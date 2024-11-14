أبرز نوادي كرة القدم في العالم تنهي قمة Aspire Academy العالمية العاشرة تحت نجوم الصحراء في قطر

الدوحة، قطر, ، 14 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- انتهت الدورة العاشرة من القمة العالمية لأكاديمية آسباير (Aspire Academy) في قطر، حيث جمعت قادة من 50 منظمة كرة قدم بارزة في جميع أنحاء العالم.

على مدى يومين ، قدمت القمة منصة لتبادل الأفكار الرائدة حول العلوم الرياضية، وتقنيات التدريب، والأداء ، مع التركيز الرئيسي على إلهام الجيل القادم من نجوم الرياضة.

بيئة قوية للتعاون العالمي

Global Summit attendees had a unique Inland Sea experience witnessing Qatari sunset Ajax coach Francesco Farioli receives award from Aspire Academy’s Director General Ivan Bravo

اختتم اليوم الأول من القمة بعشاء احتفالي للضيوف ، وكان أبرز ما حدث في المساء هو عشاء للنجوم مع مدرب كرة السلة الإيطالي سيرجيو سكاريولو ، المدرب الرئيسي الحالي لفريق كرة السلة الوطني الإسباني. خلال حديثه ، شارك سكاريولو تقنيات التدريب القيمة وأكد على أهمية التعلم المستمر وبناء روابط قوية مع اللاعبين.

في وقت سابق من اليوم ، استمع المندوبون لحديث المدرب الإيطالي في نادي أياكس أمستردام، فرانشيسكو فاريولي ، وهو أيضًا مدرب سابق في أكاديمية آسباير بالإضافة إلى المدربين الفرنسيين رودي جارسيا و كريستوف جالتييه.

تأملات حول التطور في كرة القدم

لم يتمكن المهاجم الأرجنتيني السابق غابرييل باتيستوتا من إلقاء كلمة بالقمة بسبب ظروف غير متوقعة ، لكن الحدث استمر مع سلسلة من الأنشطة المثيرة.

ركزت جلسة رئيسية على تطور تكتيكات كرة القدم على مدى العقد الماضي. ناقش جيرارد تريفس غوارديولا من قسم المنهجية في برشلونة كيفية تكييف أسلوب اللعب في النادي بعد رحيل أساطير مثل ليونيل ميسي ونيمار. وأكد على أهمية السماح للاعبين الشباب بالتعبير عن أنفسهم.

أكد جوزيه تافاريش ، مدير الأكاديمية في نادي بورتو، على الحاجة إلى توقع اتجاهات كرة القدم المستقبلية لتنفيذ التغييرات في وقت مبكر وأبرز أهمية اللحظات العاطفية في رحلة اللاعب كدافع.

مستقبل أداء كرة القدم

أبرز داراغ كونولي ، رئيس أداء الأكاديمية بنادي يوفنتوس ، الحاجة إلى إعداد اللاعبين الشباب بشكل صحيح مع توسع الأكاديميات. وأشار إلى أن الهيكل بأكمله لنادي كرة القدم يجب أن يتماشى مع تجهيز اللاعبين للتحديات المهنية.

ناقش ريك كوست ، مدير الأداء العالي باتحاد الولايات المتحدة لكرة القدم، الارتفاع السريع للذكاء الاصطناعي وإمكاناته لتعزيز التدريب وتحليل الأداء مع أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بحكمة.

تضمنت القمة ظهورًا خاصًا من قبل خريج أكاديمية آسباير والفائز لأربع مرات بالميدالية الأولمبية في القفز العالي معتز برشم.

فالتر وزملاء آسباير (Aspire Fellows): نتطلع إلى النسخة القادمة

شكر البروفيسور فالتر دي سالفو ، المدير التنفيذي لدورة 2024 من القمة العالمية لأكاديمية آسباير ، المبعوثين ، وهو يتطلع إلى استضافة النسخة الحادية عشرة من القمة.

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