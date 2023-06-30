- ومنتجات ZTE الجديدة المدعومة بتقنية غير مسبوقة تغطي بالكامل سيناريوهات الاتصالات المتنقلة للمستهلكين.

- nubia Pad 3D، توفر تجربة بصرية ثلاثية الأبعاد أكثر واقعية وحيوية ستعمق النظام الإيكولوجي ثلاثي الأبعاد الخالي من النظارات.

شنغهاي، 30 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- شركة ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ)، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تقدم منتجات جديدة وفيرة إلى المؤتمر العالمي للجوال (MWC) شنغهاي 2023، حيث تقدم تكنولوجيا وتجارب مستخدمين غير مسبوقة. من 28 إلى 30 يونيو، ستوفر ZTE للزوار العرض الشامل والخبرة في كشك ZTE الموجود في N3-B20، والذي يضم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ونظارات الواقع المعزز الذكية ومنتجات MBB و FWA ومنتجات الإنترنت للمركبات والصناعات. تتكامل هذه العروض مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذكية المتطورة، ومحطات بيانات الجوال الرائدة ومنتجات V2X الذكية المحدثة.

تغطية كاملة لسيناريوهات الاتصالات المتنقلة للمستهلك

تعرض ZTE مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة لتغطية سيناريوهات الاتصالات المتنقلة الاستهلاكية بالكامل في مؤتمر MWC Shanghai 2023. الأجهزة الذكية المبتكرة، والتي تتضمن أحدث الأجهزة اللوحية ثلاثية الأبعاد الخالية من النظارات والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي ونظارات الواقع المعزز اللاسلكية GPT، أصبحت من أبرز المعالم في المقصورة. نظارات Nubia Neo Air، وهي أول نظارات واقع معزز انكسارية خفيفة الوزن في العالم مع GPT وخاصية لاسلكية، تجذب الانتباه عند ظهورها لأول مرة لأنها تتيح التفاعل الذكي مثل المقابلة في الوقت الفعلي والتحذث مع المساعدين الصوتيين والاستعلام عن البيانات صوتيًا من خلال نموذج الذكاء الاصطناعي المدمج. بالإضافة إلى ذلك، تعرض ZTE جهازها اللوحي الـ 5G الرائد ZTE AxonPad، والكمبيوتر المكتبي ZTE AxonBook واثنين من الهواتف الذكية الـ 5G الرائدة ZTE Axon 50 Ultra و NUBIA Z50 Ultra، مما يدل على الإنجازات والاختراقات التي حققتها في ابتكار العرض وأمن النظام والتصوير الفوتوغرافي الاحترافي.

ومن أبرز ما ظهر في هذا الحدث أيضًا منتجات ZTE 5G MBB و FWA، التي تحتل حصتها في السوق المرتبة الأولى في العالم للتكنولوجيا الرائدة في المجال التجاري، وإنجازات GIS (صديقة للبيئة وذكية وآمنة)، والتي تغطي الجيل الخامس الأحدث من Wi-Fi 7 5G FWA و5G داخلي وFWA خارجي وWi-Fi متنقل 5G. من خلال الاتصال بالإنترنت عبر الشبكات اللاسلكية، تدعم المنتجات نقل البيانات بسرعة وكفاءة. خلال المعرض، توضح ZTE كفاءة وراحة هذه التقنيات، التي بنيت على مفهوم المنتج لتوفير الطاقة، والتحكم الذكي في السيناريو وأمن الشبكة.

فيما يتعلق بالأجهزة الطرفية للمركبات، تعرض ZTE منتجات ذات أداء رائد في الصناعة وتطبيقات داخل السيارة بالتعاون مع مصنعي السيارات. ومن بين أبرز المنتجات التي تم الإعلان عنها حديثًا منتج الابتكار التعاوني للمركبات RCU وجهاز الاتصالات والحوسبة المتكامل على جانب الطريق Y2002 والذي يدمج وحدة الاتصالات على جانب الطريق 5G RSU Y2001 وقدرة الحوسبة المتطورة. يوفر هذا المنتج المتطور قوة حوسبة ذكاء اصطناعي قوية ويدعم نطاقات تردد اتصالات متعددة. مع قدرته على معالجة بيانات الفيديو متعدد القنوات والرادار في وقت واحد أثناء استهلاك الطاقة المنخفضة، فإن Y2002 تمكن تطبيقات النقل الذكية وتدفع تطوير النقل الشبكي الذكي، وكلها مبنية على نظام تشغيل ZTE.

أنواع جديدة من التفاعل الذكي تقدم تجارب غير مسبوقة

وباعتبارها إضافة جديدة وهامة إلى تشكيلة منتجات النظام الإيكولوجي الذكي لشركة ZTE، فإن Nubia Neo Air ليست مجرد نظارات واقع معزز لاسلكية، ولكنها أيضًا ملحق ذكي مجهز بخوارزمية AIGC، وهي نفس الخوارزمية المستخدمة في تقنية GPT. يجمع نموذج GPT الذي تستخدمه النظارات بين قدرات العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة لتحقيق سؤال وجواب فوري، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين التفاعل عن طريق الصوت من خلال الأوامر الصوتية مع مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج.

أصبحت nubia Neo Air المدعومة بتقنية الواقع المعزز و AIGC، مساعدًا ذكيًا محمولًا لجميع السيناريوهات للمستخدمين. أثناء التحدث أمام الجمهور والبث المباشر والاستضافة وغيرها من المناسبات، يمكن لمرتديها عرض المطالبات النصية في الوقت الحقيقي من خلال عدسة النظارات لإلقاء خطب غير مكتوبة. nubia Neo Air هي ثنائية العدسة في التصميم، وهي مشابها جدًا للنظارات العادية في المظهر. يبلغ الوزن الصافي للجهاز بأكمله حوالي 42.5 جرام، ويمكن للهياكل المنحنية القابلة للتعديل أن تضبط الطول ليناسب تفضيلات مرتديها. مع نصف ساعة فقط من الشحن، توفر Nubia Neo Air ما يصل إلى 8 ساعات من الاستخدام العادي في الظروف النموذجية، مما يسمح للمستخدمين بارتدائها طوال اليوم دون القلق بشأن عمر البطارية.

مع التقدم المستمر لتقنية الواقع المعزز وAIGC والنضج المتزايد للنظام الإيكولوجي، يُعتقد أن Nubia Neo Air ستفتح سيناريوهات تطبيق مستقبلية أكثر وتجلب تجارب تفاعلية غير مسبوقة للمستهلكين.

جهاز لوحي ثلاثي الأبعاد خالٍ من النظارات يجلب الرؤية المتنقلة إلى جيل جديد

كما كشفت ZTE عن جهاز ذكي مبتكر آخر، وهو nubia Pad 3D، وهو أول جهاز لوحي في العالم ثلاثي الأبعاد خالٍ من النظارات يعمل بالذكاء الاصطناعي. مجهز بتقنية 3D Lightfield الفريدة الخالية من النظارات من ZTE، يمكن لهذا المنتج تقديم شاشة ثلاثية الأبعاد خالية من النظارات عالية الجودة بالإضافة إلى مطابقة زوايا المشاهدة المريحة من خلال تتبع الوجه بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يدعم تحويل المحتوى ثنائي الأبعاد في الوقت الفعلي لمحتوى ثلاثي الأبعاد، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو ووسائط البث، والاستفادة من تقنية تعتمد على خوارزمية التعلم العميق بالذكاء الاصطناعي للشبكة العصبية. يمكن لهذه التقنية التغلب على معضلة مصادر المحتوى ثلاثية الأبعاد المحدودة، مما يوفر تجربة بصرية ثلاثية الأبعاد أكثر واقعية وحيوية للمستخدمين.

التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد الخالية من النظارات، مع وجود سيناريوهات تطبيق واسعة لها، ليست فقط المستهلكين اليوميين، ولكن أيضًا لمختلف الصناعات. فإنها توفر للمستخدمين عرض متعدد الأبعاد والتفاعل الغامر تمامًا والمريح والذي يتجاوز خيالهم. ولتقديم ذلك، تعرض ZTE تشكيلة عرض مثيرة للإعجاب للغاية في الموقع وتتعاون مع الشركاء الرئيسيين للنظام الإيكولوجي ثلاثي الأبعاد الخالي من النظارات مثل MiGu Video of China Mobile و Tencent Meeting و China Focus Ltd لتقديم تطبيقات لسيناريوهات متعددة للمستهلكين، والتي تتضمن فيديوهات الترفيه والبث المباشر والألعاب ووسائل الإعلام المتدفقة والمؤتمرات والتعليم. كما أنها تتيح المزيد من التوسع التجاري للصناعات الرأسية في النظام الإيكولوجي، مثل الرعاية الطبية والصحية والسياحة الثقافية والمعارض ووسائل الإعلام الإعلانية.

تتعاون ZTE بنشاط مع شركاء النظام الإيكولوجي في مجال تطبيقات الصناعة لدفع تنفيذ حلول الصناعة المقسمة وتطبيقها على nubia Pad 3D. وفي هذا الصدد، بدأت الشركة "التعاون الاستراتيجي للنظام الإيكولوجي ثلاثي الأبعاد الخالي من النظارات المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ZTE " مع شركائها لإنشاء تحالف نظام إيكولوجي ثلاثي الأبعاد خالٍ من النظارات. تهدف هذه المبادرة إلى تعميق التعاون في النظام الإيكولوجي الشامل بين المحتوى والصناعات، وتطبيق التقنيات على سيناريوهات أكثر من العرض ثلاثي الأبعاد للسياحة الثقافية ووعرض المتحف الثقافي والمؤتمرات ثلاثية الأبعاد والتعليم بشكل ثلاثي الأبعاد والبث المباشر ثلاثي الأبعاد والعلاج الطبي ثلاثي الأبعاد وعرض النماذج ثلاثية الأبعاد.

وسيظهر هذا المعرض مكانة ZTE الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل ZTE على تعزيز التطوير الشامل لتكنولوجيا الاتصالات المتنقلة وتزويد المستخدمين العالميين بمنتجات وخدمات متنقلة أكثر ذكاءً وابتكارًا. من خلال المشاركة في MWC Shanghai، تتوقع ZTE تعزيز المزيد من فرص التواصل والمناقشة داخل الصناعات، وتسهيل التنمية الصناعية، وتشكيل حياة مستقبلية تتميز بالذكاء والراحة.

نبذة عن ZTE:

تساعد شركة ZTE على ربط العالم بالابتكار المستمر من أجل مستقبل أفضل. توفر الشركة تقنيات مبتكرة وحلولًا متكاملة، وتمتد محفظتها على جميع سلاسل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأجهزة السلكية واللاسلكية الاحترافية. تخدم شركة ZTE أكثر من ربع سكان العالم، وهي مكرسة لإنشاء نظام بيئي رقمي وذكي، وتمكين الاتصال والثقة في كل مكان. ZTE مدرجة في كل من بورصة هونغ كونغ وشنتشن. www.zte.com.cn/global

تابعونا على:

Facebook www.facebook.com/ZTECorp

Twitter www.twitter.com/ZTEPress

LinkedIn www.linkedin.com/company/zte

YouTube www.youtube.com/@ZTECorporation

لاستفسارات وسائل الإعلام:

قسم الاتصالات في شركة ZTE:

البريد الالكتروني: [email protected]

ZTE Corporation SOURCE