ZTE تستضيف مؤتمرًا لعرض الابتكارات المعتمدة على شبكة الجيل الخامس المتقدمة وإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات ضمن المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2024

عرضت شركة ZTE 10 منتجات جديدة ومذهلة تعمل بشبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G-A) وكذلك مخططاتها الشاملة للعصر القادم الذي يعتمد كليًا على تقنيات هذه الشبكة ضمن المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2024

شارك في المؤتمر، شركات الاتصالات الثلاث الكبرى التي تعد من كبار الشركاء في الصناعة في الصين

برشلونة، إسبانيا، 28 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- استضافت شركة ZTE (0763 بورصة هونغ كونغ / 000063 بورصة شنجن)، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم، " مؤتمرًا لعرض الابتكارات المعتمدة على شبكة الجيل الخامس المتقدمة وإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات" ضمن المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2024 المقام في مدينة برشلونة، حيث عرضت مخططاتها الشاملة وابتكاراتها المستقبلية التي تعتمد على تقنيات شبكة الجيل الخامس المتقدمة على نحو منهجي ومنظم، وأطلقت كذلك 10 منتجات جديدة ومذهلة، مما يدل على استعدادها التام لاستخدام هذه التقنيات في الأغراض التجارية، وشارك في المؤتمر، شركات الاتصالات الثلاث الكبرى التي تعد من شركاء الصناعة في الصين.

أشار Zhang Wanchun، النائب الأول لرئيس شركة ZTE، في كلمته الافتتاحية إلى أن كشف النقاب عن تقنيات شبكة الجيل الخامس المتقدمة يعتبر علامة فارقة ومثيرة تدل على إمكانية الوصول إلى عدة تطورات في تكنولوجيا الاتصالات في المستقبل، وأضاف أن شبكة الجيل الخامس المتقدمة ليست مجرد مرحلة انتقالية بين شبكتي الجيل الخامس والجيل السادس من حيث السرعة وتوافر الاتصال، ولكنها ترمز إلى تحول نموذجي في الطريقة التي يعيش بها الناس ويعملون ويمارسون الألعاب، ودعا الصناعة إلى التكاتف والتعاون من أجل بناء عالم أكثر ذكاءً وأكثر ترابطًا.

ألقى Li Xiaotong، نائب رئيس شركة ZTE، والمدير العام لمنتجات شبكات الوصول إلى الراديو، خطابًا بعنوان "الأفق الجديد لشبكة الجيل الخامس المتقدمة"، وأوضح فيه مفهوم ZTE ومخططاتها وإنجازاتها فيما يتعلق بهذه الشبكة المتقدمة، وقال Li Xiaotong "تتوافق تقنيات شبكة الجيل الخامس المتقدمة مع الاتجاه التطوري لشبكتي الجيل الخامس والجيل السادس في الصناعة، وهو ما يعتبر تعزيزًا لشبكة الجيل الخامس الحالية وجسرًا يوصلنا بشبكة الجيل السادس المستقبلية، وستعمل شبكة الجيل الخامس المتقدمة على تعزيز قدراتها في ثلاثة سيناريوهات رئيسية مرتبطة بشبكة الجيل الخامس، بالنسبة إلى eMBB (النطاق العريض المتنقل المعزز)، وmMTC (الاتصالات الهائلة بين الآلات) وuRLLC (الاتصالات فائقة الموثوقية وذات زمن الوصول المنخفض)، وفي الوقت نفسه، سيفتح ثلاثة سيناريوهات رئيسية، وتتضمن ميزتي الاستشعار والاتصال المتكاملين، والذكاء العالمي وتوفر الاتصالات في كل مكان، ومن خلال تعزيز السيناريوهات السداسية الأبعاد وتوسيعها، ستدرك شبكة الجيل الخامس المتقدمة باستمرار القيمة اللانهائية لتحسين التجارب الرقمية بين المستهلكين والشركات ودعم عمليات التشغيل الرقمية بين الشركات في مختلف الصناعات و تسهيل التفاعلات والاتصالات الرقمية الأوسع بين الشركات والمجتمع، ولقد استخدمت شركة ZTE تقنيات شبكة الجيل الخامس المتقدمة في مجالات مختلفة، مما يوضح إمكانات هذه التقنيات وقدراتها المثيرة والمتنوعة".

خلال فعالية إطلاق المنتجات، كشفت ZTE عن 10 منتجات مبتكرة ومذهلة تنتمي إلى ثلاث فئات، المنتجات التي تدعم تقنيتي UBR (راديو النطاق الأساسي الموحد) وFDD M-MIMO التي تسمح بإجراء مزيد من الاتصالات المتزامنة بسرعة وكفاءة عاليتين، والمنتجات التي تدعم mmWave (الموجة الملليمترية) ومحطة قاعدة شبكات NTN (شبكات الأقمار الصناعية) الأرضية توسيع تغطية شبكة الجيل الخامس المتقدمة إلى المناطق التي لا تصل إليها البنية التحتية الخلوية التقليدية جيدًا ، وتدعم هذه السلسلة من المنتجات تقنيات الاتصالات والحوسبة المتكاملة لتشغيل جميع التطبيقات المخصصة للاتصالات بين المستهلكين والشركات والاتصالات بين الشركات وبعضها.

وتبادل ممثلو شركات الاتصالات الكبرى الثلاث في الصين على التوالي تجاربهم العملية لتطبيقات شبكة الجيل الخامس المتقدمة وأفكارهم المتعمقة والفريدة عنها.

ألقى Cao Lei، نائب مدير التكنولوجيا اللاسلكية والمحطات الطرفية بمعهد China Mobile للأبحاث، خطابًا شاملًا بعنوان "تقنيات شبكة الجيل الخامس المتقدمة تعزز ازدهار اقتصاد الطيران المنخفض"، الذي حدد اتجاهات النمو في هذا الفرع من الاقتصاد وسيناريوهات الشركات العاملة فيه والدور الرئيسي الذي تلعبه شبكة الجيل الخامس المتقدمة في تقوية هذا القطاع.

وقال Cao Lei أن اقتصاد الطيران المنخفض أصبح مسارًا جديدًا للتنمية الاقتصادية على مستوى العالم، فهو يغطي الخدمات اللوجستية السريعة وعمليات الإنقاذ في حالات الطوارئ ومراقبة البيئة والزراعة والغابات وحماية النباتات والاستخدامات الترفيهية وعدة مجالات أخرى، وعندما تلتقي شبكة الجيل الخامس المتقدمة بمثل هذه المسارات الجديدة، فإنها تطلق العنان لفرص غير محدودة.

يتعاون معهد China Mobile بفعالية مع الشركات العاملة في الطيران المنخفض لإجراء أبحاث عن تكنولوجيا الشبكات الذكية المستخدمة في هذه الصناعة التي تعتمد على شبكة الجيل الخامس المتقدمة، ويأخذ زمام المبادرة في وضع معايير فنية بالغة الأهمية لهذا النوع من الطيران مثل تحديد قدرات المحطات الطرفية على متن الطائرات المسيرة، ويقترح نظام تكنولوجيا الشبكات المستخدمة في الطيران المنخفض لجميع السيناريوهات، ويطرح التقنيات الرئيسية المبتكرة خصيصًا لهذا النوع من الطيران مثل التحكم في التداخل على أساس المحطات الطرفية استجابةً للمشاكل البارزة المتمثلة في التداخل العالي وعمليات التبديل بين الأبراج الخلوية المختلفة للحفاظ على اتصال مستقر.

وأشار Fan Bin، مدير الشبكة اللاسلكية في شركة China Unicom، إلى أن شركة China Unicom شاركت في بناء أكبر شبكة مشتركة من الجيل الخامس في العالم، وحققت إنجازات كبيرة في تطبيقات شبكة الجيل الخامس في الصناعة.ومع ترقية إمكانات شبكة الجيل الخامس، تنتقل تطبيقاتها في الصناعات الرأسية على نحو أعمق من الصناعات الحيوية إلى الصناعات غير الحيوية. تتميز شبكة الجيل الخامس المتقدمة ذات الإمكانات الحتمية العالية بأنها واحدة من أفضل الخيارات لتلبية متطلبات حرية التنقل، وسهولة تحمل التآكل والظروف البيئية القاسية، وتوفير إمكانية اتصال هائلة، وإجراء التعديلات باستمرار،وقد استخدمت شركة China Unicom، بالتعاون مع شركة ZTE والشركات الرائدة في الصناعة، تقنيات شبكة الجيل الخامس المتقدمة في عدة تطبيقات تجارية في مجالات الإنتاج الحيوية، مثل تطبيق وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة القائمة على السحابة وشبكة الجيل الخامس المتقدمة في شركة WuHu Midea Kitchen & Bath Appliances Manufacturing Co وتطبيق التحكم الصناعي القائم على شبكة الجيل الخامس المتقدمة في شركة Wuhan Iron and Steel Co.,Ltd..

استعرض Wei Yao، مدير معهد China Telecom لأبحاث تكنولوجيا الهاتف المحمول والمحطات الطرفية، التقدم الكبير الذي حققته شركةChina Telecom في الشبكات الحتمية، وبالإضافة إلى ذلك، واستنادًا إلى خبرته في ممارسات التحول الرقمي للشركات داخل الصناعة، ناقش الاتجاه المستقبلي لتطوير الشبكات اللاسلكية، وأكد على مدى أهمية إنشاء إمكانات الشبكات الحتمية لتطبيقات الصناعة من أجل التبني الفعال للتقنيات المتقدمة في الصناعات الحيوية، وتهدف شركة China Telecom، بالتعاون مع ZTE، إلى مواصلة الريادة في مجال الابتكارات التكنولوجية، وتمكين تطوير المنتجات الجديدة في مختلف الصناعات.

إن شبكة الجيل الخامس المتقدمة على أعتاب دخول مرحلة التنفيذ على نطاق واسع من أجل تعجيل استخدامها في الخدمات التجارية، وستتعاون شركة ZTE مع جميع قطاعات الصناعة على تعزيز عمليات التحسين المستمر والاستخدام التجاري لتكنولوجيا هذه الشبكة، وقيادة التطور المستمر والمتعمق لعمليات التحول الرقمي والذكي على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة جناح ZTE (3F30، الصالة 3، Fira Gran Via) في MWC Barcelona 2024، أو الاطلاع على:

https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc24.html

معلومات عن ZTE:

تساعد ZTE في ربط العالم بالابتكار المتواصل من أجل صنع مستقبل أفضل. وتوفر الشركة تقنيات مبتكرة وحلولًا متكاملة، وتشمل أعمالها كل سلاسل خدمات الاتصالات اللاسلكية والسلكية، والأجهزة، وخدمات الاتصالات المهنية. تخدم ZTE أكثر من ربع سكان العالم، وهي ملتزمة بإنشاء نظام بيئي رقمي وذكي، وتمكين الاتصال والثقة في كل مكان. شركة ZTE مدرجة في بورصتي هونج كونج وشنتشن. www.zte.com.cn/global

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