ZTE تستضيف قمة الجيل الخامس ومؤتمر المستخدمين 2023 في تايلاند وتكشف عن المستقبل الرقمي تحت شعار "احتضان الرابطة الرقمية"

بانكوك،, 20 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- شركة ZTE (0763.HK/000063.SZ)"ZTE Corporation "، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قد افتتحت قمة الجيل الخامس السنوية ومؤتمر المستخدمين لعام 2023 في تايلاند. تحت عنوان "احتضان الرابطة الرقمية"، جمع الحدث الذي استمر لمدة يومين منظمي الاتصالات وتحالفات الصناعة وهيئات التقييس وشركات الاتصالات ومراكز الفكر وشركاء الصناعة والمحللين من GSMA و IMT-2020(5G) PG و IMT-2030 (6G) PG و CCSA و TMF و ABI و CCS Insight وشركاء بيئيين آخرين من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار القيمة ووجهات النظر ودراسات الحالة العملية، واستكشاف الاتجاهات في شبكات الجيل الخامس والشبكات المستقبلية، والمشهد الرقمي.

ألقى Xiao Ming، رئيس البلاد الأجنبية في ZTE، خطابًا افتتاحيًا في القمة. وأشار إلى أنه "في هذا العالم المترابط بينيًا بتمكين من شبكة الجيل الخامس المتقدمة، حيث يتصل الفضاء والأرض، توجد بينهما الشبكة المنتشرة في كل مكان. مثلما يصنع الواقع ممتد (XR) والميتافيرس حقائق لم تكن متخيلة من قبل. ترفع القوة الرقمية جميع الصناعات، مما يدفع الحضارة الإنسانية إلى كسر الحواجز والصعود في هذه الأوقات التحويلية باستمرار. الحالمون بيننا يحققون ذلك بشجاعة. التطور اللانهائي يؤدي إلى قرن ذكي مزدهر".

شدد Xiao Ming على رؤى وممارسات ZTE في الصناعة الرقمية. وقال: "من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع 110 مشغل على 5G، عززنا نظامًا بيئيًا مع أكثر من 1000 شريك في الصناعة. تؤكد رؤيتنا للمستقبل على التماسك الرقمي، حيث تكون الوظائف معيارية ويمكن الوصول إليها بسهولة وقابلة للتخصيص. يظل تركيزنا على السعة والكفاءة والاندماج والحفاظ على البيئة".

وقال John Hoffman، الرئيس التنفيذي لـ GSMA Ltd: "ستحدث شبكات الجيل الخامس والجيل الخامس المتقدمة والتقنيات التي تمكنها ثورة في العالم. ولكن يجب أن نستمر في العمل معًا لبناء مستقبل مستدام، حيث يمكن للجميع في كل مكان جني الفوائد الكاملة للاتصال. تعد قمة ZTE الجيل الخامس فرصة رائعة للصناعة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات للمستقبل، ونحن نتطلع إلى مواصلة المحادثة في MWC Barcelona 2024!"

وقال Rudolf Schrefl الرئيس التنفيذي لشركة Hutchison Drei Austria،: "إن تبني الجيل الخامس لا يعني فقط التطوير التكنولوجي، ولكن لإحداث ثورة في تجربة العملاء - ربط الأشخاص والأجهزة بسرعة وموثوقية غير مسبوقة، وتحويل كل تفاعل رقمي إلى رحلة سلسة، وتحويل كيف نعيش ونعمل ونتفاعل مع العالم من حولنا".

خلال الحدث، عرضت ZTE منتجاتها وحلولها وأفضل ممارساتها المبتكرة في مركز الابتكار في تايلاند، مما يوضح الطبيعة المترابطة والتحويلية لكل شيء في المشهد الرقمي.

وفي قطاع "جعل كل شيء لاسلكيًا"، أظهرت ZTE استراتيجيات لتحديث شبكات 4G الحالية لتحقيق نجاح شبكات الجيل الخامس في المستقبل. وسع المعرض حدود تجارب الجيل الخامس وتغطيتها وخدماتها، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشبكات باستخدام الأدوات الأصلية والبنية التحتية للطاقة الخضراء.

وباعتبارها لاعبًا رائدًا في مجال الشبكات الضوئية بالكامل، قامت ZTE بتنشيط القيمة الجديدة لشبكة بصرية بالكامل من خلال سلسلة منتجات شاملة. وهذا يسلط الضوء على التزام ZTE بتطوير تقنيات الشبكات البصرية.

أما في قطاع الخوادم والتخزين، ساهمت ZTE في العصر الرقمي بخوادم كاملة السيناريوهات وحلول التخزين، موفرة القوة الأساسية للزيادة المستمرة في الطلبات الرقمية.

تلتزم أجهزة ZTE المحمولة برؤية العلامة التجارية العالمية "الأفضل للجميع"، حيث تقدم العديد من الأجهزة الذكية المبتكرة إلى الحدث.

بالتعاون مع المشغلين وكذلك شركاء الصناعة والمنظومة، تهدف ZTE إلى بناء نظام بيئي رقمي وذكي للنجاح المشترك وستلعب دائمًا دورها في تعزيز التنمية المستدامة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/5g_summit_2023.html

نبذة عن ZTE:

تساعد ZTE على ربط العالم بالابتكار المستمر من أجل مستقبل أفضل. توفر الشركة تقنيات مبتكرة وحلولًا متكاملة، وتمتد محفظتها على جميع سلاسل خدمات وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية الاحترافية. تخدم شركة ZTE أكثر من ربع سكان العالم، وهي مكرسة لإنشاء نظام بيئي رقمي وذكي، وتمكين الاتصال والثقة في كل مكان. ZTE مدرجة في كل من بورصة هونغ كونغ وشنتشن. www.zte.com.cn/global

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