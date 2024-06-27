ZTE تُسلط الضوء على بناء أسس متينة مع حلول الحوسبة الذكية الكاملة في MWC Shanghai 2024

شانغهاي، 27 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- تُقدم شركة ZTE (0763.HK / 000063.SZ)، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة، حلولًا مبتكرة وحالات نجاح في مجال الاتصال وقوة الحوسبة والرقمنة الصناعية والأجهزة الطرفية في MWC Shanghai 2024، وهي ملتزمة ببناء أسس متينة مع حلول الحوسبة الذكية المتكاملة والسيناريو الكامل.

بالإضافة إلى المعارض، تشارك ZTE في العديد من المنتديات، وتبادل الأفكار حول الموضوعات المتداولة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والرقمنة وما إلى ذلك؛ وفي الوقت نفسه، تستضيف الشركة سلسلة من أحداث الإطلاق، لعرض منتجاتها ثلاثية الأبعاد الخالية من النظارات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ونموذج Nebula Telecom Large.

بالالتزام باستراتيجية "التواصل + الحوسبة"، تهدف ZTE إلى إنشاء نظام بيئي ديناميكي مع شركاء الصناعة، مع التركيز على الانفتاح والانفصال. من خلال الابتكار المستمر، تسعى ZTE إلى الكشف عن مستقبل ذكي.

قوة الحوسبة: الحوسبة الذكية الكاملة كأساس فعال

تقدم ZTE حلًا حاسوبيًا ذكيًا متكامل وسيناريو شامل يتضمن قوة الحوسبة والشبكات والقدرات والذكاء والتطبيقات. مع سلسلة كاملة من الخوادم ومنتجات التخزين عالية الأداء والشبكات الخالية من الخسائر ومراكز البيانات الخضراء، أنشأت ZTE محركًا قويًا لمراكز الحوسبة الذكية المتنوعة.

الاتصال: حقبة جديدة من تجربة 10 جيجابايت في الثانية

بالتعاون مع شركاء الصناعة، تواصل ZTE استكشاف الابتكارات في تقنيات 5G-A عبر سيناريوهات وصناعات مختلفة، وتمكين خدمات التبادل بين الشركات (B2B) والبيع المباشر للعملاء (B2C) الجديدة المتنوعة بناءً على تجربة سرعة أكثر من 10جيجابايت في الثانية وفي الوقت نفسه، تقود ZTE أيضًا تقنيات OTN العالمية، وتقود بنشاط تطور الاتصال الضوئي بالكامل، وبناء شبكات بسرعة 10 جيجابايت في الثانية للمدن، وتمكين الحياة الذكية التي تعتمد على الحوسبة الذكية.

الصناعة: التقارب الرقمي للتنمية المبتكرة

تقترح ZTE حل "البنية التحتية الحاسوبية الذكية + السديم الرقمي" لتسهيل الابتكار الظاهري وتعزيز الإنتاجية في العصر الذكي. طَوّرت ZTE مئات المشاريع المثالية في القطاعات الرئيسية وأصبحت ZTE Digital Nebula 3.0 "العقل الفائق" للتحويل الرقمي الصناعي، مما يمكّن العملاء وشركاء الصناعة من تعزيز نظام بيئي مستدام وذكي.

أجهزة ZTE المحمولة: AI Full-Scenario Intelligent Ecosystem 3.0

من خلال استراتيجية المنتجات "الذكاء الاصطناعي للجميع"، أطلقت ZTE مجموعة كاملة من أجهزة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومنتجات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، المخصصة لبناء منظومة AI Full-Scenario Intelligent Ecosystem 3.0 نظرًا لكون ZTE شركة رائدة في أجهزة الكمبيوتر السحابية، تمتلك ZTE قاعدة مستخدمين عالمية تضم أكثر من 3 مليون مستخدم.

لمزيد من المعلومات حول أبرز فعاليات ZTE في MWC Shanghai 2024 يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.zte.com.cn/global/about/news/zte-highlights-building-solid-foundations-with-full-stack-intelligent-computing-solution-at-mwc-shanghai-2024.html

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