، والبوجيبورية. يمثل هذا التعاون معلمًا هامًا في رحلة "تشوبال"؛ حيث أدى لإصلاح مكدس التكنولوجيا بأكمله لدعم المرحلة التالية من نموها القوي.

بعد ثلاث سنوات من التوسع السريع ، أدركت "تشوبال" الحاجة إلى إحداث نقلة نوعية في أساسها التكنولوجي ، بهدف التوسع في الوقت الذي توفر فيه تجربة مستخدم أفضل. ساعدت "واي في إس" شركة "تشوبال" في بناء مثيل تقني مخصص بالكامل مصمم خصيصًا لمتطلباتها الفريدة.

من خلال توحيد القوى ، أنشأت الفرق منصة حديثة ومرنة من الجيل التالي يتم تسليمها عبر أكثر من 25 جهازًا. قدمت "واي في إس" تطبيقات أسرع وأكثر قابلية للتخصيص، مع تحسين أداء تشغيل الفيديو. دمجت "تشوبال" توصيات المحتوى القائمة على الذكاء الاصطناعي من "واي في إس" لتعزيز تجربة المستخدم الشخصية والمراقبة التشغيلية القائمة على الذكاء الاصطناعي للتأكد من تطبيق ضمان الجودة الاستباقي. في إنجاز ملحوظ للتنفيذ الفني ، قادت "واي في إس" أيضًا الهجرة السلسة لـ 10 ملايين مستخدم مع فقدان المشتركين بنسبة 0٪.

وتعليقاً على التعاون ، قال "أوداي ريدي"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ياب فيديو سيرفيسز": "جاء فريق "تشوبال" إلينا بهدف واضح للغاية؛ وهو أنهم أرادوا منصة يمكنها التوسع دون فقدان البساطة والاتساق في قيم جمهورهم. نحن فخورون بما حققته هذه الشراكة ونحن متحمسون لخريطة الطريق المقبلة."

قال "جورجيت سينغ"، كبير مسؤولي التكنولوجيا، شركة "تشوبال": "بالنسبة لنا ، التكنولوجيا مهمة مثل المحتوى. أردنا منصة تعكس من نحن، أي أن تكون متجذرة ومتنوعة ومتنامية باستمرار، ولكن تنافسية على المستوى العالمي. فهمت "واي في إس" ذلك وبنت نظامًا أقوى وأسرع وأكثر انسجامًا مع كيفية استهلاك جمهورنا للمحتوى في الوقت الحاضر. كان الانتقال سلسًا ، وقد أصبحت مكاسب الأداء مرئية بالفعل."

حول Yupp Video Services (YVS)

تعد "واي في إس" رائدة عالمية في حلول تكنولوجيا منصات البثّ عبر الإنترنت ذات العلامة البيضاء، حيث توفر منصات متطورة تمكّن جهات البثّ، ومشغلي الاتصالات، ومزودي المحتوى من تقديم خدمات بث قابلة للتطوير وموثوق بها وعالية الجودة.

تفضلوا بزيارة موقع الويب http://yvs.video/ لمزيد من المعلومات.

حول Chaupal

"تشوبال" هي منصة للبثّ عبر الإنترنت خاصة بولاية البنجاب ، والتي وُلِدت من التربة التي تمثلها. تجمع "تشوبال"، التي بنيت في البنجاب ، وبنيت من أجل البنجاب ، والآن تُشاهد عبر القارات ، بين ثراء القصص البنجابية والهاريانفية والبوجبورية ومعايير البث المتميز الحديث.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2842473/Yupp_Video_Services.jpg