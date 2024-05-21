®Next Level Aviation وAeras Aviation تنضمان لاتفاقية المواد المستخدمة القابلة للخدمة USM لملحقات محركات عائلة CFM56

دانيا بيتش، فلوريدا، 21 مايو 2024 /PRNewswire/ -- أبرمت كلًا من Next Level Aviation ® NLA))، المورد العالمي الرائد للمواد المستخدمة القابلة للخدمة (USM) لمحركات الطائرات النفاثة والطائرات التجارية، وAeras Aviation، شركة إدارة الأصول العالمية المتخصصة في تفكيك وتجزئة أصول المحركات المهتلكة، اتفاقية شحن للمواد المستخدمة القابلة للخدمة التي تغطي ملحقات محركات عائلة CFM56.

كجزء من الاتفاقية، ستقوم Aeras Aviation بشحن ملحقات محركات CFM56-5B و -7B إلى Next Level Aviation® وبعد ذلك ستتولى NLA إدارة الإصلاح والجودة والتخزين والخدمات اللوجستية للمخزون المُرسَل، وتقوم Next Level Aviation® بعد ذلك ببيع مادة CFM56 القابلة للخدمة على مستوى العالم لدعم قواعد عملاء الشركتين في جميع أنحاء العالم من خلال ملحقات المحرك المستخدمة القابلة للخدمة بأسعار رائدة وأوقات إنجاز ممتازة.

وعلَّق Jack Gordon، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Next Level Aviation®، قائلاً: "نحن فخورون بالشراكة مع Aeras Aviation في اتفاقية شحن ملحقات محرك CFM56 لتعزيز قدرة NLA على دعم قاعدة عملاءنا وعملاء Aeras العالميين من خلال ملحقات محرك CFM56 منخفضة التكلفة القابلة للخدمة ".

"عندما أصبحت الفرصة متاحة للشراكة مع Aeras Aviation، كان القرار سهلًا، حيث أن لديهم مجموعة إدارية من ذوي الخبرة ستوفر تدفقًا ثابتًا من المواد لعملائنا لسنوات قادمة، لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا للعمل مع مثل هذا الفريق الرائع" وفق قول Matt Dreyer، نائب الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد لشركة Next Level Aviation®.

وقال Demetrios Bradshaw، المدير التنفيذي لشركة Aeras Aviation "نحن سعداء لإعلان شراكتنا مع Next Level Aviation، حيث يمثل هذا التعاون فرصة ممتازة لكلا الطرفين للاستفادة من نقاط القوة الخاصة ببعضها البعض ودفع الابتكار في صناعتنا، ونتطلع معًا إلى تحقيق أهدافنا المشتركة وتقديم قيمة أكبر لعملائنا."

"إن شراكتنا مع Next Level Aviation تمثل علامة بارزة لشركة Aeras Aviation، حيث ستعزز الخبرة والموارد المشتركة بلا شك قدرتنا على تقديم خدمة استثنائية لعملائنا في صناعة الطيران"، وفقًا لما قاله Aran Tindall مدير برامج تجارة الأصول والمحركات في Aeras Aviation.

نبذة عن Next Level Aviation®

شركة Next Level Aviation® هي مورد معتمد من ASA-100 متوافقة مع التعميم الاستشاري لإدارة الطيران الفيدرالية (AC) 00-56B، تختص بتخزين المواد المستخدمة القابلة للخدمة (USM) لمحركات الطائرات النفاثة والطأئرات التجارية لجميع منصات طائرات Boeing وAirbus والمحركات النفاثة المرتبطة بها. تركز Next Level بشكل خاص على تخزين قطع الغيار لعائلات طائرات Boeing 737 وAirbus A320 والمحركات النفاثة المرتبطة بها، والتي تشكل حاليًا حوالي 70٪ من الأسطول التجاري العالمي.

تأسست شركة Next Level Aviation® في مارس 2013 من قبل Jack Gordon وMike Dreyer وMatt Dreyer، وقد نمت لتصبح أكبر مورد عالمي للمواد المستخدمة القابلة للخدمة (USM) لمحركات الطائرات النفاثة والطأئرات التجارية. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ Jack Gordon ( [email protected] ) أو زيارة nextlevelaviation.net

نبذة عن Aeras Aviation

شركة Aeras DWC المحدودة t/a Aeras Aviation))، هي شركة إدارة أصول عالمية معتمدة من ISO وASA متخصصة في بيع وشراء أصول المحركات الكاملة، وتقدم حلاً لنهاية العمر الافتراضي للمحركات من خلال مكونات الأجزاء.

تركز شركة Aeras Aviation على العديد من منصات المحركات بما في ذلك CFM56-3/-5/-7 وCF6-80C2 وPW4000 وV2500، وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات بما في ذلك تفكيك المحرك وبرامج إدارة المحرك وبرامج إنقاذ المواد وبرامج تبادل شفرات المراوح والخدمات الفنية.

تأسست في أكتوبر 2017 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وفي غضون 7 سنوات، أنشأت شركة Aeras Aviation مكتبين إضافيين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة مع فريق تشغيل من 20 موظفًا، وقد سمح هذا النمو الجغرافي لشركة Aeras Aviation بدعم أفضل شركات الطيران وشركات الصيانة والإصلاح والعمليات MRO وموزعي الصناعة في جميع أنحاء العالم، وأثبتت لنفسها مكانة مرموقة داخل الصناعة، كمورد محركات موثوق به ويمكن الاعتماد عليه.

لمزيد من المعلومات عن Aeras Aviation، يُرجى التواصل من خلال: .[email protected] أو زيارة .www.aerasaviation.com

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