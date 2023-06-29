ZTE تتألق في مؤتمر MWC Shanghai 2023، وتشكّل الابتكار الرقمي وتشهد إطلاق العنان للقيمة

ستقدم ZTE القيمة الجديدة التي أوجدتها في سبعة سيناريوهات، مما يسمح للحضور في مؤتمر MWC بالانغماس في ابتكارات توسيع الحدود التكنولوجية، ودمج القدرات الأساسية، وتمكين الذكاء المستقل.

ستعقد ZTE يوم الحدث الكبير للشركاء والفعاليات المشتركة للتواصل مع المشغلين العالميين وشركاء الصناعة وقادة الفكر لتبادل الأفكار القيمة ووجهات النظر ودراسات الحالة العملية حول مجموعة من الموضوعات العصرية.

شنغهاي، 29 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- من المقرر أن تظهر شركة ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ)، وهي شركة عالمية رائدة في توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بشكل بارز في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) شنغهاي 2023 تحت شعار "تشكيل الابتكار الرقمي" من 28 إلى 30يونيو في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض. من خلال التواصل الكامل مع العملاء والمستخدمين النهائيين، تقدم ZTE القيمة الجديدة التي أنشأتها في سبعة سيناريوهات. في جناح ZTE، سينغمس الحاضرون في MWC في ابتكارات لتوسيع الحدود التكنولوجية ، ودمج القدرات الأساسية ، وتمكين الذكاء المستقل.

يقع جناح ZTE في B20 في القاعة N3، وسيعرض تقنيات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة للشركة عبر سبع مناطق عرض غامرة: شبكة المجال الصناعي، أقوى قوة الحوسبة، الأخضر للجميع، اللاسلكية إنفينيتي، جميع العالم البصري، فايجيتال الابتكار، وتجربة أفضل للمستخدم.

وبالتعاون مع شركاء الصناعة، طرحت زي تي إي الحل لبناء مصانع متصلة بالكامل مع "شبكة المجال الصناعي + سديم زي تي إي الرقمي". يمكن لهذا الحل تحسين سلسلة القيمة لتصنيع العمليات وتحسين خفة الحركة في التصنيع المنفصل، وبناء الذكاء الصناعي في كل مكان بشكل شامل. تتم محاكاة عملية التصنيع الذكية في منطقة معرض "شبكة المجال الصناعي"، والتي تنطوي على سيناريوهات مركز المعلومات، وإدارة الإنتاج، وإدارة المعدات، وحماية الطاقة والبيئة، وضمان الأمن. وفي الوقت نفسه، فإنه يعرض كيف تمكن ZTE Digital Nebula التحكم المركزي في الإنتاج، وإدارة الطاقة، والتحكم الأمني، ورؤية الماكينة بالذكاء الاصطناعي، والوظائف "ثلاثية الأبعاد" غير المأهولة، والخدمات اللوجستية الذكية في المصانع، مما يعطي دفعة للتنمية عالية الجودة للمؤسسات.

إن الطفرة التي لا هوادة فيها في قوة الحوسبة تفرض متطلبات أعلى على البنى التحتية الأساسية لقوة الحوسبة، بما في ذلك الخوادم والتخزين ومراكز البيانات. تلتزم ZTE بمواصلة تعزيز البحث والتطوير والابتكار في منتجات البرمجيات والأجهزة المرتبطة بالبنية التحتية لقوة الحوسبة. في منطقة معرض "قوة الحوسبة الأقوى"، يمكن للحضور في MWC مشاهدة العروض التوضيحية لمنتجات وحلول ZTE للحصول على قوة حوسبة أقوى، بما في ذلك مراكز البيانات المعيارية المصممة حسب السيناريو، والبنية التحتية الجديدة لقوة الحوسبة، وشبكة DCnet السحابية، والبنية التحتية البصرية عالية الأداء، وجدولة طاقة الحوسبة عبر المجالات. من خلال التنسيق متعدد السحابة وكفاءة تشغيل طاقة الحوسبة، تعمل هذه المنتجات والحلول على تمكين كل من منشئي المشاريع ومشغلي نقل موارد الحوسبة من الشرق إلى الغرب لتقليل التكلفة وتحقيق الدخل من قوة الحوسبة.

كمحرك للاقتصاد الرقمي، ZTE يمهد الطريق الأخضر للاقتصاد الرقمي مع التقنيات المبتكرة. من خلال التعاون المكثف مع أكثر من 500 شريك صناعي، تستكشف ZTE التمكين التكنولوجي لتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة التشغيلية. تقدم منطقة معرض "الأخضر للجميع" حلولاً مبتكرة في العمليات الخضراء، وسلسلة التوريد، والبنية التحتية الرقمية، وتمكين الصناعات الخضراء. تواصل ZTE المكرسة للأبعاد الأربعة، دعم المشغلين في بناء شبكات خضراء ومنخفضة الكربون من البداية إلى النهاية، وتعزيز التعايش المتناغم بين المجتمعات والبيئات وأصحاب المصلحة.

في منطقة "Wireless Infinity"، تقدم ZTE حلولًا دقيقة لبناء الشبكات تغطي جميع السيناريوهات، والتي تم تصميمها وفقًا لمتطلبات المشغلين للتكامل العالي، وعرض النطاق الترددي الكبير، والتردد متعدد النطاق، والطاقة العالية، والقدرة العالية. يعمل Turbo Core على زيادة قيمة كل بت من خلال تكامل البرامج والأجهزة. نواة ثابتة لشبكات موثوقة ومرنة للغاية تضمن عمليات فعالة وسلسة. تعمل تقنية 5G New Calling المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إنشاء تجربة اتصال فائقة في الوقت الفعلي من خلال ترقيات شاملة وابتكار عبر الأجهزة والشبكات والمنصات السحابية والصناعات الرأسية. يوفر التوأم الرقمي و uSmartNet المدفوع بالنية تجارب مستخدم أفضل وأكثر ذكاءً. من المتوقع أن تؤدي تقنيات سيناريوهات 5G المتقدمة، مثل شبكة 5G غير الأرضية، والشبكة الخالية من الكربون، وإنترنت الطائرات بدون طيار على ارتفاعات منخفضة، وإنترنت المركبات، إلى زيادة سعة الشبكة بمقدار 10 أضعاف وإطلاق العنان لقيمة هائلة.

وفي الوقت نفسه، وباعتبارها لاعباً رائداً في مجال الشبكات الضوئية بالكامل، أطلقت ZTE حل الشبكات الضوئية عالية القيمة، وبناء أساس شبكة عالية السرعة للاقتصاد الرقمي. في منطقة معرض "All Optical World"، ستقدم ZTE سلسلة المنتجات الشاملة التي تغطي المحطات البصرية وOAN وOTN. مع التطبيقات المبتكرة، مثل مقاطع فيديو UHD وmetaverse وChatGPT، تسعى ZTE جاهدة لبناء شبكات بصرية ذات عرض نطاق ترددي أعلى ووقت استجابة أقل، وبنية تحتية رقمية جاهزة للمستقبل، لاحتضان الاتصال في كل مكان في عصر 10G.

ستعرض منطقة معرض "Phygital Innovation" القيم المبتكرة التي أطلقتها ZTE Digital Nebula 2.0. قدمت الشركة، التي تجمع بين متطلبات الصناعة وابتكار المنتجات وتخصيصها، منصة ZTE Digital Nebula، وهي منصة رقمية مصممة خصيصًا للمؤسسات. تأتي ZTE Digital Nebula 2.0 بترقية شاملة من حيث البيانات والخوارزميات وقوة الحوسبة، والتي تعرف باسم الركائز الثلاث في عصر الذكاء الرقمي. وبالتعاون مع الشركاء، ستستكشف ZTE المزيد من الفرص في مختلف المجالات لتحقيق المنفعة المتبادلة، على سبيل المثال، التحول الرقمي للمؤسسات الكبيرة، والبنية التحتية الحضرية الحيوية، والمجمعات الصناعية منخفضة الكربون، والسكك الحديدية الحضرية الكبيرة التي تعتمد على البيانات، ورقمنة الموانئ، والموانئ الذكية، وإدارة المياه القائمة على التوائم الرقمية. وستتيح حلول التقارب المعيارية والمرنة والمريحة وعالية الكفاءة للشبكات السحابية المصممة لتلبية الاحتياجات المحددة لعملاء الصناعة.

وباعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا في المحطات الذكية، تواصل زي تي إي ابتكارات الجيل الخامس لبناء نظام بيئي ذكي كامل السيناريو 2.0 "1+ 2+N". سيستمتع الحضور بسلسلة كاملة من المحطات الذكية والأجهزة المحمولة في منطقة "تجربة مستخدم أفضل"، بما في ذلك أول جهاز لوحي ثلاثي الأبعاد خالٍ من النظارات يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، وأول نظارات الواقع المعزز اللاسلكية GPT من الدرجة الاستهلاكية في العالم، وأول شبكة Wi - Fi 7 5G CPE في العالم، وأول محطة سحابية للكمبيوتر المحمول 5G في جميع أنحاء العالم. هذه العروض يمكن أن تلبي مطالب المستخدمين المتزايدة للتجربة البصرية، والاتصال السلس، وتوسيع الحواس.

بالإضافة إلى ذلك، ستقيم ZTE يوم حدث الشريك الكبير والأحداث المشتركة خلال العرض، للتفاعل مع المشغلين العالميين وشركاء الصناعة وقادة الفكر لتبادل الأفكار ووجهات النظر ودراسات الحالة العملية حول مجموعة من الموضوعات العصرية التي تتمحور حول 5G والمستقبل الشبكة الضوئية وكل شيء رقمي.

علاوة على ذلك، سيتم تقديم موقع إلكتروني مخصص لـ MWC Shanghai 2023 عبر الإنترنت، مما يتيح للعملاء العالميين الوصول إلى آخر التحديثات والأحداث المثيرة للحدث في أي وقت ومن أي مكان في العالم. تلعب ZTE دورًا لا غنى عنه في صناعة الذكاء الرقمي، وتحتضن بنشاط زخم التحول الرقمي. داخليا، تلتزم ZTE بفلسفة العمل المتمثلة في "البساطة وخفة الحركة والانفتاح من أجل الفوز". خارجياً، تضع ZTE نفسها على أنها "محرك للاقتصاد الرقمي"، وتستفيد باستمرار من قدرتها على الاتصال والحوسبة لتعزيز القدرات الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعاون مع شركاء من مختلف الصناعات لبناء نظام بيئي مفتوح وتعاوني من أجل المنفعة المتبادلة. ولا تزال ZTE ملتزمة بتشكيل الابتكار الرقمي مع توسيع حدودها في المعاملات والقدرات والقيم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwcs23.html

نبذة عن شركة ZTE:

تساعد شركة ZTE على ربط العالم بالابتكار المستمر من أجل مستقبل أفضل. توفر الشركة تقنيات مبتكرة وحلولًا متكاملة، وتمتد محفظتها على جميع سلاسل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأجهزة السلكية واللاسلكية الاحترافية. تخدم شركة ZTE أكثر من ربع سكان العالم، وهي مكرسة لإنشاء نظام بيئي رقمي وذكي، وتمكين الاتصال والثقة في كل مكان. ZTE مدرجة في كل من بورصة هونغ كونغ وشنتشن. www.zte.com.cn/global

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