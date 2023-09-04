YuppTV تحصل على حقوق البث لكأس آسيا للكريكيت 2023

YuppTV سوف تبث كأس آسيا للكريكيت 2023 في أكثر من 70 دولة.

أتلانتا, 4 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- YuppTV، مزود المحتوى على أعلى مستوى (OTT) في جنوب آسيا، أعلنت اليوم أنها حصلت على حقوق البث من Disney Star، صاحبة الحقوق العالمية، للنسخة السادسة عشرة المرتقبة من كأس آسيا للكريكيت 2023. ستقام بطولة الكريكيت بتنسيق يوم واحد دولي (أكثر من 50 جولة) بين 30 أغسطس و 17 سبتمبر 2023.

YuppTV to telecast Asia Cup 2023 in 70+ countries

لأول مرة، ستتم استضافة كأس آسيا للكريكيت من أكثر من بلد واحد، وستقام المباريات في جميع أنحاء سريلانكا وباكستان. تضم البطولة ست دول تنافس على اللقب تتضمن الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش وأفغانستان ونيبال، بإجمالي 13 مباراة ستقام عبر مولتان ولاهور وبالكيلي وكولومبو. حصلت YuppTV على حقوق البث لكأس آسيا للكريكيت 2023 لأكثر من 70 دولة، في مناطق مثل أوروبا القارية وأستراليا وماليزيا وجنوب شرق آسيا (باستثناء سنغافورة).

وتعليقًا على الحصول على حقوق البث الرقمي لكأس آسيا للكريكيت 2023، قال Uday Reddy، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ YuppTV: "يسعدنا ويسرنا أن نعلن أن YuppTV على استعداد لتقديم البث الرقمي للنسخة السادسة عشرة من كأس آسيا للكريكيت للمشاهدين في جميع أنحاء العالم، هذا العام. من المنتظر أن تكون كأس آسيا للكريكيت 2023 مشهدًا مليئًا بالحركة، وهي واحدة من أكبر الأحداث الرياضية لهذا العام، وسيستعد مليارات الداعمين والمشجعين بينما يتنافس جبابرة عالم الكريكيت على التفوق ويتواجهوا ليصبحوا الأبطال النهائيين في آسيا".

وعلق Harry Griffith، رئيس قسم الاستحواذ والقروض المشتركة والرياضة في Disney Star، قائلًا: "يسعدنا مواصلة تعاوننا طويل الأجل مع YuppTV، ونحن ملتزمون بتقديم أوسع انتشار ممكن لكأس آسيا للكريكيت 2023. يمكن للمعجبين من أكثر من 70 دولة الآن متابعة جميع الأحداث على YuppTV".

بطولة كأس آسيا للكريكيت لهذا العام، التي ينظمها مجلس الكريكيت الآسيوي (ACC)، ستضم 13 مباراة مع إقامة المباراة النهائية في كولومبو في 17 سبتمبر 2023. من المقرر أن تقام المباراة التي طال انتظارها بين الهند وباكستان، وهي واحدة من أكبر منافسات الكريكيت، في 2 سبتمبر 2023.

نبذة عن YuppTV

YuppTV هي واحدة من أكبر مزودي خدمة التلفزيون المخصصة حسب الطلب والقائمة على الإنترنت في العالم لمحتوى جنوب آسيا، حيث تقدم أكثر من 250 قناة تلفزيونية وأكثر من 5000 فيلم وأكثر من 100 برنامج تلفزيوني بـ 14 لغة.

قم بزيارة https://www.yupptv.com/cricket للمزيد من المعلومات.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2195398/YuppTV_Asia_Cup_2023.jpg

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