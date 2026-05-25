ZOE Energy Storage s'associe à un partenaire local saoudien pour construire la première base de fabrication de batteries de stockage de niveau international du Royaume

RIYAD, Arabie Saoudite, 25 mai 2026 /PRNewswire/ -- ZOE Energy Storage a signé un accord d'entreprise commune avec un partenaire saoudien pour construire la première usine internationale de fabrication de systèmes de stockage d'énergie par batterie du pays. Le projet associe la technologie avancée de ZOE en matière de système de stockage d'énergie à la production locale, soutenant ainsi directement la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et remodelant le paysage de l'énergie propre au Moyen-Orient et au-delà.

L'installation aura lieu en deux phases : La Phase I (6 GWh) devrait permettre de lancer la production au premier trimestre 2027. La Phase II portera la capacité à 18 GWh, comblant ainsi une lacune importante en matière de localisation du stockage à grande échelle et affranchissant le Royaume des importations. Une fois opérationnelle, la base permettra à l'Arabie saoudite d'atteindre ses objectifs de 130 GW d'énergies renouvelables, de 48 GWh de stockage et de 50 % de production d'énergie propre, accélérant ainsi sa mutation de géant de l'énergie traditionnelle en centre mondial d'équipements d'énergie propre.

L'usine de 150 acres satisfera aux normes de fabrication européennes les plus strictes et obtiendra la certification « Made in Saudi » (Fabriqué en Arabie saoudite), tout en respectant pleinement les codes locaux en matière de réseaux. Elle desservira la région du Golfe, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie centrale et l'Afrique. Une Académie de l'énergie verte sera mise en place sur le site pour former des talents certifiés, garantissant ainsi une profonde localisation de l'expertise de base.

Il s'agit du deuxième centre de production à l'étranger de ZOE après la base de fabrication construite en Hongrie, et d'une pierre angulaire sur laquelle repose notre stratégie mondiale qui allie la technologie ZOE, la fabrication locale et le service global. Conçu pour les climats désertiques extrêmes, il propose des solutions de stockage sur mesure et fait office de référence pour les régions similaires du monde entier.

M. Huang Jun, Président du groupe ZOE Energy, a déclaré : « Le Moyen-Orient joue un rôle essentiel dans la transformation énergétique mondiale. Cette base de fabrication est une étape décisive dans notre stratégie mondiale. » Il a ajouté que ZOE continuera de proposer une technologie de pointe, une qualité sans compromis et un service complet pour assurer la transition écologique de la région, en co-construisant un nouvel écosystème de stockage de l'énergie.

Ce partenariat marque une avancée majeure pour ZOE dans la transition énergétique mondiale, en soutenant les efforts de l'Arabie saoudite en faveur de l'autonomie en matière de stockage et en donnant un nouvel élan à la croissance verte régionale et à l'avenir à faible émission de carbone dans le monde.