«جامعة نيويورك أبوظبي» تتعاون مع «كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك» لإطلاق برنامج ماجستير في إدارة الأعمال بدولة الإمارات لمدة عام واحد

- تعدّ «كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك» الكلية الأمريكية الرائدة الوحيدة التي تقدم برنامجاً بدوام كامل لنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط

- سيمنح برنامج "ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي" والذي يستمر لمدة عام دراسي واحد بدوام كامل للطلاب فرصة بناء مستقبلهم المهني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستتوزع الفترات الدراسية بين مدينتي أبوظبي ونيويورك

- من المقرّر فتح باب التسجيل في البرنامج في شهر أكتوبر 2023؛ واستقبال الدفعة الأولى من الطلاب في يناير 2025 وتخريجها في ديسمبر 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 19 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، أول حرم جامعي شامل للآداب والعلوم الإنسانية في الشرق الأوسط تديره جامعة بحثية أمريكية رائدة، وكلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة عالمياً، اليوم عن إطلاق برنامج "ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي"، وهو برنامج جديد بدوام كامل ولمدّة عام دراسي واحد لنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

Front Row Left to Right: John Tate, CEO, Tamkeen; Raghu Sundaram, Dean, NYU Stern School of Business; Mariët Westermann, Vice Chancellor, NYU Abu Dhabi; Arlie Petters, Provost, NYU Abu Dhabi Back Row Left to Right: Rima Al Mokarrab, Trustee, NYU, and Chair, Tamkeen; Linda Mills, President, NYU Left to Right: Raghu Sundaram, Dean, NYU Stern School of Business; Mariët Westermann, Vice Chancellor, NYU Abu Dhabi Left to Right: Rob Salomon, Dean, Stern at NYUAD; John Tate, CEO, Tamkeen; Raghu Sundaram, Dean, NYU Stern School of Business; Rima Al Mokarrab, Trustee, NYU, and Chair, Tamkeen; Linda Mills, President, NYU; Mariët Westermann, Vice Chancellor, NYU Abu Dhabi; Arlie Petters, Provost, NYU Abu Dhabi

ويتطلّب البرنامج استكمال 54 ساعة دراسية معتمدة، كما هو الحال بالنسبة لمعظم برامج الماجستير التي تستمر لمدة عامين دراسيين، ليتيح بذلك للطلاب إمكانية الالتحاق ببرنامج أكاديمي شامل يستمر لمدة عام دراسي واحد فقط ويجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، مما يقلّل من الفترة التي يتوجب فيها على الطلاب الابتعاد عن العمل للتفرّغ للدراسة. كما يعتمد البرنامج مناهج متكاملة تشمل مشاريع التدريب العملي مع وحدات دراسية مصممة خصيصاً لتزويد الطلاب بتجارب عملية بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية.

ويمثل البرنامج الجديد نقلة نوعية على مستوى البرامج التعليمية المتخصصة بإدارة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيسهم في تخريج أجيال جديدة من قادة الأعمال المؤهلين لابتكار حلول تتماشى مع أهم التطورات الاقتصادية في دولة الإمارات وحول العالم. ويقدم البرنامج فرصة مثالية للأفراد الطَموحين لتعزيز خبراتهم في بداية مسيرتهم المهنية والاستفادة من النمو الذي تشهده مختلف المجالات الناشئة في القطاعين العام والخاص في المنطقة.

وقالت ليندا جي ميلز، رئيس جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية: "يعد إنشاء برنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي لماجستير إدارة الأعمال مناسبة تاريخية حقًا. يأتي إطلاق هذا البرنامج – وهو أول برنامج ماجيستير أعمال تقدمه جامعة نيويورك أبوظبي، والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع كلية ستيرن بجامعة نيويورك – ليشكّل مرحلة جديدة وهامة في تطور جامعة نيويورك أبوظبي المستمر، وخطوة كبيرة إلى الأمام في تحقيق الرؤية التي وضعتها جامعة نيويورك وشركاؤنا في أبوظبي لهذه المؤسسة الرائدة منذ انطلاقها. كما يمثل هذا البرنامج مثالاً رائعاً على نوع التعاون بين الكليات الذي نتوقع رؤية المزيد منه في السنوات القادمة، وليس لديّ أدنى شك في أن هذه الشراكة سيكون لها تأثيراً ملموساً على المستويين الإقليمي والعالمي".

ومن المقرّر أن يستقبل برنامج "ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي" الدفعة الأولى من الطلاب في شهر يناير من عام 2025. وتشمل أهم مزايا البرنامج عقد الفترات الدراسية في أبوظبي خلال فصلي الربيع والخريف، وفي مدينة نيويورك خلال فصل الصيف. كما يحظى الطلاب بفرصة الاستفادة من الخبرات المتخصصة لعدد من أهم قادة قطاع الأعمال في دولة الإمارات والعالم، بما يضمن تعزيز آفاق مسيرتهم المهنية.

من جهته، قال راغو سوندارام، عميد كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك: "يشكّل إطلاق هذا البرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حدثاً مهماً بالنسبة للطلاب الراغبين بنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من إحدى كليات إدارة الأعمال الرائدة في العالم خلال عام دراسي واحد فقط، حيث يمكّنهم البرنامج من بناء مستقبل مهني واعد في هذه المنطقة التي تشهد نمواً متسارعاً. ويتيح هذا التعاون الواعد مع جامعة نيويورك أبوظبي فرصة مثالية للمساهمة في تنمية الجيل القادم من القادة وتعزيز المواهب في دولة الإمارات".

ومن خلال هذا التعاون الجديد، تواصل شركة «تمكين»، وهي شريك جامعة نيويورك في دولة الإمارات، دعمها لجامعة نيويورك أبوظبي لترسيخ مكانة الجامعة كمركز للتميز الأكاديمي على المستويين المحلي والعالمي. ويسهم إطلاق برنامج الماجستير الجديد في تنويع البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة، كما تتماشى هذه الخطوة مع التزام دولة الإمارات بتطوير التعليم كأولوية استراتيجية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق التقدّم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

من جهتها، قالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: "تمثل هذه الشراكة بين جامعة نيويورك أبوظبي وكلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك خطوة مهمة بالنسبة لقطاع التعليم بدولة الإمارات من شأنها أن تحقق قيمة مضافة على المدى الطويل. وانطلاقاً من التزام جامعة نيويورك أبوظبي بالارتقاء بقطاع التعليم نحو آفاق جديدة، يجسّد هذا التعاون محطة مهمة في رحلتنا المستمرة لتحقيق التميز وتوفير المزيد من الفرص التعليمية عالية الجودة في دولة الإمارات وحول العالم. ويسهم حضور كلية ستيرن المرموقة في جامعة نيويورك أبوظبي بتسريع الانتقال نحو اقتصاد المعرفة في هذه المنطقة الاستراتيجية، وذلك بهدف تلبية الحاجة المتنامية إلى تنشئة جيل جديد من قادة الأعمال، والارتقاء بجودة البرامج الأكاديمية في مجال إدارة الأعمال على المستوى العالمي."

وسيتولّى البروفسور روبرت سولومون، الأستاذ في الإدارة في كلية ستيرن منذ عام 2005، مهمة الإشراف على برنامج "ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي" بصفته أول عميد للبرنامج. ويمتلك البروفسور سولومون خبرة أكاديمية طويلة تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجال التعليم وإجراء الأبحاث والدراسات في موضوعات العولمة والاستراتيجية العالمية، حيث نشر في عام 2016م كتاباً بعنوان: "رؤية عالمية: كيف يمكن للشركات تجاوز تداعيات العولمة"، كما شغل سابقاً العديد من المناصب الأكاديمية المرموقة، بما في ذلك نائب عميد البرامج التنفيذية وأستاذ وزميل NEC للإدارة الدولية في ستيرن، وأستاذ زائر في كلية IESE لإدارة الأعمال في إسبانيا، ومدرس مساعد في كلية إدارة الأعمال USC مارشال في جامعة جنوب كاليفورنيا.

ومن الجدير بالذكر أن كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك وجامعة نيويورك أبوظبي ستمنحان خريجي البرنامج شهادات معتمدة من جامعة نيويورك.

لمزيدٍ من المعلومات حول البرنامج، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: stern.nyuad.nyu.edu.

ملاحظات للمحررين:

- ينطلق برنامج ماجستير إدارة الأعمال الذي يستمر لمدة عام دراسي واحد بدوام كامل، في يناير 2025.

- مقر الدراسة الرئيسي هو أبوظبي مع حضور فترتين دراسيتين في نيويورك بعنوان مزاولة الأعمال في مدينة نيويورك، بهدف توفير تجارب عملية للطلاب.

- يتألف البرنامج من 54 ساعة دراسية معتمدة، كما هو الحال بالنسبة لمعظم برامج الماجستير التي تستمر لمدة عامين دراسيين، مما يوفر للطلاب معارف شاملة وتجارب عملية تمكّنهم من التفوق في مشهد الأعمال العالمي خلال وقتٍ أقصر.

نبذة عن كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك:

تعكس كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك، الواقعة في حي غرينتش فيلدج، الطابع الخاص لمدينة نيويورك، وتشتهر بكونها واحدة من أبرز كليات إدارة الأعمال والمراكز البحثية في البلاد. وتقدّم كلية ستيرن مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية الرائدة في مرحلة الدراسة الجامعية والدراسات العليا والتعليم التنفيذي، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي ضمن واحدة من أهم عواصم الأعمال في العالم وأكثرها تأثيراً. ويقوم المجتمع الأكاديمي في كلية ستيرن على قيم التعاون، ويحرص على توفير مصدر إلهام يسهم في تمكين أفراده من إحداث تأثير إيجابي في المشهد العالمي سريع التغير. المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني: www.stern.nyu.edu .

نبذة عن جامعة نيويورك أبوظبي:

تمثل جامعة نيويورك أبوظبي أول حرم جامعي شامل للآداب والعلوم الإنسانية في الشرق الأوسط تديره جامعة بحثية أمريكية رائدة. وتقوم جامعة نيويورك أبوظبي بدمج مناهج مختارة للآداب والهندسة والعلوم مع مركز عالمي للأبحاث المتقدمة والمنح الدراسية، سعياً لتمكين طلابها من النجاح في ظل عالم مترابط، والتعاون بشكل وثيق لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البشرية في العصر الحالي. يحتضن حرم الجامعة طلاباً من أكثر من 115 دولة يتحدثون ما يزيد عن 115 لغة. وتشكل جامعة نيويورك في مدينة نيويورك وجامعة نيويورك أبوظبي وجامعة نيويورك شنغهاي أساس شبكة جامعة نيويورك العالمية، والتي توفر للطلاب وأعضاء هيئة التدريس عبر كلياتها الجامعية ومراكزها الأكاديمية المنتشرة في قارات العالم الستة وصولاً دولياً سلساً في إطار سعيهم للتحصيل الأكاديمي والعلمي.

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