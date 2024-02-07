ZTE تُعِد "قائمة" تسرد عملها الرائد في مجال المناخ، لتقديمها إلى CPD

إقرار CDP بالإجراءات المتميزة التي تتخذها ZTE للتصدي لتغيُّر المناخ يضمن لها مكانًا في "القائمة A" لـ CDP لعام 2023

إن إدراج ZTE في "القائمة A" يسلط الضوء على التزام الشركة وقيادتها في مجال الشفافية البيئية والتنمية المستدامة

شنجن، الصين، 7 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- حصلت شركة ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على جائزة مؤخرًا لريادتها في مجال شفافية الشركات وأدائها في ما يتعلق بتغير المناخ في إطار مشروع الكشف عن الكربون (CPD) البيئي العالمي غير الربحي، مما يضعها ضمن "القائمة A" لدى CPD. واستنادًا إلى البيانات الواردة في التقارير من خلال استبيان تغير المناخ لعام 2023 الذي أجرته CDP، تعد ZTE واحدة من 346 شركة حصلت على الدرجة "A" من بين أكثر من 21 ألف شركة تم تسجيلها.

CDP هي منظمة غير ربحية تدير نظام الإفصاح البيئي العالمي للشركات والمدن والولايات والمناطق. وتُستخدم قاعدة بيانات ونتائج CDP البيئية على نطاق واسع لمنح الاستنارة لقرارات الاستثمار والمشتريات، من أجل تحقيق اقتصاد خالٍ من الكربون ومستدام ومرن. تحتفي "القائمة A" لدى CPD بالشركات التي لعبت دورًا رائدًا في كل أنحاء العالم في التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال صياغة إستراتيجية عمل قوية واتخاذ إجراءات جريئة. إن إدراج ZTE في "القائمة A" يسلط الضوء على التزام الشركة وقيادتها في مجال الشفافية البيئية والتنمية المستدامة

ومن خلال ممارسة فلسفة التنمية المراعية للبيئة بشكل استباقي، شاركت ZTE بنشاط في التحول العالمي إلى اقتصاد خالٍ من الكربون. وتلتزم الشركة بالتحرك نحو مراعاة البيئة من خلال الابتكار الرقمي عبر أربعة أبعاد رئيسية: التشغيل الرفيق بالبيئة، وسلسلة التوريد الرفيقة بالبيئة، والبنية التحتية الرقمية الرفيقة بالبيئة، والتمكين الرفيق بالبيئة، مما يسهل الانتقال السريع للصناعات المتنوعة إلى طريق التنمية المراعية لشؤون البيئة. ومن الجدير بالذكر أن شركة ZTE أعلنت عن مشاركتها في "مبادرة الأهداف القائمة على العلوم" (SBTi) في مايو 2023، مما يبرهن على سعي الشركة إلى تقديم مساهمة كبيرة في دفع النمو الاقتصادي العالمي نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة.

تمتلك ZTE حاليًا أكثر من 650 براءة اختراع للابتكار الذي يراعي سلامة البيئة. وفي عام 2023، أضافت الشركة 22 ميجاواط من قدرة توليد الطاقة الكهروضوئية، مما يمثل نموًا ملحوظًا بنسبة 700% على أساس سنوي. وبالتعاون مع أكثر من ألف من كبار الشركاء العالميين، تشارك ZTE بنشاط في ابتكارات 5G+‎ ومبادرات مراعاة البيئة. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الشركة "Green Supply Chain" (سلسلة التوريد المراعية للبيئة) من خلال التعاون الوثيق مع شركاء الإنتاج وشركاء التسويق. وفي عام 2023، أكملت الشركة عمليات التدقيق المتعلق بالكربون على 150 موردًا وتم الاعتراف بها كمؤسسة لإدارة سلسلة التوريد المراعية للبيئة على المستوى الوطني.

وبالتعاون مع Sinotrans وLufthansa Cargo، تولت ZTE الريادة في تطوير حل شامل لتحييد الكربون في مجال الخدمات اللوجستية الخضراء في عام 2023، مما يمثل إنجازًا رائعًا في السلسلة البيئية اللوجستية الدولية. ومن خلال ضمان الانتقال الكامل نحو تحييد الكربون لمنتجاتها النهائية من أجل مراعاة البيئة، بدءًا من قاعدة التصنيع الذكية من الجيل 5G العالمية لشركة ZTE في نانجينغ، الصين، وانتهاءً بوصولها إلى المخازن في مدريد، إسبانيا، حققت الشركة عملية سلسة وصديقة للبيئة. وفضلاً عما تقدم، يضمن هذا النهج الحساب الدقيق والتحقق وإصدار الشهادات للبصمة الكربونية طوال رحلة النقل بأكملها.

وفي المستقبل، ستظل ZTE ثابتة في التزامها بدعم مبادئ التنمية المستدامة. ومن خلال التركيز القوي على العمليات المراعية للبيئة كجزء لا يتجزأ من كينونة الشركة، تهدف ZTE إلى دمج المسؤولية البيئية في جميع أنحاء سلسلة الصناعة بأكملها، والمساهمة بنشاط في التنمية العالية الجودة من خلال مبادراتها البيئية والمستدامة.

معلومات عن ZTE:

تساعد ZTE في ربط العالم بالابتكار المتواصل من أجل صنع مستقبل أفضل. وتوفر الشركة تقنيات مبتكرة وحلولاً متكاملة، وتشمل أعمالها كل سلاسل خدمات الاتصالات اللاسلكية والسلكية والأجهزة وخدمات الاتصالات المهنية. تخدم ZTE أكثر من ربع سكان العالم، وهي ملتزمة بإنشاء نظام بيئي رقمي وذكي، وتمكين الاتصال والثقة في كل مكان. شركة ZTE مدرجة في بورصتي هونج كونج وشنتشن. www.zte.com.cn/global

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