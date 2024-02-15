®Next Level Aviation تنتقل إلى مقر أكبر في فلوريدا

دانيا بيتش، فلوريدا، 15 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركةNext Level Aviation® (NLA) الرائدة في مجال توزيع قطع غيار الطائرات المستعملة التي مازالت صالحة للاستعمال أن تعلن أنها انتقلت مؤخرًا إلى مرفق جديد لمستودع أكبر يبلغ مساحته 16 ألف قدم مربع في مدينة دانيا بيتش بولاية فلوريدا، حيث يتمتع المرفق بموقع استراتيجي بالنسبة للشركة، فهو على بعد 5 دقائق فقط جنوب مطار فورت لودرديل و على بعد 40 دقيقة من مطار ميامي الدولي. تتوقع شركة ®Next Level Aviation أن يدعم هذا المرفق الجديد نموها السريع والمستمر على مدار الأعوام الثلاثة إلى الخمسة القادمة ويساعدها في نفس الوقت على الحفاظ على مكانتها بوصفها واحدة من الشركات الأكثر كفاءة وفعالية والأقل هدرًا وتكلفة في عالم توزيع قطع غيار الطائرات المستعملة التي ما زالت صالحة للاستعمال.

علق Jack Gordon، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي قائلًا: " كان هدفنا في ®Next Level Aviation منذ البداية من جهة الأعمال التشغيلية هو أن نكون دائمًا إحدى الشركات الأكثر كفاءة وفعالية والأقل هدرًا وتكلفة في مجال توزيع قطع غيار الطائرات المستعملة التي ما زالت صالحة للاستعمال حتى نتمكن من توفير التكاليف على عملائنا من شركات الطيران وشركات تأجير الطائرات وإصلاحها وصيانتها وتجديدها من جميع أنحاء العالم والمساعدة في تقليل مصاريف الصيانة المتزايدة عليهم، وسيساعدنا انتقال Next Level Aviation إلى المرفق الجديد في دانيا بيتش على تحقيق هذا الهدف وهي خطوة تالية ضرورية ومنطقية في طريق سعينا نحو مضاعفة أعمال توزيع قطع غيار الطائرات القديمة والصالحة للاستعمال مرتين أو حتى ثلاث مرات خلال الأعوام القادمة".

واستطرد Gordon قائلًا: "أود أن أهنئ Matt Dreyer، نائب الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد في الشركة وفريق عملياتنا التشغيلية على نجاح عملية الانتقال السلس إلى مرفق شركتنا الجديد في دانيا بيتش".

وعلق Matt Dreyer، نائب الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد بالشركة، قائلًا: "سيسمح لنا المرفق الجديد والمزود بأحدث التقنيات المتطورة بخدمة عملائنا في جميع أنحاء العالم بسلاسة، ويسعدنا أن نرحب بشركائنا في الصناعة لزيارة واستكشاف ورؤية تميزنا الذي لا يتجلى في موقعنا الجديد والواسع فحسب، ولكن أيضًا في فريق عملنا المشهود له بالخبرة والكفاءة، ونتطلع إلى مواصلة رحلتنا نحو تحقيق النمو ودعم عملائنا في تلبية احتياجاتهم التجارية الفريدة".

إلى جانب المستودع الذي تملكه شركة Next Level Aviation-Ireland, Ltd. في دبلن الذي تبلغ مساحته 6600 قدم مربع، يزيد المستودع الجديد الذي يقع في جنوب فلوريدا من مساحة مستودعات الشركة العالمية إلى 22600 قدم مربع، وستستخدمها الشركة في توسيع أعمالها الأساسية المتمثلة في توزيع قطع غيار الطائرات المستعملة التي ما زالت صالحة للاستعمال، شراء محركات الطائرات وتفكيكها لبيع قطع الغيار الفردية، بالإضافة إلى السعي لإبرام اتفاقيات البيع المضمون.

معلومات عن ®Next Level Aviation®

Next Level Aviation هي شركة توريد حاصلة على اعتماد ASA-100 ومتوافقة مع التعميم رقم 00-56B لإدارة الطيران الفيدرالية لتخزين قطع الغيار المستعملة التي ما زالت صالحة للاستعمال في الطائرات التجارية/المحركات النفاثة لطائرات Boeing وAirbus ومحركاتها النفاثة،وخاصةً قطع غيار جميع طرازات طائرات Boeing 737 وAirbus A320 ومحركاتها النفاثة، والتي تشكل حاليًا حوالي 70٪ من أسطول الطائرات التجارية حول العالم.

تأسست شركة ®Next Level Aviation في مارس 2013 على يد Jack Gordon، و Mike Dreyer، وMatt Dreyer، وقد نمت حتى أصبحت إحدى شركات التوريد الكبرى لقطع الغيار المستعملة التي مازالت صالحة للاستعمال في الطائرات التجارية/المحركات النفاثة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع Jack Gordon (jack@nextlevelaviationnet) أو Matt Dreyer ([email protected]) أو زيارة nextlevelaviation.net.

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