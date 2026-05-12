Next Level Aviation® تعيّن Clive Rankin نائبًا أول للرئيس لتطوير الأعمال العالمية

دانيا بيتش، فلوريدا، 12 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Next Level Aviation® (NLA)، الرائدة في التوزيع العالمي للمواد المستعملة الصالحة للخدمة (USM) لجميع طائرات بوينج وإيرباص التجارية وما يرتبط بها من طرازات المحركات النفاثة، تعيين Clive Rankin نائبًا أول للرئيس لتطوير الأعمال العالمية. ويتمتع Rankin بخبرة عميقة في سوق ما بعد البيع وسجل قيادي متميز، وينضم إلى ®Next Level Aviation بخبرة دولية تمتد على مدى 30 عامًا في الطيران التجاري عبر مجالات صيانة وإصلاح وعمرة المحركات (MRO)، والتأجير، وإدارة الأصول، وعمليات المحركات.

شغل Clive مؤخرًا منصب رئيس برامج المحركات لدى شركة متخصصة في سوق ما بعد البيع للطيران التجاري في شرق أوروبا، وسبق ذلك مباشرة توليه منصب مدير مبيعات لخدمات عمرة المحركات لدى واحدة من أكبر شركات عمرة المحركات النفاثة في العالم. وفي مرحلة سابقة من مسيرته المهنية، اكتسب خبرة تقنية عملية ومعرفة واسعة في ورش المحركات التابعة لكبرى شركات الطيران والمصنِّعين الأصليين للمعدات (OEM)، بصفته فني صيانة هياكل ومحركات (A&P) ومهندسًا.

في منصبه الجديد، سيستثمر Clive علاقاته الراهنة في القطاع ويسهم في بناء علاقات جديدة، بما يدعم التوسع الكبير في أعمال توزيع المواد المستعملة الصالحة للخدمة لدى Next Level Aviation على جانبي الشراء والبيع ضمن أعمال NLA.

وقال Jack Gordon، الرئيس التنفيذي لـ :Next Level Aviation® «يسعدنا انضمام Clive Rankin إلى Next ®Level Aviation في منصب نائب أول للرئيس لتطوير الأعمال العالمية».

وأضاف :Gordon «على مدى 30 عامًا في سوق ما بعد البيع للطيران التجاري، وإلى جانب ما اكتسبه من معرفة تقنية واسعة ومعرفة عميقة بالسوق عبر مختلف طرازات الطائرات التجارية والمحركات النفاثة، بنى سمعة شخصية متميزة وشبكة واسعة من العلاقات في القطاع نعتزم الاستفادة منها معًا لدعم نمو أعمال Next Level Aviation خلال السنوات المقبلة».

وقال Clive Rankin، نائب أول للرئيس لتطوير الأعمال العالمية: «تمضي Next Level Aviation في مسار نمو لافت، ويسعدني الانضمام إليها في هذا التوقيت للمساعدة في تنمية الأعمال على نطاق عالمي. ومن خلال العمل مع Jack، الذي يتمتع بخبرة قيادية واسعة وخبرة عميقة في القطاع، ومع بقية فريق NLA، أثق بأننا سنتمكن معًا من تحقيق أهداف النمو الطموحة المحددة للسنوات المقبلة».

نبذة عن Next Level Aviation®

تُعد ®Next Level Aviation موردًا معتمدًا وفق معيار ASA-100 ومتوافقًا مع التعميم الاستشاري 00-56B الصادر عن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وتحتفظ بمخزون من المواد المستعملة الصالحة للخدمة (USM) للطائرات التجارية والمحركات النفاثة، يغطي جميع طرازات طائرات بوينج وإيرباص وما يرتبط بها من طرازات المحركات النفاثة. وتركز ®Next Level Aviation على وجه التحديد على توفير مخزون من المواد المستعملة الصالحة للخدمة (USM) لعائلة طائرات بوينج 737 وعائلة طائرات إيرباص A320 وما يرتبط بهاتين العائلتين من محركات نفاثة، إذ تشكلان حاليًا نحو 65% من الأسطول التجاري العالمي. تأسست ®Next Level Aviation في مارس 2013 على يد Jack Gordon، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح أحد كبار الموردين العالميين للمواد المستعملة الصالحة للخدمة الخاصة بالطائرات التجارية والمحركات النفاثة.www.nextlevelaviation.net

للمزيد من المعلومات أو لطلب صور إضافية، يرجى التواصل عبر .[email protected]

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2367849/Next_Level_Aviation_Logo.jpg

للتواصل: Morgan Eddy، الهاتف: +1-561-699-3870، البريد الإلكتروني: .[email protected]