ZOE Energy Storage تتعاون مع شريك محلي في السعودية لبناء أول قاعدة تصنيع عالمية المستوى لأنظمة تخزين طاقة البطاريات في المملكة

الرياض، السعودية، 26 مايو 2026 /PRNewswire/ -- وقّعت ZOE Energy Storage اتفاقية مشروع مشترك مع شريك سعودي لبناء أول منشأة عالمية المستوى في المملكة لتصنيع أنظمة تخزين طاقة البطاريات. يجمع المشروع بين تقنيات أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة لدى ZOE والإنتاج المحلي، ما يدعم مباشرة رؤية السعودية 2030 ويعيد تشكيل مشهد الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وخارجه.

ستُبنى المنشأة على مرحلتين: من المقرر أن يبدأ الإنتاج في المرحلة الأولى، بسعة 6 غيغاواط ساعة، في الربع الأول من 2027. أما المرحلة الثانية فسترفع الطاقة الإنتاجية إلى 18 غيغاواط ساعة، بما يسد فجوة كبيرة في توطين أنظمة تخزين الطاقة على نطاق واسع وينهي اعتماد المملكة على الواردات. بعد دخولها حيز التشغيل، ستساعد هذه القاعدة المملكة العربية السعودية على تحقيق مستهدفاتها المتمثلة في الوصول إلى 130 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، وسعة تخزين تبلغ 48 غيغاواط ساعة، وأن تبلغ نسبة توليد الكهرباء النظيفة 50%، بما يسرّع انتقالها من عملاق في قطاع الطاقة التقليدية إلى مركز عالمي لمعدات الطاقة النظيفة.

ستقام المنشأة على مساحة 150 أكرًا، وستلبي أعلى معايير التصنيع الأوروبية وتحصل على شهادة «صنع في السعودية»، مع الامتثال الكامل لأكواد الشبكة المحلية. ستخدم المنشأة منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وأفريقيا. كما ستُنشأ في الموقع أكاديمية الطاقة الخضراء لتدريب كوادر معتمدة، بما يضمن تعميق توطين الخبرات الأساسية.

عقب إنشاء قاعدة التصنيع التابعة لنا في المجر، يُعد هذا المشروع ثاني قاعدة إنتاج خارجية لنا، ويمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا العالمية التي تجمع بين تقنيات ZOE والتصنيع المحلي والخدمات العالمية. وقد صُممت هذه القاعدة لتلائم الظروف المناخية الصحراوية القاسية، وتوفر حلول تخزين مصممة خصيصًا، وتضع معيارًا مرجعيًا للمناطق المماثلة حول العالم.

وقال السيد Huang Jun، رئيس مجلس إدارة ZOE Energy Group: «الشرق الأوسط محرك رئيسي في تحول الطاقة العالمي. تمثل هذه القاعدة التصنيعية خطوة حاسمة في استراتيجيتنا العالمية». وأضاف أن ZOE ستواصل تقديم أحدث التقنيات، وجودة لا تقبل المساومة، وخدمات شاملة على امتداد سلسلة القيمة لدعم التحول الأخضر في المنطقة، والمساهمة في بناء منظومة جديدة لتخزين الطاقة.

تمثل هذه الشراكة تقدمًا مهمًا لـ ZOE في مسار تحول الطاقة العالمي، إذ تدعم مساعي السعودية لتحقيق الاعتماد على الذات في تخزين الطاقة، كما تضيف زخمًا جديدًا إلى النمو الأخضر الإقليمي، وإلى جهود بناء مستقبل عالمي منخفض الكربون.