يطلّ nubia Neo 5 Max بشاشة مقاس 7.5 بوصة ليقدّم فئة PadPhone جديدة

nubia Neo 5 Max with 7.5-Inch Display Lands as a New PadPhone Category

شنتشن، الصين، 13 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت نوبيا، وهي علامة تجارية للهواتف الذكية تُعنى بالتخصيص وأسلوب الحياة وتلتزم بإتاحة تجارب ألعاب بمستوى احترافي للجميع، عن الإطلاق العالمي لهاتف nubia Neo 5 Max، مقدمةً فئة PadPhone جديدة تجمع بين تجربة المشاهدة الرحبة التي يوفرها جهاز لوحي مدمج وسهولة التحكم المحمول التي تتيحها منصة ألعاب. يرتكز nubia Neo 5 Max على شاشة مقاس 7.5 بوصة رائدة في فئتها، ويجمع في جهاز واحد متعدد الاستخدامات بين تجربة غامرة بمستوى الأجهزة اللوحية، وتحكم بمستوى منصات الألعاب، وتغذية راجعة سمعية وبصرية غامرة، ومساعدة للألعاب مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يلائم الألعاب والترفيه والإنتاجية اليومية.

وقال باي كيكي، نائب رئيس شركة ZTE: «مع ازدياد الانغماس في الألعاب وقضاء اللاعبين الشباب جانبًا أكبر من حياتهم الرقمية على الأجهزة المحمولة، بات على الهاتف الذكي المخصص للألعاب أن يتطور ليصبح مركزًا شخصيًا متكاملًا. نلتزم في نوبيا بإتاحة تقنيات ألعاب بمستوى الهواتف الرائدة لشريحة أوسع من الجمهور. ويجسّد nubia Neo 5 Max مفهوم PadPhone من خلال الجمع بين هندسة تحكم رائدة في القطاع، وبنية حرارية مبتكرة، وضبط بمستوى الهواتف الرائدة، بما يتيح للاعبين خوض تجارب لعب أقوى، والاستمتاع بالمشاهدة على شاشة أكبر، وإنجاز المزيد أينما كانوا».

مركز متكامل بشاشة مقاس 7.5 بوصة يرسم مسارًا جديدًا للألعاب والحياة اليومية

يقدّم nubia Neo 5 Max مفهوم PadPhone من خلال شاشة بدقة 1.5K ومقاس 7.5 بوصة، رائدة في فئتها، توفر مساحة مشاهدة أكبر بنسبة 27% مقارنةً بهاتف nubia Neo 5 5G. وبفضل نسبة عرض إلى ارتفاع مثالية 18.7:9 تمنح تجربة ألعاب أكثر تركيزًا، يكبّر الجهاز الحدود الخارجية لأجسام الخصوم بنسبة 40% في ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول (FPS). ويحمل الجهاز شهادة للعناية بالعين على مستوى الأجهزة، معتمدة من SGS، لخفض الضوء الأزرق في مختلف سيناريوهات الاستخدام وتوفير التعتيم الحقيقي بالتيار المستمر (DC). ويتكامل ذلك مع وظائف برمجية طورتها الشركة للعناية بالعين وتذكيرات ذكية للاستخدام المريح للعين، بما يحافظ على راحة اللاعبين في كل جولة.

تتيح أوضاع تكيف متعددة الاستفادة الكاملة من إمكانات الشاشة الرحبة مقاس 7.5 بوصة، لتحولها إلى مركز متكامل متعدد الاستخدامات. ويحوّل الوضع الأفقي، بالاستعانة بحامل الغطاء الواقي، الجهاز إلى تلفاز شخصي مصغّر. يوفّر وضع محاكاة الحبر الإلكتروني عرضًا بصريًا شبيهًا بشاشات الحبر لقراءة مريحة للعين، فيما يتيح وضعا وحدة التحكم والبث بث ألعاب من الفئة AAA سريع الاستجابة ومنخفض زمن التأخير. ولتحقيق أقصى درجات الكفاءة، يتيح وضعا النافذة العائمة وتقسيم الشاشة أداء مهام متعددة بسلاسة.

تحكم بمستوى منصات الألعاب وتجربة غامرة لكامل الحواس

يتميز nubia Neo 5 Max بميزة Neo Triggers 5.0، مع معدل أخذ عينات يبلغ 990 هرتز وزمن استجابة عتادية قدره 4.7 ملي ثانية، لتنفيذ مهام التصويب والإطلاق والحركة وتفعيل المهارات بسرعة عبر تحكم مرن بأربعة أصابع. صُمم الجهاز لأسلوب الإمساك على شكل C، وتتيح نسبة التحكم المثالية على شاشة مقاس 7.5 بوصة توسيع مساحة اللمس بنسبة 27% وزيادة المسافة بين المفاتيح بنسبة 21% مقارنةً بالتصاميم التقليدية. تعمل Magic Touch 3.0 على تصفية اللمسات العرضية الناتجة عن الأصابع المبللة أو الدهنية، بينما يعزز الجيروسكوب عالي الدقة التحكم بالدوران، ويضمن هوائي ألعاب بزاوية 360 درجة اتصالًا مستقرًا.

يوفّر مكبرا الصوت المتناظران فعليًا مستوى صوت أعلى بنسبة 300%، إلى جانب تصميم صوتي مقاوم للحجب. بفضل الصوت الغامر بتقنية Dolby Atmos، يقدّم nubia Neo 5 Max تجربة صوتية أكثر ثراءً بعمق ووضوح وتفاصيل مذهلة، ما يعزز تفاعل المستخدمين مع ألعابهم وأفلامهم وموسيقاهم المفضلة وغيرها من المحتويات. وتكتمل تجربة الألعاب بفضل محرك خطي على المحور Z وإضاءة RGB الديناميكية بتصميم «عين الصقر»، اللذين يوفران تغذية راجعة لمسية للحركات داخل اللعبة وتأثيرات إضاءة RGB متغيرة.

نظام تبريد بمساحة تزيد على 30,000 مم² وبطارية مزدوجة الخلايا بسعة 7,100 مللي أمبير ساعة لجلسات لعب ماراثونية

يجمع nubia Neo 5 Max بين مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 7100 بدقة تصنيع 6 نانومتر، وذاكرة LPDDR5X، ووحدة تخزين UFS 2.2، ومحرك NeoTurbo Engine، لتوفير أداء قوي ومعدلات إطارات مستقرة وكفاءة في استهلاك الطاقة. ويضم هذا الطراز نظام تبريد مبتكرًا بمساحة تزيد على 30,000 مم²، يحسّن كفاءة تبديد الحرارة بنسبة 140% بفضل حجرة بخار شعرية مزدوجة الطبقة توسّع مسارات دوران البخار والسائل، ولوحة حجرة بخار (VC) مشكّلة بالكبس بتقنية ثلاثية الأبعاد (3D) لتسريع تبديد الحرارة. تتيح AI Game Space 5.0 وصولًا سريعًا إلى أدوات الألعاب والمساعدة الذكية. تعمل AI Copilot Demi 2.0 مدربًا ومرافقًا للألعاب، إذ توفر للاعبين إرشادات في الوقت الفعلي، وتحديثات عن المعارك، ودعمًا متعلقًا بالألعاب.

توزّع بطارية فائقة مزدوجة الخلايا بسعة 7,100 مللي أمبير ساعة الطاقة بكفاءة أكبر، ما يساعد على خفض الحرارة وتعزيز موثوقية البطارية على المدى الطويل أثناء الاستخدام المكثف. وأثناء اللعب، تمد خاصية تجاوز الشحن الجهاز بالطاقة مباشرةً من دون تسخين البطارية. حتى عندما تتبقى 5% من شحن البطارية، يتيح وضع 5% Extreme Mode للاعبين مواصلة اللعب لمدة تصل إلى 22.9 دقيقة.

يتوفر nubia Neo 5 Max أولًا في جنوب شرق آسيا ضمن إطلاقه العالمي، بألوان الأسود الظلّي والذهبي التيتانيومي والفضي السيبراني، وبتكوينات تضم ذاكرة RAM بسعة 20 غيغابايت (8 غيغابايت + 12 غيغابايت) مع سعة تخزين تبلغ 256 غيغابايت أو 512 غيغابايت.

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