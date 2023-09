NYU Stern School of Business startet gemeinsam mit NYU Abu Dhabi ein einjähriges Vollzeit-MBA-Programm in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Die Stern School of Business der New York University ist die einzige Top-Business School in den USA , die ein Vollzeit-MBA-Programm im Nahen Osten anbietet.

ABU DHABI, VAE, 19. September 2023 /PRNewswire/ -- Die NYU Stern School of Business (NYU Stern), eine der weltweit führenden Forschungs- und Lehreinrichtungen, und die NYU Abu Dhabi (NYUAD), eine hervorragende Universität für freie Künste und Forschung, haben heute den Start des Stern at NYUAD Einjährigen Vollzeit-MBA-Programms angekündigt.

Front Row Left to Right: John Tate, CEO, Tamkeen; Raghu Sundaram, Dean, NYU Stern School of Business; Mariët Westermann, Vice Chancellor, NYU Abu Dhabi; Arlie Petters, Provost, NYU Abu Dhabi Back Row Left to Right: Rima Al Mokarrab, Trustee, NYU, and Chair, Tamkeen; Linda Mills, President, NYU Left to Right: Raghu Sundaram, Dean, NYU Stern School of Business; Mariët Westermann, Vice Chancellor, NYU Abu Dhabi Left to Right: Rob Salomon, Dean, Stern at NYUAD; John Tate, CEO, Tamkeen; Raghu Sundaram, Dean, NYU Stern School of Business; Rima Al Mokarrab, Trustee, NYU, and Chair, Tamkeen; Linda Mills, President, NYU; Mariët Westermann, Vice Chancellor, NYU Abu Dhabi; Arlie Petters, Provost, NYU Abu Dhabi

Mit 54 Credits entspricht das einjährige Vollzeit-MBA-Programm seinem zweijährigen Pendant und bietet den Studierenden die Möglichkeit, einen umfassenden MBA zu absolvieren, der Wissen und praktische Erfahrung miteinander verbindet, während sie gleichzeitig von einer kürzeren Auszeit vom Berufsleben profitieren. In den Lehrplan integriert sind erfahrungsorientierte Praktikumsprojekte mit Modulen, die praktische Lernerfahrungen mit lokalen Organisationen vermitteln.

Der neue Stern at NYUAD MBA ist ein Meilenstein in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung in der MENA-Region und wird dazu beitragen, eine Pipeline von global orientierten Problemlösern in den Vereinigten Arabischen Emiraten und darüber hinaus hervorzubringen. Es bietet ehrgeizigen Berufsanfängern eine einzigartige Gelegenheit, ihre Erfahrungen zu erweitern und vom aufkommenden Wachstum des privaten und öffentlichen Sektors in der Region zu profitieren.

Die Präsidentin der NYU, Linda G. Mills, sagte: „Die Einführung des Stern at NYUAD MBA ist wirklich ein Meilenstein. Der Start dieses Programms - das erste professionelle Studienangebot der NYUAD, das in Zusammenarbeit mit der Stern School der NYU entwickelt wurde - ist eine wichtige neue Etappe in der erfolgreichen Entwicklung der NYU Abu Dhabi und ein großer Schritt nach vorn bei der Verwirklichung der Vision, die die NYU und unsere Partner in Abu Dhabi von Anfang an für diese bahnbrechende Einrichtung hatten. Es ist auch ein wunderbares Beispiel für die Art der schulübergreifenden Zusammenarbeit, die wir in den kommenden Jahren noch häufiger erleben werden. Ich habe keinen Zweifel daran, dass ihre Auswirkungen sowohl regional als auch weltweit zu spüren sein werden."

Stern at NYUAD wird voraussichtlich im Januar 2025 seine erste Klasse aufnehmen. Zu den besonderen Merkmalen des MBA-Programms gehören Frühjahrs- und Herbstmodule in Abu Dhabi und Sommermodule in New York City. Die Studenten werden auch von der Branchenkenntnis einer Reihe von wichtigen Geschäftsführern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und der ganzen Welt profitieren, wodurch sichergestellt wird, dass die Absolventen unschätzbare internationale Erfahrungen sammeln und alle Möglichkeiten haben, ihre Karriereaussichten zu verbessern.

Raghu Sundaram, Dekan der NYU Stern School of Business, sagte zu diesem Meilenstein: „Die Einführung dieses Vollzeit-MBA in der MENA-Region ist bahnbrechend für Studenten, die in nur einem Jahr einen MBA an einer der weltweit führenden Business Schools erwerben und eine Karriere in einer Region aufbauen wollen, die ein exponentielles Wachstum verzeichnet. Durch diese bahnbrechende Zusammenarbeit mit der NYU Abu Dhabi haben wir eine wunderbare Gelegenheit, die nächste Generation von Führungskräften auszubilden und die Talentpipeline in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu verbessern."

Tamkeen, der Partner der NYU in den Vereinigten Arabischen Emiraten, hat die Entwicklung der NYU Abu Dhabi zu einem Leuchtturm akademischer Exzellenz sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene unterstützt. Die Aufnahme eines einjährigen Vollzeit-MBA-Programms stärkt das akademische Angebot der NYUAD und unterstreicht das Engagement der Vereinigten Arabischen Emirate für Bildung als nationale strategische Priorität und wesentliche Voraussetzung für den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Fortschritt.

Mariët Westermann, Vizekanzlerin der NYUAD, äußerte sich begeistert über das MBA-Programm: „Die Partnerschaft zwischen der NYU Stern School of Business und der NYU Abu Dhabi ist ein entscheidender Moment für die Bildung in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der weitreichende Auswirkungen hat. Da sich die NYU Abu Dhabi weiterhin verpflichtet, neue Wege in der globalen Bildung zu beschreiten, ist diese Zusammenarbeit ein bemerkenswerter Meilenstein in unserem unermüdlichen Streben nach Exzellenz, Anerkennung und Dienst an der Gesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in vielen anderen Ländern der Welt. Die Präsenz der Stern School an der NYUAD wird dazu beitragen, die wissensbasierte Wirtschaft in dieser dynamischen Region anzukurbeln, die steigende Nachfrage nach globalen Wirtschaftsführern zu befriedigen und die Möglichkeit zu bieten, die internationale Wirtschaftsausbildung auf eine neue Stufe zu heben."

Das Stern at NYUAD Einjährige Vollzeit-MBA-Programm wird von Robert Salomon, seit 2005 Professor für Management an der Stern, geleitet, der auch der erste Dekan der Stern at NYUAD sein wird. Rob ist ein preisgekrönter Wissenschaftler und Pädagoge, der seit mehr als 25 Jahren zu den Themen Globalisierung und globale Strategie lehrt und forscht. Im Jahr 2016 veröffentlichte er „Global Vision: How Companies Can Overcome the Pitfalls of Globalization" (Globale Vision: Wie Unternehmen die Fallstricke der Globalisierung überwinden können). Vor dieser Ernennung war Rob stellvertretender Dekan für Executive-Programme und Professor und NEC-Fakultätsmitglied für Internationales Management an der Stern. Zuvor war er als Gastprofessor an der IESE Business School in Spanien und als Assistenzprofessor an der USC Marshall School of Business tätig.

Nach erfolgreichem Abschluss des MBA-Programms erhalten die Studenten einen voll akkreditierten Abschluss der New York University, der gemeinsam von der NYU Stern und der NYU Abu Dhabi verliehen wird.

Um mehr über das Programm zu erfahren und Interesse anzumelden, besuchen Sie bitte: stern.nyuad.nyu.edu

Einjähriges Vollzeit-MBA-Programm, das im Januar 2025 beginnt.

Mit Sitz in Abu Dhabi und zwei Modulen in New York - „Doing Business in New York City " Kurse für praktisches Lernen.

und zwei Modulen in - Kurse für praktisches Lernen. Das Programm umfasst 54 Credits, ähnlich wie bei den üblichen zweijährigen MBA-Programmen, und vermittelt den Studierenden in kürzerer Zeit umfassende Kenntnisse und praktische Erfahrungen, um sich in der globalen Geschäftswelt zu behaupten.

Informationen zu NYU Stern School of Business:

Die Stern School of Business der New York University, die im Herzen von Greenwich Village liegt und eng mit der Stadt verbunden ist, nach der sie benannt wurde, ist eine der führenden Managementschulen und Forschungszentren des Landes. Die NYU Stern bietet ein breit gefächertes Portfolio an transformativen Programmen für Absolventen, Studenten und Führungskräfte, die alle von der Dynamik und den umfangreichen Ressourcen einer der weltweit führenden Wirtschaftsmetropolen profitieren. Die NYU Stern ist eine einladende Gemeinschaft, die ihre Mitglieder dazu inspiriert, in einer sich rasch wandelnden Welt den Wandel anzunehmen und anzuführen. Besuchen Sie www.stern.nyu.edu.

Informationen zu NYU Abu Dhabi (NYUAD):

NYU Abu Dhabi ist der erste umfassende geisteswissenschaftliche Forschungscampus im Nahen Osten, der von einer großen amerikanischen Forschungsuniversität im Ausland betrieben wird. Die NYU Abu Dhabi hat ein hochselektives, interdisziplinäres Undergraduate-Curriculum in ein weltweites Zentrum für Spitzenforschung und Wissenschaft integriert. Die Universität befähigt ihre Studierenden der Natur-, Ingenieur-, Sozial-, Geistes- und Kunstwissenschaften, in einer zunehmend vernetzten Welt erfolgreich zu sein und die Zusammenarbeit und den Fortschritt bei der Bewältigung der gemeinsamen Herausforderungen der Menschheit zu fördern. Die hochtalentierten Studenten der NYU Abu Dhabi kommen aus mehr als 115 Ländern und sprechen über 115 Sprachen. Zusammen bilden die NYU-Campus in New York, Abu Dhabi und Shanghai das Rückgrat einer einzigartigen globalen Universität, die Lehrkräften und Studierenden die Möglichkeit bietet, an einem oder mehreren der zahlreichen Auslandsstudienorte der NYU auf sechs Kontinenten ein abwechslungsreiches Lernumfeld zu erleben und in andere Kulturen einzutauchen.

